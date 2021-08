Gamescom 2021: 15 Top-Games für Konsole und PC in der Bilderstrecke

Von 25. bis 27. August 2021 herrschte mal wieder Ausnahmezustand im Gamer-Universum. Die volldigitale Gamescom öffnete ihre virtuellen Pforten und versorgte die vor den Bildschirmen und Displays versammelten Spiele-Fans in aller Welt mit News zu Titeln, die kurz vor der Veröffentlichung stehen. 15 der vielversprechendsten Neuheiten aus allen Genres stellen wir in Wort und Bild vor und verraten, auf welcher Hardware sie besonders flüssig laufen.

An anderer Stelle zeigen wir die diesjährigen Top-Titel fürs Smartphone. Darunter finden sich Highlights wie Diablo, Castlevania oder Warhammer, die allesamt eine starke Konkurrenz zum etablierten Konsolen- und PC-Markt bieten.

Age of Empires IV

Mit Age of Empires IV setzt Microsoft alles daran, dem während der letzten Jahre arg schwächelnden Echtzeitstrategie-Genre neues Leben einzuhauchen. Das könnte gelingen, denn der Aufbau-Hit mit seinen Wurzeln im letzten Jahrtausend mischt gekonnt Altbewährtes mit Neuem. In gestochen scharfer 4K-Optik lässt sich der Aufstieg großer Kulturen in England, im Fernen Osten und in Zentralasien zu Lande und zu Wasser nachspielen.

Plattform: PC

Geplantes Release-Datum: 28.10.2021

Back4blood

„Come slay with us“ – mit dieser Aufforderung umreißt Entwickler Turtle Rock treffend, worum es in Back4blood geht. Die Schöpfer des Left 4 Dead-Franchise präsentieren einen knallharten Survival-Shooter, in dem sich vier Spieler in einer groß angelegten Co-Op-Kampagne gegen Horden von Zombies und noch viel schlimmeren Kreaturen erwehren müssen.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5

Geplantes Release-Datum: 12.10.2021

Call of Duty: Vanguard

Mit Vanguard kehrt die erfolgreiche Shooter-Reihe Call of Duty zurück zu ihren Wurzeln zurück. Wie im ersten Teil verschlägt es die Spieler in die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Die Kampagne ist eine Weltreise von der Ost- und Westfront über Nordafrika bis hin zu den pazifischen Inseln. Die ersten Trailer lassen auf eine gewohnt dichte Atmosphäre und eine erstklassige Präsentation schließen. Neben der Einspieler-Kampagne sollen neue Multiplayer-Modi und ein Zombie-Szenario für spannende Gefechte gegen Kontrahenten aus Fleisch und Blut sorgen.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5

Geplantes Release-Datum: 05.11.2021

Cristales

Cristales ist nach Aussage des kolumbianischen Entwicklerteams Dreams Incorporated eine Liebeserklärung an klassische JRPGs wie Chrono Trigger oder Final Fantasy. Entsprechend hoch ist der Anime-Faktor in Sachen Spielwelt und Protagonisten. Das Besondere an den taktischen Kämpfen gegen die Schergen der Zeitenkaiserin ist die Zeitmagie, mit der sich Gegner in die Vergangenheit schicken lassen, um eine schwächere Version ihrer selbst abzugeben, oder in der Zukunft an den Spätfolgen von Vergiftungen zu leiden.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5, Switch, Stadia

Geplantes Release-Datum: bereits verfügbar

Deathloop

Und täglich grüßt das Murmeltier: Protagonist Colt ist in einer Zeitschleife gefangen, die ihn zwingt, denselben Tag wieder und wieder zu erleben. Um den Loop zu durchbrechen, muss Colt binnen Tagesfrist acht Ziele ausschalten. Doch die mächtige Assassine Julianna hat etwas dagegen. Neben der ausgefallenen Story bietet der First Person Shooter Deathloop knallharte Gefechte in einem Grafikstil, der gekonnt zwischen Comic und Realismus changiert.

Plattform: PC, PS5

Geplantes Release-Datum: 14.09.2021

Diablo 2: Resurrected

Altbewährtes, neu abgeschmeckt: Nach dem Fiasko mit dem halb gar veröffentlichten Warcraft III: Reforged bemüht sich Blizzard, es mit dem nächsten Remastering-Projekt besser zu machen. Mit Diablo 2: Resurrected kommt eines der erfolgreichsten Games der kalifornischen Softwareschmiede in moderner 4K-Optik auf den Markt. Weitere Neuerungen des klassischen Hack-and-Slay-Adventures sind ein überarbeitetes Interface, eine verbesserte Rangliste, neue Beutestücke und plattformübergreifende Spielstände.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5, Switch

Geplantes Release-Datum: 23.09.2021

Dream Cycle

Besser als Tomb Raider? Toby Gard hat mit Lara Croft eine der größten Computerspiel-Ikonen kreiert. Nun zeichnet er für das Action-Adventure Dream Cycle verantwortlich, das auf einer Serie von H.P. Lovecraft basiert. Zauberlehrling Morgan Carter ist in der Traumwelt zwischen Leben und Tod gefangen und muss all seine magischen Fähigkeiten aufbieten, um im Kampf gegen die verdorbenen Einwohner des Zwischenreichs seinen Fluch zu brechen.

Plattform: PC

Geplantes Release-Datum: 07.09.2021

Far Cry 6

Reif für die Insel: Far Cry macht das halbe Dutzend voll und entführt die Spieler in bester Tradition auf eine tropische Insel. Ähnlichkeiten zwischen der Spielwelt Yara und Kuba sind natürlich rein zufällig – der morbide Charme der Inselhauptstadt Esperanza inklusive der charakteristischen US-Oldtimer weckt Erinnerungen an Havanna. Die Grafik ist gewohnt spektakulär und detailverliebt. Als Guerilla-Kämpfer versuchen die Spieler, Diktator Antón Castillo und dessen fiesen Sohn Diego vom Thron zu stoßen.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5, Stadia

Geplantes Release-Datum: 07.09.2021

Forza Horizon 5

Mit Vollgas in die nächste Generation: Der fünfte Teil der Rennspiel-Reihe Forza Horizon ist eines der Zugpferde für die neue Xbox Series X und S. Das hat Microsoft nicht davon abgehalten, auch PC-Besitzern ein Ticket nach Mexiko zu spendieren. Die Reise geht durch Regenwälder, Wüsten, Ruinenfelder, Sandstrände und historische Städte. Die realistische Fahrdynamik, die lebensechten Wettereffekte und zahllose Wettkampf- und Tuning-Optionen sollen für lang anhaltende Motivation sorgen.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S

Geplantes Release-Datum: 09.11.2021

Halo Infinite

Der Master Chief meldet sich erneut zum Dienst: Der epische Science-Fiction-Shooter soll in der neuesten Inkarnation von Halo laut Entwicklerangaben die umfangreichste Spielwelt bieten, die je erschaffen wurde. Ist die groß angelegte Kampagne durchgespielt, sorgen Arena-Matches in Vierergruppen für Abwechslung. Darüber hinaus sollen die Spieler mit regelmäßigen Updates und neuen Spielmodi bei Laune gehalten werden. Die PC- und Xbox-Versionen von Halo Infinite lassen sich plattformübergreifend spielen.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S

Geplantes Release-Datum: 08.12.2021

Horizon: Forbidden West

Ähnlich wie die Konsole selbst hat auch eine der Killer-Applications für die PS5 spürbare Anlaufprobleme. Während die PS5 so gut wie nicht zu bekommen ist, wird der lang ersehnte Nachfolger von Horizon: Zero Dawn immer wieder verschoben. Auf der Gamescom hat der Publisher endlich die Katze aus dem Sack gelassen und als Release-Termin den 18. Februar 2022 angegeben. Das Warten könnte sich lohnen: Forbidden West bringt eine atemberaubende Version der US-Westküste lange nach dem Untergang der uns bekannten Zivilisation auf den Bildschirm. Das actionorientierte Rollenspiel bietet eine große Spielwelt zum Erkunden, taktische Kämpfe und diplomatische Allianzen mit verfeindeten Stämmen.

Plattform: PS4, PS5

Geplantes Release-Datum: 18.02.2022

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Wer LEGO-Figuren mag und Fan der Krieg der Sterne-Saga ist, wird mit dem neuen Epos aus der LEGO Star Wars-Reihe glücklich werden. Das Action-Adventure im knuffigen Bauklötzchen-Look bringt die größten Momente aller neun Filme auf den Bildschirm – darunter der X-Wing-Angriff auf den Lüftungsschacht des Todessterns, der Kampf gegen die gigantischen AT-ATs auf Eisplaneten Hoth oder die Entdeckung der putzigen Ewoks auf Endor.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5, Switch

Geplantes Release-Datum: noch nicht bekannt

Life is Strange: True Colors

Alles in einem Rutsch: Entgegen den bisherigen Gepflogenheiten von Entwickler Deck Nine erscheint der neue Teil des Adventures Life is Strange nicht in Episodenform, sondern als komplettes Spiel. Das wie ein interaktiver Spielfilm anmutende Game begleitet Alex Chen, eine US-Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln, durch eine mysteriöse und spannende Geschichte, die in einer verschlafenen Kleinstadt in den USA spielt. Um den vermeintlichen Unfalltod ihres Bruders Gabe aufzuklären, setzt Alex ihre ganz besondere Gabe ein: die Emotionen anderer Menschen zu absorbieren und zu manipulieren.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5, Switch, Stadia

Geplantes Release-Datum: 10.09.2021

Riders Republic

Wahnsinn auf zwei Rädern: In Riders Republic wird der Sport Mountainbiking auf die Spitze getrieben. Je nach Plattform treten 20 bis 50 Spieler gleichzeitig auf ihren gepimpten Bikes an, um mit waghalsigen Tricks die meisten Punkte einzufahren. Die Open World orientiert sich an US-Nationalparks wie Bryce Canyon, Yosemite Valley sowie Mammoth Mountain und sieht entsprechend spektakulär aus. Wer den Fahrradsattel mal verlassen möchte, versucht sich auf Skiern, Snowboards oder Wingsuits.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5, Stadia

Geplantes Release-Datum: 28.10.2021

Saints Row

Saints Row – das gab es doch schon mal vor 15 Jahren? In der Tat sorgte der abgedrehte Crime-Shooter bereits 2006 für Furore. Nun folgt der Reboot der Erfolgsreihe mit dem schlichten Originaltitel. Damit sind die Gemeinsamkeiten allerdings schon erschöpft, denn es handelt sich um ein komplett neues Open-World-Game, das in dem fiktiven Städtchen Santo Ileso angesiedelt ist. In der frei begehbaren Spielwelt sorgen die Spieler für den Aufstieg der Gang „The Saints“, die andere Banden um jeden Preis ihre Territorien abknöpfen will. Das Waffenarsenal in der knallbunten Spielwelt ist beachtlich, ebenso die zur Verfügung stehenden Fortbewegungsmittel vom Sportwagen übers Motorrad bis hin zu Hubschraubern und Senkrechtstartern.

Plattform: PC, Xbox One, Xbox X|S, PS4, PS5

Geplantes Release-Datum: 25.02.2022

Hardware: Damit laufen die Games-Neuheiten flüssig

Die Mindestanforderungen an die Hardware unterscheiden sich je nach Genre erheblich. Laufen Echtzeit-Strategicals wie Age of Empires IV auf vergleichsweise bescheidener Hardware wie Intel Core i5, 8 GByte RAM und Intel HD 520 Grafik, erfordern anspruchsvolle 3D-Shooter wie Far Cry 6 einen gut ausgestatteten Gaming PC mit Intel Core i7, 16 GByte RAM und einer Grafikkarte der Klasse GeForce GTX 1070 und aufwärts.

Ein Gaming PC, mit dem sich alle vorgestellten Spiele in mittlerer Detailstufe bei flüssigen Animationen und schnellen Ladezeiten genießen lassen, sieht wie folgt aus:

CPU: Intel Core i7-7700k oder AMD Ryzen 7 2700 X

Intel Core i7-7700k oder AMD Ryzen 7 2700 X RAM: 16 GByte

16 GByte Grafik: Nvidia GeForce GTX 1660 mit 6 GByte Video-RAM oder AMD Radeon RX 5500 XT mit 8 GByte Video-RAM

Nvidia GeForce GTX 1660 mit 6 GByte Video-RAM oder AMD Radeon RX 5500 XT mit 8 GByte Video-RAM Speicher: 256 GByte SSD für Betriebssystem, 1 TByte mechanische Festplatte

256 GByte SSD für Betriebssystem, 1 TByte mechanische Festplatte Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Ein mittelfristig zukunftssicheres System, mit dem sich aktuelle Games in höchster Detailstufe spielen lassen, besteht aus folgenden Komponenten:

CPU: Intel Core i9-9900k oder AMD Ryzen 9 5900 X

Intel Core i9-9900k oder AMD Ryzen 9 5900 X RAM: 32 GByte

32 GByte Grafik: Nvidia GeForce RTX 3080 mit 10 GByte Video-RAM oder AMD Radeon RX 6900 XT mit 16 GByte Video-RAM

Nvidia GeForce RTX 3080 mit 10 GByte Video-RAM oder AMD Radeon RX 6900 XT mit 16 GByte Video-RAM Speicher: 512 bis 1.024 GByte SSD für Betriebssystem und Games, 2 TByte mechanische Festplatte für Daten

512 bis 1.024 GByte SSD für Betriebssystem und Games, 2 TByte mechanische Festplatte für Daten Betriebssystem: Windows 10 (64 Bit)

Was die Konsolen betrifft, laufen aktuelle Releases natürlich auf den Next-Generation-Maschinen Sony PlayStation 5 (Testbericht) und Xbox Series X (Testbericht) beziehungsweise Series S (Testbericht) am flüssigsten in 4K-Auflösung und mit hohen Bildraten von bis zu 120 Hz. Doch die angespannte Versorgungslage macht den Kauf einer solchen Konsole zum Glücksspiel. Da ist es gut zu wissen, dass alle Neuheiten auch für die Vorgängerversionen PS4 und Xbox One erhältlich sein werden, wobei es hauptsächlich zu Abstrichen in Sachen Framerates bei sehr hohen Auflösungsstufen kommen wird.

Fazit

Wie die Gamescom 2021 eindrucksvoll bewiesen hat, haben die Software-Entwickler jede Menge interessanter Titel in der Pipeline, die während der nächsten sechs Monate für Abwechslung auf dem Monitor und Fernseher sorgen werden. Fehlt nur noch die passende Hardware – hier gibt es weiter Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Konsole oder PC-Komponenten.