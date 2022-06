Gaming-PC für Einsteiger: Darauf muss man beim Kauf achten

Hier gibt es eine große Auswahl, denn viele Hersteller bieten Gaming-PCs für Einsteiger an, darunter zahlreiche bei Spielern bekannte und beliebte Marken wie Acer, Asus, HP, Lenovo, Medion und MSI.

Was ist ein Gaming-PC?

Ein Gaming-PC ist ein komplett ausgestatteter Rechner, der für 3D-Leistung optimiert ist. Eingebaut sind dort in erster Linie Komponenten mit hoher Rechenkraft, denn das Darstellen der Spielewelt, die Berechnung der Spielaktionen sowie das Laden und Speichern von Spielständen stellen hohe Ansprüche an Grafikkarte, Prozessor und SSD.

Der große Vorteil eines Gaming-PCs: Weil Spiele eine so hohe Leistung fordern, bietet selbst ein Einsteiger-Modell mehr als genug Rechenkraft für alle anderen Anwendungen - vom Internet-Surfen über das Schreiben von Texten und Erstellen von Tabellen und Präsentationen bis hin zum Abspielen von Filmen in hoher Auflösung oder dem Bearbeiten von Fotos.

Was muss ein guter Gaming-PC für Einsteiger leisten?

Die Auflösung gibt an, wie viele einzelne Bildpunkte auf dem Monitor zu sehen sind. Aus diesen Pixeln setzt sich alles zusammen, was man im Spiel erkennt – die Figuren, die Gebäude, die Landschaft. Je höher die Auflösung, desto mehr Pixel zeigt das Spiel: Dementsprechend sehen Spiele in hoher Auflösung detaillierter aus, Einzelheiten sind besser erkennbar, Figuren und Landschaften wirken lebensechter.