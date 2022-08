Elektronisches Spielzeug ab 2 Euro: RC-Autos, Dinos & Co.

Ob als kleines Geschenk für die Schultüte zur Einschulung, für den Stiefel zu Nikolaus oder als Überraschung an Ostern: Es gibt unzählige kleine elektronische Spielereien für Kinder nahezu aller Altersklassen. Für Kleininder sind interaktive Bilderbücher, digitale Grafiktabletts oder sprechende Plüschtiere denkbar. Größere Kids erfreuen sich möglicherweise an einem winzigen RC-Auto für die Hosentasche oder kuriosen Fluggeräten. Digitales Spielzeug und ferngesteuerte Fahrzeuge müssen nicht teuer sein. Diese sind bereits für unter 10 Euro zu haben. Unser Ratgeber stellt einige Produkte vor und zeigt, was es derzeit sonst noch auf dem Markt gibt.

Elektronisches Spielzeug für Kinder

Ferngesteuerte Autos für Kinder

Besonders praktisch als Geschenk sind hier Mini-RC-Autos. Diese passen mit einer Länge zwischen 5 cm und 15 cm bei einem Maßstab zwischen 1:67 und 1:43 noch gut in die Schultüte oder den Stiefel zu Nikolaus. Revell und Amewi bietet hier einige Autos im Miniformat an. Von Carrera gibt es zudem Spielzeuge passend zu Super Mario, Figuren aus Paw Patrol finden sich bei Spin Master.

Die Fernsteuerung dieser Flitzer funkt in der Regel noch analog mit 27 oder 40 MHz und hat nur eine geringe Reichweite von etwa 5 bis 10 Metern – was für die Wohnung ausreichen sollte. Allerdings zeigen sich diese störanfällig, wenn ein weiteres Fahrzeug mit der gleichen Frequenz funkt. Zudem gibt es häufiger Infrarot-Steuerungen. Diese bietet ebenfalls nur eine Reichweite von wenigen Metern, allerdings funktionieren diese nur bei direktem Sichtkontakt und teilweise verzögert. Mehr über winzige ferngesteuerte Modellautos erklären wir im Ratgeber Mini-RC-Autos für die Hosentasche: Winzige Modelle mit Fernsteuerung ab 9 Euro .

Es gibt bis 40 Euro auch größere Modelle im Maßstab 1:24 bis 1:16. Mitunter finden sich hier schon Fernsteuerungen, die mit 2,4 GHz funken. Der digitale Standard ist weniger empfindlich gegen Störungen, wenn andere Fahrzeuge dieser Art in der Nähe sind. Die Funkreichweite ist dann meisten ebenfalls höher. Neben realistischen und maßstabsgerechten Nachbildungen echter Sportwagen gibt es RC-Autos mit Figuren aus dem Animationsfilm Toy Story sowie winzige Crawler (Ratgeber) , RC-Buggys (Ratgeber) und Spaßautos in der Optik eines Hais.

Näher angesehen haben wir uns den Exost 360 Mini Flip für 17 Euro. Das kleine Modellauto hat eine Länge von knapp 9,5 cm. Dank übergroßer Räder kann er auch weiterfahren, wenn er sich überschlagen hat. Eine Seite ist in Schwarz, die andere Weiß. Zudem kann er sich auf der Stelle schnell im Kreis drehen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 8 km/h, was sich sehr flott anfühlt in den eignen vier Wänden. Als Fernsteuerung kommt Infrarot zum Einsatz. Aufgeladen wird der Flitzer per Kabel aus der Fernbedienung, die mit vier AA-Batterien betrieben wird. Diese erweist sich leider als ungenau. Der Akku hält knapp 10 Minuten, ein Ladevorgang dauert etwa 45 Minuten. Die Altersempfehlung liegt bei 5 Jahren.