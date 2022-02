Fasching und Fastnacht: die coolsten Kostüme und Gadgets ab 15 Euro

Neben der klassischen Kostümierung gehören zu Fasching, Karneval oder Fastnacht auch die richtigen Gadgets und Accessoires. Viele ausgefallene Ideen und besonders günstige Angebote kommen allerdings aus China und somit zu spät. Wer jetzt noch in Deutschland bestellt, bekommt seine Lieferung in der Regel rechtzeitig.

Kostüme

Auch die sich selbst aufpumpenden Kostüme sind in zunehmend größerer Auswahl zu immer günstigeren Preisen zu haben. Da wären etwa der beliebte T-Rex für etwa 50 bis 60 Euro . So abgefahren der Dino auch aussieht, Essen und Trinken fällt mit einem geschlossenen Kostüm schwer, weshalb wir für längere Veranstaltungen eine offene Verkleidung wie den T-Rex-Reiter , die Einhorn-Reiterin oder den berittenen Vogel-Strauß bevorzugen würden.

Das Angebot reicht von günstiger Faschingsware aus dünnem, bedrucktem Stoff, bis hin zu deutlich teureren und aufwendigeren Cosplay-Kostümen mit Preisen von teils über 1000 Euro . Wer bei günstigen Modellen zuschlägt, sollte wissen, dass deren Verarbeitung und Materialqualität in der Regel nur schlecht bis mäßig gut ist. Für ein paar Einsätze sind aber selbst billige Modelle zu gebrauchen. Allgemein gilt; so cool die beliebten Bodysuits als kurzbeinige und kurzärmlige Kostüme auch aussehen mögen – man sollte immer die derzeitigen Temperaturen im Blick behalten und im Zweifel ein Kostüm wählen, wo noch andere Kleidung drunter oder drüber passt.

Masken, Helme und Brillen

Besonderer Hingucker dieses Jahr sind die Vollgesichts-LED-Masken für knapp 60 Euro . Die vielen LEDs übernehmen hier den Job als Display und so können die Hightech-Masken verschiedene Gesichter und Animationen wiedergeben. Gesteuert wird das Gadget per App, geladen per USB-Anschluss. Nicht so teuer und dennoch auffällig sind die zahlreichen leuchtenden Horrormasken ab etwa 15 Euro.

Schminke

Wer ohne Maske oder Kostüm geht, brauch wenigstens Schminke . Die Farben für Gesicht und Körper sind in Sets von unter 10 bis über 50 Euro erhältlich. Für die Gaudi an Nachmittag oder Abend muss es aber nicht unbedingt das Profi-Set mit Pinseln, Schwämmchen und Glitzer sein. Statt der zerbrechlichen, klassischen Schminkstifte empfehlen wir aus eigener Erfahrung die mit Wasser abwaschbaren Aqua Pens .

Soll es abends und im Dunkeln auffällig sein, könnte UV-Schminke ab 10 Euro das Richtige sein. Die unter Schwarzlicht leuchtenden Gesichtsfarben sind auch als Klebe-Tattoo oder Bodypaint-Variante erhältlich. Wer sich so auch außerhalb von Bars oder der Disco zum Leuchten bringen will, braucht dann noch eine passende Schwarzlicht-Taschenlampe ab etwa 8 Euro.

Leuchtende Kleidung und Accessoires

Wer vorhandene Kostüme oder die normale Kleidung mit Leuchteffekt nachrüsten will, sollte sich den in Neonfarben beleuchteten EL-Draht ansehen. Das Set mit fünf Batteriefächern und Neonschnüren mit je 3 Metern Länge gibt es ab 20 Euro. Nicht ganz so grell, aber in der Dunkelheit trotzdem ein Lichtblick, sind fluoreszierende Farben, wie man sie vom Uhrzeiger oder Sternen für das Kinderzimmer kennt. Diese in verschiedenen Farbtönen erhältlichen Spezialfarben gibt es in flüssiger Form, als Klebeband oder Pulver.