Energie sparen: Standby-Verbrauch senken mit smarten Steckdosen ab 8 Euro

Neben Kühlschrank und Gefriertruhe ist vor allem die Multimedia-Technik ein Stromfresser im Haus. Das gilt jedoch nicht für den oft gescholtenen Fernseher – selbst günstige UHD-TVs benötigen im Standby nur zwischen 0,2 und 0,5 Watt, wie die Teststrecke von heise+ zeigt. Größere Kosten verursachen andere Geräte. Die Xbox One etwa zieht sich im Schnellstart-Modus zwischen 12 und 40 Watt. Vernetzte Lautsprecher wie die Sonos One (Testbericht) benötigen 3,8 Watt laut Hersteller. Wer die Kombination aus Sonos Playbar und Subwoofer verwendet, braucht mindestens 9,4 Watt.

Hier setzen smarte Steckdosen und Zwischenstecker an. Denn die erlauben nicht nur das Steuern der Geräte per Zuruf oder App. Viele Varianten messen auch den Stromverbrauch der daran angeschlossenen Verbraucher. So gewinnen Anwender schnell einen Überblick von Geräten mit hohem Standby-Verbrauch und können diese nach einem Zeitplan an- oder komplett abschalten. Sprich: Wer tagsüber ohnehin nicht zu Hause ist, kann Xbox, Sonos oder andere Standby-Verbraucher komplett vom Stromnetz trennen. Nachts benötigt man die Geräte ebenfalls nur selten. So wird aus einem 24-Stunden-Betrieb einfach ein 16- oder 8-Stunden-Tag.

Statt voreingestellter Nutzungszeiten können Smart-Home-Anwender auch Bewegungsmelder (Ratgeber) für das Ein- und Ausschalten der smarten Steckdosen verwenden, sodass diese nur aktiv sind, sobald sich eine Person in der Nähe befindet. Unnötige Aktivierungen durch den Bewegungsmelder lassen sich auf Basis des Nutzerverhaltens zeitlich einschränken. So verhindert man etwa, dass nachts eine Bewegung die Steckdose an der Heißluftfritteuse aktiviert. Im Notfall kann man diese auch manuell einschalten.

In diesem Ratgeber stellen wir smarte Zwischenstecker, Unterputzvarianten und Steckerleisten vor und zeigen passende Produkte.

Wie smarte Zwischenstecker Energie einsparen können

Einer der wichtigsten Pluspunkte für das Smart Home ist die Möglichkeit, Energie und damit Stromkosten zu sparen. Wer unnötige Standby-Verbraucher bei Abwesenheit abschaltet, tut der Umwelt und dem Kontostand etwas Gutes. Letzteres dürfte bei Strompreisen von mehr als 50 Cent pro kWh bei Neuverträgen für viele motivierend sein, dem Thema Energiesparen etwas mehr Aufmerksamkeit als bislang zu widmen. Dabei sollte man allerdings bedenken, dass Strom für die gesamten Energiekosten in einem Haushalt nur für etwa 14 Prozent verantwortlich ist. Dementsprechend sollte man beim Energiesparen auch die Heizkosten im Blick haben. Wie dabei smarte Thermostate helfen, erläutern wir in unserem Ratgeber Energie sparen und weniger nachzahlen: Smarte Thermostate reduzieren Kosten um bis zu 8 Prozent.

Bild: TechStage.de

Standby-Verbrauch teilweise sehr hoch

Selbstverständlich ist das Sparen von Strom trotzdem sinnvoll, auch wenn der Anteil an den gesamten Energiekosten eines Haushalts für Heizung und Warmwasser deutlich größer ist. Wir haben nachgemessen: An einer zugegebenermaßen stark multimedial belasteten Steckdose mit Beamer, 5.1-Receiver, Xbox One (mit allein schon 15 Watt), Nintendo Wii, Sat-Receiver, Fire TV, Apple TV und diversen Adaptern, Umschaltern & Co. kommen wir auf einen Standby-Verbrauch von 60 bis 80 Watt. Bei 30 Cent pro Kilowattstunde verursacht der Standby dieser Geräte insgesamt pro Jahr bis zu 210 Euro Stromkosten. Bei 50 Cent pro kWh zahlt man für den Standby-Betrieb bis zu 350 Euro.

Nun hat nicht jeder ein Xbox in Kombination mit anderen leistungshungrigen Verbrauchern im Einsatz. Doch selbst ein durchschnittlicher 3-Personen-Haushalt kann laut co2online.de pro Jahr etwa 115 Euro an Stromkosten sparen, wenn die Geräte nicht im Standby gehalten werden, sondern komplett ausgeschaltet sind.

Betriebskosten der smarten Zwischenstecker

Beim Einsatz smarter Zwischenstecker sollte man aber auch nicht vergessen, dass die intelligenten Steckdosen selbst Strom benötigen. Die zwölf von uns getesteten smarten Zwischenstecker benötigen im eingeschalteten Zustand zwischen 0,44 Watt (Aqara Smart Plug EU) und 1,33 Watt (Teckin SP22). Der Standby-Verbrauch liegt zwischen 0,14 Watt (Aqara Smart Plug EU) und 0,93 Watt (My Strom). Dementsprechend betragen die Stromkosten pro Jahr im Standby-Betrieb bei 50 Cent pro kWh mindestens 0,61 Euro (Aqara Smart Plug EU) und 4,07 Euro (My Strom). Im Betrieb fallen Kosten zwischen 1,93 Euro (Aqara Smart Plug EU) und 5,83 Euro (Teckin SP22) an.

Hat man jeweils fünf smarte Zwischenstecker im Einsatz, erhöhen sich die Betriebskosten pro Jahr auf mindestens auf 3,07 Euro und 20,37 Euro im Standby-Betrieb. Werden die Geräte aktiv genutzt, liegen die jährlichen Kosten für fünf Geräte zwischen 9,64 Euro (Aqara Smart Plug EU) und 29,13 Euro (Teckin SP22). Die teils großen Unterschiede bei den Betriebskosten sollte man beim Kauf eines smarten Zwischensteckers beachten.

Der Preis der Geräte spielt natürlich auch eine Rolle. Im Szenario mit fünf smarten Zwischensteckern bei einer Nutzung zu gleichen Anteilen von Standby- und regulärem Betrieb belaufen sich die Gesamtkosten in fünf Jahren auf mindestens 132,58 Euro (Nous A1T) und maximal auf 410,48 Euro (AVM Fritzdect 200).

Leistungsaufnahme in Watt Stromkosten pro Gerät in Euro pro Jahr bei 50 Cent pro kWh Stromkosten bei 5 Geräten in Euro pro Jahr bei 50 Cent pro kWh Gesamtkosten für 5 Jahre (Euro) Smarte Zwischenstecker mit Strommessfunktion Aus Ein Aus Ein Aus Ein Preis pro Gerät Aus Ein Durchschnitt Aeotec Smart Switch 6 0,43 0,78 1,88 3,42 9,42 17,08 31,44 204,29 242,61 223,45 Aqara Smart Plug EU 0,14 0,44 0,61 1,93 3,07 9,64 25,12 140,93 173,78 157,36 AVM Fritzdect 200 0,45 1,02 1,97 4,47 9,86 22,34 66,00 379,28 441,69 410,48 AVM Fritzdect 210 0,36 0,97 1,58 4,25 7,88 21,24 55,99 319,37 386,17 352,77 Luminea ZX-2820 0,79 1,09 3,46 4,77 17,30 23,87 16,99 171,46 204,31 187,88 My Strom 0,93 1,22 4,07 5,34 20,37 26,72 39,90 301,34 333,09 317,21 Nous A1T (Tasmota) 0,32 0,55 1,40 2,41 7,01 12,05 16,99 119,99 145,18 132,58 Popp Zwischenstecker 0,39 1,21 1,71 5,30 8,54 26,50 37,99 232,66 322,45 277,55 Shelly Plug S 0,33 0,62 1,45 2,72 7,23 13,58 17,85 125,39 157,14 141,26 Teckin SP22 0,51 1,33 2,23 5,83 11,17 29,13 11,99 115,80 205,59 160,69 TP-Link Tapo P110 0,54 0,88 2,37 3,85 11,83 19,27 16,11 139,68 176,91 158,30 TP-Link Tapo P115 0,56 0,93 2,45 4,07 12,26 20,37 19,90 160,82 201,34 181,08

WLAN-Steckdosen: Auswahlkriterien

Da viele Anwender in der Regel nur einen digitalen Assistenten zur Sprachsteuerung smarter Geräte im Haushalt verwenden, haben wir die Zwischen-Steckdosen nach den Plattformen Alexa, Siri (Homekit) und Google Assistant sortiert. Zusätzlich gibt es außerdem noch eine Auflistung von Unterputzmodellen und smarten Steckerleisten, sowie smarte Zwischenstecker mit Strommessfunktion. Somit sind alle smarten Steckdosen-Varianten, die Anwender zur einfachen Aufrüstung nutzen können, erfasst. Nicht berücksichtigt wurden Modelle, die nur für proprietäre Systeme verfügbar sind.

Einfache Funksteckdosen sind bereits für unter 10 Euro erhältlich. Sie können daran angeschlossene Geräte meist nur ein- und ausschalten. Das erfolgt in der Regel per App inklusive Timer-Funktion oder per Schalter direkt an der Steckdose. Zahlreiche Modelle bieten zusätzlich eine integrierte Stromverbrauchsmessung, mit der man den Energiebedarf und die daraus resultierenden Stromkosten genau überwachen kann. Sie sind wie das Hama-Modell 176575 ab etwa 15 Euro verfügbar.

Wer Geräte mit einem hohen Energiebedarf an eine smarte Steckdose anschließen möchte, sollte auf die Leistungsdaten achten: Wie herkömmliche Steckdosen unterscheiden sich die Geräte in der maximalen Absicherung mit entweder 10 Ampere oder 16 Ampere. Dementsprechend verkraften sie Verbraucher mit bis zu 2300 Watt und 3680 Watt.

Während smarte Funksteckdosen in Form von Zwischensteckern und Steckdosenleisten einfach zu nutzen sind, ersetzen Unterputzsteckdosen die vorhandene Variante. Die Installation dieser Modelle sollte durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Zudem unterscheiden sich die Modelle hinsichtlich der Funkanbindung. Während WLAN-Varianten das heimische Funknetz nutzen und damit dieses zusätzlich belasten, verwenden viele Varianten einen eigenen Funkstandard wie Zigbee oder Z-Wave. Sie benötigen für den Betrieb allerdings ein eigenes Gateway. Dadurch belasten sie das WiFi-Netz weniger als herkömmliche WLAN-Steckdosen. Sie können aber auch in Kombination mit einer leistungsfähigen Smart-Home-Zentrale wie Homey Pro (Testbericht), Smartthings (Testbericht), Homee (Testbericht) oder Smart Home by Hornbach (Testbericht) verwendet werden.

Smarte-Steckdosen-die-kleinsten Bild: TechStage.de Aeotec Smart Switch 6: Je nachdem, ob die Steckdose ein- oder ausgeschaltet ist, leuchtet das graue LED-Band rund um die Steckdose violett oder grün. Bild: TechStage.de Aeotec Smart Switch 6 Bild: TechStage.de Aeotec Smart Switch 6: Mit einem USB-Port bietet die Steckdose einen zusätzlichen Anschluss, etwa für Überwachungskameras oder andere USB-Geräte. Bild: TechStage.de Aqara Smart Plug EU Bild: TechStage.de Aqara Smart Plug EU Bild: TechStage.de Aqara Smart Plug EU Bild: TechStage.de AVM Fritzdect 200 Bild: TechStage.de AVM Fritzdect 200 Bild: TechStage.de AVM Fritzdect 210 Bild: TechStage.de AVM Fritzdect 210 Bild: TechStage.de Luminea ZX-2820 (Pearl) Bild: TechStage.de Luminea ZX-2820 (Pearl) Bild: TechStage.de MyStrom: Die Steckdose aus der Schweiz bietet umfangreiche Analysen zum Stromverbrauch. Bild: TechStage.de MyStrom: Die Steckdose aus der Schweiz bietet umfangreiche Analysen zum Stromverbrauch. Bild: TechStage.de MyStrom: Die Steckdose aus der Schweiz bietet umfangreiche Analysen zum Stromverbrauch. Bild: TechStage.de Nous A1T mit Tasmota-Firmware Bild: TechStage.de Nous A1T mit Tasmota-Firmware Bild: TechStage.de Popp FS20-ZW: Der Zwischenstecker von Popp funkt mit Z-Wave. Bild: TechStage.de Popp FS20-ZW: Der Zwischenstecker von Popp funkt mit Z-Wave. Bild: TechStage.de Shelly Plug S Bild: TechStage.de Shelly Plug S Bild: TechStage.de Teckin SP22 Bild: TechStage.de Teckin SP22 Bild: TechStage.de Teckin SP22 Bild: TechStage.de TP-Link Tapo P110 Bild: TechStage.de TP-Link Tapo P110 Bild: TechStage.de TP-Link Tapo P115 Bild: TechStage.de TP-Link Tapo P115 Bild: TechStage.de TP-Link Tapo P115 Bild: TechStage.de Smarte Steckdosen: Die Outdoor-Steckdose Fritzdect 2110 von AVM ist das größte Modell in diesem Vergleich. Am kompaktesten fällt die Nous A1T mit Tasmota-Firmware aus. Bild: TechStage.de Smarte Steckdosen mit Strommessfunktion Bild: TechStage.de Smarte Steckdosen mit Strommessfunktion Bild: TechStage.de Smarte Steckdosen mit Strommessfunktion Bild: TechStage.de Smarte Steckdosen Bilder

Alternative Angebote und Besonderheiten

Neben den auf Basis des TechStage-Preisvergleichs in den Tabellen gelisteten Produkten, die von mehreren Händlern angeboten werden, gibt es außerdem noch Varianten, die nur bei einem Händler im Programm sind und daher bei vielen Preisvergleichsportalen nicht auftauchen. Bei Lidl kostet ein smarter Steckdosenadapter knapp 13 Euro. Der Clou dabei: Er lässt sich in Verbindung mit dem für knapp 25 Euro erhältlichen Homekit-kompatiblen Gateway auch nahtlos in die Apple-Plattform einbinden. Da Produkte für Homekit in der Regel teurer als Geräte für Alexa und Google Assistant sind, stellt die Lidl-Lösung eine kostengünstige Aufrüstmöglichkeit für Apple-Anwender dar. Günstige Homekit-Steckdosen gibt es aber auch von Aqara, Ikea, Luminea, Ohmaxx und Meross.

Interessant sind zudem einzelne Produkte von chinesischen Onlinehändlern. Aliexpress bietet etwa eine smarte Steckdose von Meross zu einem Preis von aktuell 7,54 Euro. Die Steckdose ist mit 16 Ampere abgesichert, verfügt über eine Strommessfunktion und ist kompatibel zu Homekit (Ratgeber) und Smartthings (Testbericht).

Fazit

Die Kosten für Anschaffung und Betrieb von Zwischenstecker können sich je nach Verbraucher und aktivierter Zeitschaltung oder smarten Szenarien auf Basis von Bewegungsmeldern innerhalb eines Jahres amortisieren. Dazu kommen clevere Zusatzfunktionen. Ein Beispiel: Mit einem smarten Zwischenstecker schaltetet man bequem Steckdosen hinter Schränken, ohne die Möbel verrücken zu müssen.

Zwischenstecker mit Strommessfunktion eignen sich hervorragend, um verschiedene Verbraucher schnell zu überprüfen. So bestätigt man offensichtliche Stromfresser und bekommt eine Übersicht, was einzelne Geräte tatsächlich benötigen. Gerade in einem smarten Haushalt, in dem die Anzahl der Komponenten explodiert, ist es sinnvoll, sich über den realen Verbrauch zu informieren, um mögliche Einsparpotenziale zu entdecken.

Neben der Funktionalität sollte man bei der Auswahl eines Zwischensteckers auch dessen Betriebs- wie Anschaffungskosten im Blick haben. Von den zwölf von uns untersuchten Modellen belegen die Varianten Nous A1T, Shelly Plug S und Aqara Smart Plug EU die vordersten Plätze. Dank Tasmota-Firmware bereitet die Anbindung des Nous A1T an eine Smart-Home-Zentrale in den meisten Fällen keine Probleme. Das Gleiche gilt für den Shelly Plug S (Testbericht). Am energiesparendsten ist der Aqara Smart Plug EU, der außerdem kompatibel zu Homekit ist. Allerdings ist der Nous A1T derzeit nur schwer zu bekommen, während die Modelle Shelly Plug S ab etwa 18 Euro und Aqara Smart Plug EU ab circa 25 Euro lieferbar sind.