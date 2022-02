Filament-Vergleichstest: Weißes PLA für 3D-Drucker ab 10 Euro

Das Verbrauchsmaterial für den Drucker muss nicht teuer sein, günstiges PLA gibt es bereits ab 10 Euro je Kilo. Die große Frage aber lautet: Lohnt es sich mehr zu investieren und wie groß sind die Qualitätsunterschiede tatsächlich? Um das herauszufinden hat TechStage neun verschiedene Filamente in der Praxis getestet und verglichen.

Nach dem Vergleichstest von fünf Rainbow-Filamenten muss nun weißes PLA beweisen, was es in der Praxis leistet.

Grundwissen Filament

Die PLA-Marken werden hochindustriell hergestellt. Der Filamentverkäufer bekommt seinen Blend (die Materialmischung) in der Regel vorgefertigt in PLA-Pallets geliefert. Jeder Hersteller nutzt dabei seine ganz eigene Mischung aus unterschiedlichen Polylactiden, Pigmenten und Additiven. Die komplette Maschinerie zur folgenden Filamentherstellung ist circa zehn Meter lang. Das Granulat wird zuerst in einem großen Extruder mit Schneckenförderung erhitzt und ausgepresst. Nach dem Extrudieren wird es kalibriert, abgekühlt und schließlich aufgewickelt.