Fertig aufgebaute 3D-Drucker ab 160 Euro: Auspacken und ohne Schrauberei Losdrucken

Viele der beliebtesten 3D-Drucker kommen in Einzelteilen oder als vormontierter Bausatz zum Kunden. Der Grund hierfür ist, dass Geräte wie die Creality-Ender-Serie (Ratgeber) , der Anet A8 (Testbericht) oder der Tronxy X5SA (Testbericht) verhältnismäßig günstig sind und dank Standard-Komponenten und offener Software individuell getunt und angepasst werden können. Letztlich dienen die meisten Selbstbau-Kits so primär als Grundlage, die dann nach eigenen Wünschen angepasst wird. Während einige Nutzer ihre Geräte lediglich mit einer anderen Druckplattform ausstatten oder einen gedruckten Bauteilkühler nachrüsten, tauschen andere gleich Lüfter, Hotend, Extruder und das komplette Mainboard, um einen rundum zufriedenstellenden Drucker zu bekommen.

Wer zwar Drucken, nicht aber am Drucker schrauben möchte, braucht also einen fertig aufgebauten Drucker, der ab Werk ordentlich funktioniert. Und das ist auch mit begrenztem Budget möglich. Folgende fertig aufgebaute 3D-Drucker haben wir bereits getestet:

Hersteller

Wie unsere Erfahrung der letzten Jahre zeigt, gibt es im Bereich 3D-Druck riesige Qualitätsunterschiede und die sind nicht alleine von Preis oder Hersteller abhängig. So haben wir während unserer Reviews schon hervorragende Modelle von vermeintlich günstigen China-Herstellern erlebt und gleichzeitig feststellen müssen, dass auch Markengeräte nicht fehlerfrei sind. Umgekehrt schneiden nicht alle Drucker eines Herstellers gleich gut ab, wie beispielsweise die sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit den ähnlich aufgebauten Modelle Anet ET4 (Testbericht) und ET5 Plus (Testbericht) zeigen. Letztlich hilft es hier nur Testberichte zu wälzen und selbst abzuschätzen, welche Punkte einem wirklich wichtig sind.

Filament

Eine Frage, die man sich unbedingt stellen sollte: Was für Material möchte ich drucken und was darf es kosten? Die allermeisten Drucker dieser Preisklasse arbeiten mit Filament mit 1,75 mm Durchmesser, aber es gibt weitere Unterschiede.

Alle FDM-Drucker verarbeiten das Standardmaterial PLA. Für andere Sorten, etwa flexibles TPU oder beständiges ABS, sind nur ein Teil der Geräte geeignet. Das liegt beispielsweise an einem fehlenden geschlossenen Bauraum oder am falschen Extruder. Egal welches Filament später gedruckt werden soll, wir würden uns nur für einen Drucker mit beheiztem Druckbett entscheiden. Zwar funktioniert PLA grundsätzlich auch ohne Heizbett, allerdings ist die Haftung auf der erwärmten Plattform besser und zuverlässiger.

Außerdem gibt es einige Hersteller, wie beispielsweise Xyzprinting, die bei Ihren Druckern keine freie Filament-Auswahl gestatten. Ab Werk arbeitet beispielsweise der DaVinci Mini w+ nur mit Verbrauchsmaterial des Herstellers. Dieses ist zwar grundsätzlich gut und in verschiedenen Varianten verfügbar, allerdings ist es deutlich teurer als das vergleichbare Filament anderer Hersteller. Einen Vorteil hat diese Methode trotzdem: Jede Rolle ist mit einem RFID-Code ausgestattet, welcher dem Drucker die korrekten Druckeinstellungen mitteilt. Diese muss man dann nicht selbst anpassen – das hat allerdings seinen Preis und die Auswahl an Farben und Sorten ist zudem eingeschränkt. Mit einigen Kniffen lässt sich dieser Filament-Zwang umgehen, komfortabel ist die Vorgehensweise mit selbst geschriebenen RFID-Tags aber nicht. Beim größeren Davinci Pro verzichtet der Hersteller übrigens auf den Filament-Zwang.

In einem anderen Artikel erklären wir, welches Filament für welchen Einsatzzweck geeignet ist.

Software

Ausstattung

Neben den Anforderungen an Filament und Software gibt es weitere wichtige Punkte. In Sachen Ausstattung unterscheiden sich Selbstbau- und fertig montierter Drucker nicht. Hier kommt es vielmehr darauf an, ganz genau auf die jeweiligen Spezifikationen zu achten, um die richtige Kaufentscheidung zu treffen.