Geschenke-Ratgeber: Günstig zum neuen Saugroboter für Weihnachten

Staubsaugen kostet Zeit und kann anstrengend sein. Saugroboter können diese Aufgabe inzwischen recht gut übernehmen – zumindest, wenn man einige Dinge beachtet und nicht das gleich perfekte Ergebnis wie bei der Reinigung von Hand erwartet. So kommt man um Aufräumen etwa nicht herum, gleiches gilt für den gelegentliche Griff zum Handstaubsauger, da die automatischen Haushaltshelfer nicht optimal in Ecken kommen.

Wer dem Ehepartner, der Mutter oder dem Großvater Arbeit abnehmen will, kommt womöglich auf die Idee, einen der meist runden Robo-Heinzelmänner zu Weihnachten als Geschenk anzuschaffen. Das könnte im Jahr 2021 zum Problem werden, denn bedingt durch Corona und andere widrige Umstände kommt es weltweit in einigen Branchen zu Lieferengpässen. Daher empfehlen wir, schon jetzt ein passendes Modell zu bestellen. Das erspart viel Stress und gibt ein beruhigendes Gefühl, wenn die Geschenkeliste schon frühzeitig abgearbeitet ist.

Bis 100 Euro

Bis 200 Euro

Ab 200 Euro gibt es erste Modelle mit App-Steuerung, wobei die meist noch sehr rudimentär ausfällt. Hauptbürsten finden mehr Verbreitung, was auf Teppich gut ist. Außerdem gibt es erste Hybrid-Modelle, die Saugen und feucht wischen können. Viele Modelle haben in dieser Preisklasse eine Ladestation, zu der der Roboter selbständig zurückkehrt. Laser-Navigation ist in diesem Preissegment noch nicht zu finden, einige Modelle fahren aber Bahnen mithilfe eines Kreiselkompasses. Ein gutes Beispiel für solch ein Modell ist der Proscenic 850T (Testbericht) .

Bis 400 Euro

Schon knapp über 200 Euro fangen erste richtig gute Saugroboter mit App-Steuerung, präziser Laser-Navigation und guter Saugleistung an. Nach wie vor gehört etwa der Xiaomi Dreame D9 (Testbericht) zur Verkörperung eines guten Saug- und Wischroboters mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit zunehmendem Preis steigt oftmals vor allem der Umfang des Zubehörs. Dazu gehören Ersatzteile wie zusätzliche Seiten- oder gar Hauptbürsten als Ersatz für verschlissenes Material und Einmaltücher für die Wischfunktion. Außerdem gibt es erste Modelle mit automatischer Absaugstation. Sie saugt selbständig den Schmutz aus dem Roboter in einen größeren Staubbeutel, wodurch der Nutzer seltener selbst zupacken muss. Eines der aktuell günstigsten Modelle, die im Test dennoch weitgehend überzeugen konnten, ist der Proscenic M7 Pro (Testbericht) .

Über 400 Euro

Aber es gibt auch Ausnahmen. So brachte Roborock im Jahr 2020 eines der ersten Modelle mit Laser-Navigation und zusätzlicher Kamera zur 3D-Objekterkennung auf den Markt, den Roborock S6 MaxV (Testbericht). Auch in diesem Jahr brachte das Unternehmen eine Neuerung: Der Roborock S7 (Testbericht) zieht nicht einfach nur ein feuchtes Putztuch unter sich her, sondern die Aufnahmeplatte für das Tuch vibriert zur besseren Schmutzentfernung und wird beim Befahren von Teppich automatisch angehoben. Damit kann der Sauger erstmals ohne menschliche Hilfe Hartboden und Teppich in einem Arbeitsgang selbständig reinigen. Zusätzlich kam nach Marktstart des Roboters eine Absaugstation auf den Markt – mehr Eigenständigkeit geht derzeit nicht.