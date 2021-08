Gamepads, Mäuse, AR-Spielzeug: Handy-Zubehör für Gamer ab 8 Euro

Smartphones sind dank unzähliger Apps mittlerweile kleine Spielkonsolen. Allerdings ist das Erlebnis mit Touchscreen nicht immer das, was Gamer gewohnt sind. Abhilfe verspricht hier Gaming-Zubehör für das Smartphone: Controller und Gamepads sowie weitere Accessoires wie Spielzeuge für Augmented Reality (AR) oder VR-Brillen.

Sehr nützlich für Spieler sind zudem Adapter, um das Handy mit dem TV zu verbinden, latenzfreie Kopfhörer mit aptX oder Powerbanks für längeren Spielspaß. Wir werfen einen Blick auf Smartphone-Zubehör für Gamer ab 8 Euro und erklären, was es damit auf sich hat und was angehende Spieler beachten müssen.

Controller und Gamepads

Für einen eingefleischten Gamer führt kein Weg an einem Gamepad vorbei. Eine Möglichkeit ist es, den Controller per Bluetooth mit dem Handy zu verbinden. Das klappt sogar mit dem Gamepad für Playstation oder Xbox. Es gibt zudem Varianten, in die man das Smartphone hineinsteckt. Entweder bieten sie eigene Steuerknöpfe unterhalb oder neben dem Handy oder nutzen mechanische Schalter, die auf das Touchdisplay des Smartphones hämmern.