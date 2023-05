Fünf Monitorarme ab 23 Euro im Test: Warum wir nie mehr drauf verzichten möchten

Einer der Hauptvorteile von Monitorarmen ist eine höhere Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch die Anpassungsmöglichkeiten in Höhe, Tiefe, Neigung und Drehung kann der Bildschirm auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Das beugt nicht nur Ermüdungserscheinungen der Augen vor, sondern verhindert auch Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich, die durch eine ungünstige Körperhaltung entstehen können. Eine ergonomisch ausgerichtete Arbeitsumgebung fördert somit das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Leistungsfähig.

Durch die Abhebung des Bildschirms von der Schreibtischplatte entsteht zusätzlicher Raum für Tastatur, Maus und andere Peripheriegeräte. Auch eine Platzierung mehrerer Displays übereinander ist so möglich. Insbesondere in kleinen Büros oder beengten Arbeitsumgebungen kann das enorm helfen. Auch bei Maus, Tastatur und Co. gibt es einiges zu beachten. Mehr dazu in unserem Beitrag Die wichtigsten Gadgets für ein gesundes Homeoffice: Maus, Tastatur, Tisch & Stuhl. In diesem Ratgeber zeigen wir, worauf man beim Kauf eines Monitorarms achten sollte. Außerdem testen wir fünf Modelle von 23 bis über 300 Euro.

Grundlagen

Durch die Möglichkeit, den Bildschirm in der Höhe zu verstellen, kann der Nutzer den Monitor auf Augenhöhe bringen und somit Nacken- und Schulterverspannungen entgegenwirken. Die Höhenverstellung ist besonders komfortabel bei Monitorarmen mit Gasfeder. Die Tiefenverstellung ermöglicht es, den Bildschirm näher oder weiter weg vom Benutzer zu positionieren. Das beherrschen auch die günstigsten Monitorarme. Die Neigungsverstellung erlaubt es, den Bildschirmwinkel nach oben oder unten anzupassen, um Reflexionen oder Blendungen zu minimieren und die Sicht auf den Bildschirminhalt zu optimieren. Die Drehfunktion ermöglicht es schließlich, den Monitor im Quer- oder Hochformat oder in einem beliebigen Winkel zu positionieren.

Die Flexibilität durch einen Monitorarm ist auch dann von Vorteil, wenn der Nutzer etwa wegen eines höhenverstellbaren Tisches (Ratgeber) den Monitor häufig anpasst oder wenn der Arbeitsplatz von mehreren Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen genutzt wird.

Die meisten Monitorarme nutzen für die Befestigung den Vesa-Standard. Er definiert die für die Montage nötigen Lochabstände auf der Rückseite von Monitoren und TVs. Es gibt verschiedene Vesa-Größen wie 75x75 mm, 100x100 mm und 200x200 mm, die auf die jeweilige Bildschirmgröße und das Gewicht abgestimmt sind. Beim Kauf eines Monitorarms sollte man daher darauf achten, dass der gewählte Arm zum Vesa-Standard des eigenen Bildschirms kompatibel ist.

Während einige Monitorarme nur für leichte und kleine Bildschirme ausgelegt sind, können andere Modelle größere und schwerere Monitore tragen. Bei der Auswahl eines Monitorarms ist es wichtig, auf die maximale Belastbarkeit zu achten und diese mit dem Gewicht des eigenen Bildschirms zu vergleichen.

Bild: TechStage.de

Die meisten Monitorarme halten über Schreibtischklemmen an der Tischkante. Die Tischdurchführung hingegen erfordert ein Loch in der Tischplatte, durch das der Monitorarm geführt und befestigt wird. Diese Methode bietet eine besonders stabile Befestigung, erfordert jedoch eine entsprechende Vorrichtung am Schreibtisch und ist weniger flexibel. Einige Monitorarme halten über Bohrungen auch an der Wand, was besonders bei beengten Platzverhältnissen oder in Räumen mit variabler Nutzung sinnvoll sein kann. Wandmontierte Monitorarme bieten zudem den Vorteil, dass der Schreibtisch komplett frei von Halterungen bleibt.

Hier im Preisvergleich zeigen wir die günstigsten höhenverstellbaren Monitorarme, die bereits bei 15 Euro beginnen.

Die meisten Monitorarme verfügen über ein Kabelmanagement, das dazu beiträgt, den Arbeitsplatz ordentlich und übersichtlich zu halten. Kabel werden entlang des Monitorarms geführt und bleiben somit verborgen. Dies minimiert nicht nur das Risiko von Kabelsalat und Stolperfallen, sondern trägt auch zu einem ästhetisch ansprechenden Arbeitsumfeld bei.

Monitorarme sind auch in Varianten erhältlich, welche die Befestigung mehrerer Bildschirme ermöglichen. Diese sogenannten Mehrfach-Monitorarme erlauben es, zwei oder mehr Monitore nebeneinander oder übereinander zu positionieren.

Wir haben uns für diesen Ratgeber fünf Tischhalterungen für PC-Bildschirme angeschaut. Diese variieren von sehr einfach und verhältnismäßig unflexibel für einen einzelnen Monitor zum Kampfpreis von 23 Euro bis zum High-End-Modell für zwei Monitore, beziehungsweise Monitor und Notebook für über 300 Euro.

Blitzwolf BW-MS2

Der Blitzwolf BW-MS2 ist der günstigste Vertreter mit einer Gasfeder für die schnelle Höhenverstellung. Er kostet bei Banggood (Kauflink) gerade einmal 23 Euro. Seine Metallstange sitzt dank fester Schraubklemme sicher an der Tischplatte. Von dort führt ein Arm mit mittigem Gelenk zum Monitor mit Vesa-Halterung (75 x 75 & 100 x 100 mm). Der Blitzwolf BW-MS2 ist für Displays mit einer Diagonalen von bis zu 32 Zoll und einem Gewicht von maximal acht Kilogramm ausgelegt. Sein Aufbau gelingt in 20 Minuten.

Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bild: TechStage.de Blitzwolf BW-MS2 Bilder Blitzwolf BW-MS2

Optisch wirkt der Monitorarm etwas wuchtig, hinterlässt dadurch aber insgesamt einen stabilen Eindruck. Über eine Schraube passt der Käufer die Pneumatik an das Gewicht des Monitors an. Bei unserem etwa fünf Kilogramm schweren 29-Zoll-Monitor funktioniert das gut. Anschließend lässt sich der Monitor zuverlässig und leichtgängig in alle Richtungen bewegen. Es ist auch möglich, das Display zu kippen und zu drehen. Der Arm bietet ein Kabelmanagement, allerdings schauen an der ein oder anderen Stelle Kabel trotzdem hervor. Insgesamt überzeugt uns der Blitzwolf BW-MS2 gerade wegen seiner einfachen Höhenverstellung und dem unschlagbar günstigen Preis von 23 Euro bei Banggood (Kauflink).

Arctic Z1 Pro

Der Arctic Z1 Pro geht einen etwas anderen Weg. So verzichtet er etwa auf eine Gasfeder, an ihm befestigte Monitore können also nicht mit einem Handgriff in der Höhe variiert werden. Dafür muss der Nutzer zunächst eine Inbus-Schraube lockern. Ein echter Nachteil gegenüber Lösungen mit Gasfeder. Denn wenn mehrere Personen mit unterschiedlichen Größen abwechselnd an einem Arbeitsplatz sitzen und ihn je an ihre ergonomischen Gegebenheiten anpassen müssen, kann die umständliche Höhenverstellung schnell nerven. Ähnliches gilt für Nutzer eines höhenverstellbaren Tisches. Wer eine Gasfeder will, kann sich etwa den Arctic X1-3D anschauen.

Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bild: TechStage.de Arctic Z1 Pro Bilder

Der Aufbau gestaltet sich einfach, allerdings lässt sich die Vesa-Halterung (75 x 75 & 100 x 100 mm) im Gegensatz zum Blitzwolf BW-MS2 nicht abnehmen, der Monitor wird also direkt mit der fixen Halterung am Arm verschraubt. Der Verarbeitungsqualität ist hoch. Die horizontale Bewegung des Monitors gelingt leichtgängig, er kann auch gekippt und gedreht werden. Der Arctic Z1 Pro eignet sich für Monitore bis 34 Zoll und einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm. Für das Kabelmanagement bietet der Arm Klammern. Wirklich gut versteckt sind die Kabel, die zum Monitor führen, damit nicht.

Der Z1 Pro integriert in seinen Fuß einen aktiven USB-Hub mit vier USB-A-3.2-Gen-Ports, ein Netzteil liegt nicht bei. Schade, dass der Fuß nicht auch zukunftssichere USB-C-Ports besitzt. Wer diesen Hub nicht braucht, kann zum Arctic Z1 greifen. Dieser ist ähnlich aufgebaut wie der Z1 Pro, kostet aber statt gut 55 Euro nur 39 Euro. Noch einmal günstiger wird es beim Z1 Basic für 23 Euro. Arctic hat mit dem Z1-3D auch ein Modell mit Gasfeder für eine schnelle Höhenverstellung im Portfolio, es kostet etwa 55 Euro.

Dell MSA20

Der Dell MSA20 ist der perfekte Monitorarm – wenn man einen Dell-Monitor der Ultrasharp, P Serie oder einen Monitor mit 100 x 100 mm Vesa-Halterung besitzt und bereit ist, für eine Tischhalterung mindestens 143 Euro auszugeben. Sein Aufbau gelingt ohne Einsatz von Werkzeug. An dem an der Tischplatte festgeschraubten Fuß setzt der Käufer das erste Glied des Armes auf und fixiert ihn über einen Schieber. Das zweite Glied funktioniert äquivalent dazu. Der Schiebeschalter bietet die Optionen 180 und 360 Grad – je nachdem, wie viel Bewegungsfreiheit man den Arm gönnt.

Dell MSA20 Bild: TechStage.de Dell MSA20 Bild: TechStage.de Dell MSA20 Bild: TechStage.de Dell MSA20 Bild: TechStage.de Dell MSA20 Bild: TechStage.de Dell MSA20 Bild: TechStage.de Dell MSA20 Bilder Dell MSA20

Die Kabelführung ist optimal gelöst. So sind die Kabel im Handumdrehen und blickdicht hinter Blenden verstaut. Sogar der mitgelieferte Inbusschlüssel hat dahinter einen eigenen Platz. Diesen benötigt man, um die Gasfeder an das Gewicht des Monitors anzupassen. Der darf maximal 38 Zoll groß sein und bis zu 10 Kilogramm wiegen.

Auch in Betrieb ist der Monitorarm Dell MSA20 ein Traum. Alles gelingt leichtgängig. Dank der cleveren Konstruktion nimmt er am Arbeitsplatz kaum Platz weg. Schade nur, dass der Dell MSA20 so teuer ist. Vermisst haben wir zudem eine Bohrung für 75 x 75 mm Vesa-Halterungen.

Ergotron HX

Der Ergotron HX ist einer der wenigen Monitorarme, der auch für richtig große Bildschirme und sogar TVs für eine maximale Größe von 49 Zoll und einem Gesamtgewicht von bis zu 19 Kilogramm geeignet ist. Dies hat mit etwa 250 Euro auch seinen Preis.

Wir probieren den Ergotron HX mit dem 42 Zoll großen und 13 Kilogramm schweren OLED-Monitor KTC Q42P5 (Testbericht) aus. Zunächst befestigen wir die stabile Tischklemme über zwei Stellschrauben am Schreibtisch. Alternativ unterstützt der Ergotron HX auch die Befestigung über eine Tischbohrung. Das erste und das zweite Glied der Monitorhalterung hält über ein einfaches Stecksystem, welches über den mitgelieferten Inbusschlüssel fixiert wird.

Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bild: TechStage.de Ergotron HX Bilder Ergotron HX

Anschließen schrauben wir die lose Platte an die Vesa-Halterung (75 x 75 mm, 100 x 100 mm) des Monitors. Es liegen zusätzliche Adapter für die Vesa-Normen, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm und 200 x 200 mm bei. Im letzten Schritt hängen wir den Monitor über die angeschraubte Platte am Monitorarm ein und fixieren die Elemente.

Bei seiner Nutzung fällt besonders die hohe Flexibilität und die sehr leichtgängigen Verstellmöglichkeiten auf. Selbst unser schwerer Monitor kann mit nur einem Finger in seiner Höhe angepasst werden. Dabei ist der Ergotron HX derart stabil, dass der Monitor am voll ausgefahrenen Arm noch völlig problemlos nach vorne geneigt werden kann.

Noch dazu gefällt er uns auch optisch. So ist er trotz seiner hohen maximalen Belastbarkeit kaum dicker als andere Monitorarme. Zudem gehört er zu den wenigen Monitorarmen, die neben Schwarz auch in Weiß kommen.

Ergotron LX

Der Dual-Monitorarm Ergotron LX eignet sich für zwei Monitore oder, wie in unserem Fall, für einen Monitor und ein Notebook. Es gibt ihn auch in Varianten für zwei Bildschirme übereinander und sogar drei Bildschirme. Die uns vorliegende Dual-Variante trägt zwei Bildschirme, die zusammen maximal 18 Kilogramm wiegen dürfen. Das sollte für die meisten Setups passen.

Äquivalent zum Ergotron HX montieren wir zunächst den Fuß am Schreibtisch. Dieser kommt jedoch im Gegensatz zum HX gleich mit einem vertikalen Metallrohr, an dessen Ende wir die beiden Arme mit ihren jeweils zwei Glieder aufstecken und via Inbus fixieren. Beide Arme haben eine Gasfeder zur schnellen Höhenverstellung. Über eine Schraube bestimmt der Nutzer den Widerstand der Gasfeder. Je höher das Gewicht des Monitors ist, desto höher sollte auch der Widerstand sein.

Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bild: TechStage.de Ergotron LX Bilder Ergotron LX

Dem Ergotron LX liegt eine Notebook-Halterung bei. Diese ist ausreichend groß für 17-Zoll-Laptops. Vorteil: Mit der Notebook-Halterung kann man den Bildschirm des Notebooks als Zweitdisplay nutzen und ihn direkt neben dem Hauptbildschirm positionieren. Wir empfehlen jedoch dringend die Nutzung einer externen Maus (Ratgeber) und Tastatur (Ratgeber).

Insgesamt hinterlässt der Ergotron LX einen hervorragenden Eindruck. Uns gefällt besonders die hohe Qualität der Einzelteile, die ungeschlagene Flexibilität, die leichtgängige Nutzung und die schicke Optik.

Wer eine Monitorhalterung mit zwei Gasfederarmen will, zahlt im Vergleich zur einarmigen Variante deutlich mehr. So kostet die Dual-Monitorarme von Ergotron über 300 Euro.

Fazit

Ein Monitorarm sorgt für mehr Ergonomie, Ordnung und Platz auf dem Schreibtisch. Mit einem Handgriff ändert man Höhe, Winkel und Entfernung zum Display. Auch der zusätzliche Platz auf dem Schreibtisch und die damit einhergehende Ordnung überzeugt. Dabei sind wir besonders von Blitzwolf BW-MS2 überrascht, da er für gerade einmal 23 Euro bei Banggood (Kauflink) in seinen stabilen Arm gar eine Gasfeder integriert. Wer etwas mehr investieren will, kann sich den Arctic Z1 Pro in seinen verschiedenen Varianten anschauen.

Richtig teuer, aber bezüglich Aufbau, Optik, Stabilität und Nutzung auf einem richtig hohem Niveau sind die Monitorarme Dell MSA20, Ergotron HX und Ergotron LX. Wer mit einem neuen, potenziell größeren Monitor nicht auch gleich den Monitorarm ersetzen will, für den kann es sich lohnen, gleich in ein etwas teureres Modell zu investieren, welches auch schwerere Monitore trägt.