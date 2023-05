Gaming-Monitore: Curved, flach oder ultrawide mit schneller Reaktionszeit

Wer preiswert einkaufen will, muss auf einen Bildschirm für Spiele nicht verzichten. Damit beim Zocken aber wirklich Spaß aufkommt, muss der Monitor bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Allerdings erschwert die unübersichtliche Modellvielfalt die Auswahl. Ein Gaming-Monitor macht durch auffällige Design-Elemente zusätzlich auf sich aufmerksam, was ihn von klassischen Büro-Bildschirmen unterscheidet.

Raffinierte Standfüße, farbige Gehäuseteile und LEDs auf der Monitorrückseite unterstreichen den Spielecharakter. Vielfach sind auch die Gaming-Schirme rahmenlos konstruiert, damit sich möglichst übergangslos mehrere Displays zu einem Multi-Monitor-Setup nebeneinander gruppieren lassen. Im Hinblick auf Ergonomie im Homeoffice (Ratgeber) bieten Gaming-Monitore häufig mehr Einstellmöglichkeiten, was zusätzlich einen Kaufanreiz schafft.

Und auch wenn sich der Spiele-Bildschirm in erster Linie das Gaming auf die Fahnen schreibt, meistert er natürlich auch alle anderen Aufgaben mühelos. Das gilt fürs Arbeiten genauso wie fürs Anschauen von Filmen und Serien oder kreative Tätigkeiten – etwa das Bearbeiten von Fotos oder Videos. Da jedoch nicht alle günstigen Spiele-Displays automatisch alle Anforderungen ans sorgenfreie Gaming erfüllen, helfen diese Tipps bei der Kaufentscheidung.

Was ist wichtig bei Gaming-Monitoren?

Der Hauptunterschied zwischen einem Gaming-Monitor und einem Standard-Bildschirm fürs Büro und Homeoffice liegt in der Bildwiederholrate und Reaktionszeit. Gewöhnliche Bildschirme flimmern mit 60 bis 75 Hertz, Gaming-Monitore schaffen mindestens 120 Hertz, in Extremfällen sind bis zu 360 Hertz möglich. Durch die höhere Frequenz wirken Animationen bei Spielgrafik viel flüssiger und damit lebendiger. Allerdings muss hier die Grafikkarte auch mitspielen. Bildschirme für Zocker bietet zudem schnelle Reaktionszeiten.

Oft sind bereits Gaming-Monitore für Einsteiger mit vielfältigen Ergonomie-Funktionen ausgestattet. Sie dienen zum Anpassen an den Aufstellort und lohnen sich, um eine möglichst optimale Spielposition zu erreichen. Der Monitor sollte sich neigen und in der Höhe verstellen lassen. Mehr Möglichkeiten wie ein drehbarer Standfuß oder das Hochkantstellen (Pivot) des Schirms können zudem nicht schaden.

Zu den spielespezifischen Features gehören etwa Fadenkreuz-Overlays, die in Shootern das schnellere Erfassen von Gegnern ermöglichen, oder Spielemodi für Rennen oder FPS (First-Person Shooter). Eher auf Ausdauer ausgelegt sind Features zum Schonen der Augen oder Blaulichtfilter, wie sie auch von Monitoren für Büro, Multimedia oder Grafik bekannt sind.

Welche Größe und Auflösung benötigt ein Gaming-Monitor?

Wie bei jedem Monitorkauf setzt der geplante Aufstellort die Grenze, wenn es um die Größe des Gaming-Monitors geht. Dazu kommt das subjektive Empfinden sowie der verfügbare Platz auf dem Schreibtisch. Für den Einstieg in den Spielgenuss eignen sich zwei Diagonalen: 24 und 27 Zoll. Mittlerweile sind die größeren Ausführungen nur noch minimal teurerer.

Für Fans von Strategiespielen sind Diagonalen ab 31,5 Zoll eine interessante Option. Bildschirme in dieser Größe sind mittlerweile bezahlbar und immer mehr im Kommen. Ab knapp unter 500 Euro findet man zudem Gaming-Monitore mit 4K -Auflösungen. Allerdings frisst die hohe Auflösung Performance. Es braucht dann eine enorm starke Grafikkarte, um Spiele hohen Details flüssig darzustellen. Mit Displayport 1.2 und HDMI 2.0 sind bei 4K nur 60 Hertz möglich. Erst ab Displayport 1.4 und HDMI 2.1 sind 120 Hertz möglich. WQHD bleibt deshalb als maximale Auflösung derzeit empfehlenswert.

Wie viel kostet ein Gaming Monitor?

Welche Bildwiederholrate muss ein Gaming-Monitor haben?

Die schnellen Bildwiederholraten benötigen eine entsprechend potente Grafikkarte. In jedem Fall ist eine separate Grafikeinheit (Graphics Processing Unit: kurz GPU) Bedingung für richtigen Spaß. Fürs Gaming in 1080p reicht eine Mittelklasse-Grafikkarte aus. Wer preisbewusst handelt, wählt anstelle einer Nvidia Geforce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6600 ein Vorgängerexemplar, um die hohe Performance von 144 Bildern pro Sekunde preisbewusst zu realisieren. Mehr dazu erklärt die Top 10 Grafikkarten 2022: AMD Radeon gegen Nvidia Geforce im Vergleich .

Welche Reaktionszeit benötigt ein Gaming-Monitor?

Unter der Reaktionszeit (Response Time) ist die Dauer, die ein Pixel benötigt, um von einer Farbe zu einer anderen zu wechseln. Gemessen wird das in Millisekunden (ms), je kürzer, desto schneller reagiert das Display. Es gibt mehrere Methoden zur Messung der Reaktionszeit.

Ein wichtiges Kriterium ist GtG , das steht für gray-to-gray (Grau-zu-Grau) und misst die Geschwindigkeit beim Wechsel von Grauwerten. Daneben gibt es noch MPRT (Moving Picture Response Time), dieser Wert gibt nur die Leuchtdauer eines Pixels an. Relevanter ist hier GtG. Viele Hersteller geben eine Reaktionszeit von 1 ms an – meinen damit aber den MPRT-Wert. Der GtG liegt dann oft bei 4 ms oder darüber. Vor dem Kauf sollte man prüfen, welche Methode die Hersteller angeben.

Eine zusätzliche Orientierung gibt der Display-Typ. Günstige Gaming-Monitore basieren oft noch immer auf einem TN-Panel (Twisted Nematic). Es ist vergleichsweise einfach im Aufbau und daher günstig in der Herstellung. Der Vorteil von TN liegt eindeutig in der flotten Reaktionszeit. Zu den Schwächen zählen die schlechte Blickwinkelstabilität und Farbdarstellung.

In puncto Blickwinkel und Farbstabilität kann das IPS-Panel (Inplane-Switching) seine Stärken ausspielen. Mit 178 Grad sind die Betrachtungswinkel sehr weit. Die bisherigen Nachteile der im Vergleich zu TN höheren Panel-Preise und langsameren Reaktionszeiten haben sich inzwischen relativiert. Das verdankt die Panel-Technik Weiterentwicklungen wie Fast-IPS.

Fürs schnelle Gameplay eignen sich VA-Panel im Vergleich zu den Mitbewerbern weniger. Dazu sind die Schaltzeiten mit ungefähr 5 ms zu träge. Wenn es im Spiel nicht ganz so flott zugeht, profitiert der Gamer von hoher Blickwinkelstabilität, guten Kontrasten und natürlicher Farbdarstellung. Mehr dazu erklärt der Ratgeber Displays: Günstige Monitore unter 180 Euro für Arbeit, Surfen, Gaming .

Wie sieht es mit HDR aus?

Gemeinhin wird der Hochkontrast ( HDR – High Dynamic Range ) mit UHD (Ultra High Definition) oder noch höheren Auflösungen in Verbindung gebracht. Der Zusammenhang stammt aus dem Fernseher-Bereich. Allerdings sagt die Auflösung eines Monitors nichts über die Darstellungsqualität von HDR-Inhalten aus.

In erster Linie hängt die HDR-Fähigkeit mit der Helligkeit des Monitors zusammen. Ein Gaming-Schirm muss wie jeder andere Monitor bestimmte Helligkeitsvorgaben erfüllen, für die die VESA (Video Electronics Standards Association) die Richtlinien in der Spezifikation „DisplayHDR“ vorgegeben hat. Erfüllt ein Monitor die Mindeststufe, erreicht er eine Helligkeit von 400 cd/m² auf zehn Prozent des Panels und hält sie über eine Zeitspanne von einer halben Stunde. Gleichzeitig kann er eine Helligkeit von 320 cd/m² auf der gesamten Anzeigefläche wiedergeben.

In weiteren Stufen von 600 cd/m² und 1000 cd/m² geht der Standard inzwischen bis 1400 cd/m² und wird von weiteren Kriterien wie der Abdeckung von Farbräumen wie DCI-P3, der Farbtiefe oder bestimmter Schwarzwert-Vorgaben abgerundet. Erfüllt ein Monitor den Standard, erhält er gemäß seiner Helligkeitsstufe das Logo „DisplayHDR400“ und aufwärts.

Welche Schnittstellen benötigt ein Gaming-Monitor?

Das Gaming in Full-HD oder WQHD in hohen Bildraten übernimmt der Displayport-Anschluss. In der Regel schafft nur diese Schnittstelle die Kombination aus Synchronisierungstechnik und maximaler Bildwiederholrate. Trotzdem bieten auch günstige Gaming-Monitore weitere Schnittstellen wie HDMI-Ports. HDMI 2.0 ist allerdings beschränkt auf maximal 144 Hertz bei WQHD. HDMI 2.1 ist hier nach Möglichkeit zu empfehlen.