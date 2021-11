Gaming-PC als Komplettsystem: Auspacken, aufstellen, losspielen!

Gar seltsame Dinge geschehen gerade auf einschlägigen Handelsplattformen im Internet. Wer seinen alten PC um eine aktuelle Grafikkarte wie die Nvidia RTX 3060 Ti erweitern möchte, darf tief in die Tasche greifen. Während der unverbindliche Verkaufspreis für dieses Modell bei rund 400 Euro liegt, ist derzeit keine Karte unter 770 Euro zu haben (Stand: 5.11.2021). Grund dafür ist die Chip-Krise und daraus resultierend die große Schere zwischen Angebot und Nachfrage. Gleichzeitig sind Next-Gen-Konsolen wie die Playstation 5 (Testbericht) oder die Xbox Series X (Testbericht) ebenfalls von einer massiven Knappheit betroffen – nur mit Glück bekommt man die Geräte für einen einigermaßen vernünftigen Preis. Vielleicht also ein neues Komplettsystem mit aktueller CPU und Grafikkarte?

Sieht man sich diese Komplettsysteme an, dann kommen die mit überraschend guten Komponenten, die noch dazu nahe am eigentlichen Verkaufspreis sind. Ja, man zahlt mehr, da man Gehäuse, Speicher, Zusammenbau und mehr finanziert, aber dafür bekommt man einen schlüsselfertigen PC. Alternativ spricht nichts dagegen, die neue GPU auszubauen, die alte Grafikkarte einzusetzen und den PC auf Ebay zu verkaufen. Unser Ratgeber aus der Themenwelt Gaming zeigt, worauf man achten sollte.

Spielen statt Basteln mit vorkonfigurierten Computersystemen

Neben diesem der Chip-Krise geschuldeten Preisvorteil lohnen sich vorkonfigurierte Gaming-PCs auch für Menschen, die weder Zeit noch Lust auf die Auswahl der Komponenten und den Zusammenbau des Computers haben. Die Systeme sind direkt nach dem Auspacken betriebsbereit, zumal sich in der Regel mit Windows 10 oder 11 ein lizenziertes Betriebssystem auf der Festplatte befindet. Um aktuelle Games in Full-HD-, WQHD- oder 4k-Auflösung ruckelfrei mit hohen Details spielen zu können, sollten entsprechen leistungsstarke Komponenten verbaut sein:

Prozessor

Was oft übersehen wird, aber einen enormen Einfluss auf die Systemleistung hat, ist die Variantenbezeichnung, die sich hinter der Prozessorbezeichnung befindet. Bei Intel geben die ersten Ziffern Aufschluss über die Prozessorgeneration – etwa neunte, zehnte, elfte oder die neueste zwölfte Generation. Auch die Anzahl der Kerne und die Möglichkeit zum Übertakten – bei Intel das Kürzel „K“ – fließen in diese Zahlenkolonnen mit ein. Ein i5-Prozessor mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und Übertaktungspotenzial ist etwa der i5-10600K.

Bei AMD läuft es fast identisch. Die erste Ziffer bezeichnet die Generation von 1 bis 5, die zweite das Performance-Level zwischen 4 und 8 und die Buchstaben am Ende wie X oder XT stehen meist für eine zusätzliche Leistungsoptimierung. So gehört der Ryzen 7 5800X der fünften Generation an und ist mit Performance-Level 8 und dem Suffix X eine sehr schnelle CPU-Variante.