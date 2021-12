Geschenkratgeber PC-Upgrades für Gamer: SSDs, CPUs, Grafikkarten, Mainboards und mehr

Neue Komponenten können einem älteren Mittelklasse-PC neues Leben einhauchen und ihn für neue High-End-Games fit machen. Neben neuen Produkten fielen in diesem Jahr die Preise für Datenspeicher, hauptsächlich NVMe-SSDs. In diesem Jahr sollte man zwar keine neue Grafikkarte kaufen – dazu sind die Preise einfach noch zu hoch – aber es gibt genügend andere Komponenten, die man zu guten Preisen austauschen und aufrüsten kann.

Festplatten & Datenspeicher: Upgrade auf NVMe-SSDs

Datenspeicher sind der Bereich, in dem man uneingeschränkt ein Upgrade empfehlen kann. Speicher, vorwiegend NVMe-basierter Datenspeicher, ist in diesem Jahre im Preis gefallen. Mit den PCIe 4x4 SSDs kommt die neue Generation auf den Markt, etwa die Samsung SSD 980 Pro (Testbericht) , die noch mal deutlich schneller sind. Gleichzeitig fallen damit die Preise für die PCIe 3x4 NVMe-SSDs – diese sind noch immer flotter als jede SATA-Festplatte oder -SSD.

CPUs: Generation Zwölf von Intel ist da

Intel liefert mit der zwölften CPU-Generation die neue Konkurrenz für die CPUs von Intel. Und tatsächlich können die neuen Prozessoren überzeugen. Bei den Kollegen von Heise Online ( Intel Core i9-12900K im Test: Mit der Brechstange an AMDs Ryzen 9 5950X vorbei ) beweisen die Alder-Lake-S-Prozessoren, dass sie zwar mehr Leistung aus dem Netzteil benötigen, aber dann ordentlich an AMD vorbeiziehen. Vorsicht allerdings: Mit der neuen CPU kommt ein neuer Sockel (Sockel 1700) – entsprechend muss man wahrscheinlich auch das Mainboard aktualisieren.

Bei AMD dagegen ist man weiter beim Sockel AM4, der aktuelle Ryzen 5000 passt damit auch in ältere Mainboards. Vor dem Upgrade sollte man aber unbedingt das BIOS aktualisieren, damit die neuen Prozessoren auch erkannt werden.

RAM: DDR5 steht in den Startlöchern

Beim Arbeitsspeicher steht der nächste große Generationswechsel an, aus DDR4 wird DDR5. Was muss man dazu wissen? Zunächst bringt DDR5 mehr theoretischen Durchsatz, die neue Architektur schafft irgendwann Übertragungsraten von bis zu 67,2 GByte/s. Aktuell sind wir noch weit davon entfernt, die ersten Kits liegen deutlich darunter – sind aber schneller getaktet als viele DDR4-RAM-Bausteine. DDR5 benötigt einen neuen Steckplatz und passt nicht in DDR4-Slots. Zudem wandern Controller-Chips vom RAM auf das Mainboard, entsprechend muss das Mainboard den neuen Standard unterstützen.