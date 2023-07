Elektrische Luftpumpen ohne & mit Akku für Schlauchboot, SUP, Kayak & Co. ab 30€

Viele sommerliche Gadgets, von SUP-Boards über das Schlauchboot hin zum Quick-up-Pool (Ratgeber), funktionieren dank gefüllter Luftkammern. Diese muss man vor dem Einsatz zunächst aufpumpen, was je nach Größe des Gadgets, Zeit und Kraft kosten kann. Das Befüllen eines Quick-up-Pools ist pro Saison immerhin nur einmal nötig – bei SUP-Boards, Kajak, Schlauchboot und Badeinsel sieht es anders aus. Hier muss man in der Regel vor jeder Benutzung die Luftpumpe zu Hilfe nehmen. Ein SUP ist zwar auch manuell mit einer Doppelhubpumpe nach rund 10 bis 15 Minuten gefüllt – wehe aber, man hat mehr als nur ein Board zu füllen, dann wird der Ausflug an den See schnell schweißtreibend. Beim großvolumigen Kajak oder Schlauchboot dauert das Aufpumpen sogar noch länger.

Abhilfe versprechen elektrische Luftpumpen, die einem die kraftraubende Arbeit abnehmen. Damit das in der Praxis vernünftig funktioniert, müssen allerdings einige Punkte beachtet werden. Wir zeigen, worauf man beim Kauf einer elektrischen SUP-Pumpe achten sollte und welche Geräte besonders gut geeignet sind.

Unterschiede

Generell gibt es zwei Hauptunterscheidungsmerkmale bei den elektrischen Luftpumpen für aufblasbare SUP-Board, Kajak und Schlauchboot. Da gibt es die etwas kompakteren und günstigeren einstufigen Modelle und die teureren, zweistufigen Pumpen. Während erstere mit immer gleicher Kraft und Luftmenge arbeiten, verfügen die besseren Pumpen über zwei unterschiedliche Leistungsstufen. Stufe Eins fördert eine höhere Menge Luft, schafft aber keinen hohen Druck. Stufe Zwei pumpt zwar weniger Luft, diese aber mit mehr Druck.

Das zweite Hauptunterscheidungsmerkmal betrifft die Art der Stromversorgung. Die günstigen Luftpumpen arbeiten in der Regel mit 230 Volt oder besser noch 12 Volt aus dem Kfz-Anschluss (Zigarettenanzünder). Die teureren Luftpumpen funktionieren zwar ebenfalls per Netzstrom, haben aber zusätzlich einen Akku an Bord. Der höhere Preis ermöglicht somit eine autarke und somit deutlich flexiblere Nutzung der Elektropumpen.

Bild: TechStage.de

Ob einem zusätzliche Merkmale wie eine Powerbank-Funktion mit USB-Anschluss, eine integrierte Taschenlampe oder eine im Lieferumfang enthaltene Tragetasche wichtig sind, muss jeder selbst entscheiden.

Luftdruck

In der Regel erreichen die elektrischen Luftpumpen einen Druck von 15 bis 20 psi. Wie viel tatsächlich benötigt wird, hängt vom SUP ab. Die meisten Boards sind mit 15 psi ausreichend befüllt. Den gewünschten Luftdruck stellt man an unseren Testgeräten bequem per Display und Funktionstasten ein. Wird der zuvor gewählte Wert erreicht, stoppen die Pumpen automatisch. Das klappt auch beim Absaugen der Luft, um das SUP zusammenzupacken. Dann allerdings, muss man den Schlauchanschluss am Gerät tauschen und das Ventil vom Board öffnen.

Bild: TechStage.de

Zwar reichen auch einstufige Luftpumpen, um etwa Luftmatratzen und Schlauchboote zu befüllen, bei SUP-Boards mit einem höheren empfohlenen Druck von 15 bis 20 psi (1,38 bar) kommen aber günstige Modelle schnell an Grenzen. Im Ergebnis dauert das Aufpumpen im besten Fall deutlich länger oder man muss gar zusätzlich noch mit der Handpumpe nachhelfen. Speziell für SUP Boards beworbene einstufige Hochdruckpumpen wie Outdoormaster The Dolphin, Sevylor HDP oder Topump TPS100 schaffen die in der Regel erforderlichen 15 psi problemlos. Man muss hier aber genau auf die Herstellerangaben achten. Die mit den 18-Volt-Akkus des Herstellers betriebene, elektrische Luftpumpe von Bosch ist etwa prima für Badespielzeug und Quick-up-Pool geeignet, für SUPs fehlt es aber an Leistung. Ähnlich sieht es mit den günstigen Pumpen ab etwa 30 Euro aus – diese eignen sich im besten Fall für die Vorarbeit am SUP. Für den für die Stabilität benötigten Druck muss man dann allerdings per Handpumpe sorgen.

Die für den Ratgeber getesteten zweistufigen Elektropumpen schaffen alle problemlos 15 psi. Auch das Befüllen von zwei Boards nacheinander haben die AGT-12-Volt-Variante, die AGT-Akku-Variante von Pearl (welche mit der Pumpe von Beyond Marina identisch zu sein scheint) und das Modell Topump TPS300 gut überstanden. Mehr als zwei Boards würden wir mit der AGT-Pumpe allerdings nicht ohne Pause füllen, da das Gerät im Test dann schon recht warm geworden ist. Die Akkupumpen von AGT (Beyond Marina) und Topump sind im Vergleich deutlich kühler geblieben. Markengeräte wie die Pumpen von Airbank, Outdoormaster oder Starpump schaffen ebenfalls problemlos mehrere Boards in Folge. Günstigen Pumpen sollte man nach spätestens 15 bis 20 Minuten eine Pause gönnen, um Schäden zu vermeiden.

Zwar gibt es zahlreiche Pumpen, die im identischen Gehäuse daherkommen und sich optisch nur durch ein Herstellerlogo oder eine andere Farbwahl unterscheiden, die Leistung kann sich hier aber tatsächlich unterscheiden. Ein 320 cm langes SUP mit einer Luftkammer ist je nach Gerät in etwa 8 bis 16 Minuten mit 15 psi gefüllt. Unsere drei Testgeräte schneiden hier mit knapp 9 bis 11 Minuten ordentlich ab – am schnellsten war hier die elektrische SUP-Pumpe von Topump. Nur mit der in diversen Tests immer wieder herausragenden Airbank-Pumpe mit Akku können die drei Testgeräte nicht ganz mithalten. In der Praxis machen ein paar Minuten aber keinen relevanten Unterschied.

Bild: TechStage.de

Stromversorgung

Wer seine elektrische Luftpumpe nicht nur im eigenen Garten benutzen will, sollte wenigstens ein Modell mit 12-Volt-Stromversorgung per Kfz-Stecker (Zigarettenanzünder) kaufen, um auch fernab der Schuko-Steckdose arbeiten zu können. Das Aufpumpen ist dann zumindest in der Nähe von Auto oder Wohnmobil problemlos möglich.

Bild: TechStage.de

Wer sein Equipment allerdings nicht in der Nähe des PKW aufpumpen kann oder ganz ohne Kfz unterwegs ist, hat hier allerdings ein Anschlussproblem. Abhilfe versprechen spezielle 12-Volt-Powerbanks, wie die Starpump Energy Bank. Der kompakte Akku ist einzeln für 84 Euro oder zusammen mit der einstufigen Luftpumpe des Herstellers für 143 Euro sowie mit der zweistufigen Variante für 163 Euro erhältlich. Die Ladedauer des externen Akkus beträgt vier bis fünf Stunden, anschließend hat die Powerbank ausreichend Strom an Bord, um mit einer Pumpe etwa fünf bis sechs SUP-Boards zu befüllen.

Eine Alternative zu den speziellen Pumpen-Akkus sind mobile Solargeneratoren, sogenannte Powerstations (Bestenliste). Mit Preisen ab knapp über 100 Euro sind die mobilen Steckdosen zwar etwas teurer, allerdings auch deutlich besser ausgestattet. Neben 12 Volt stehen hier auch USB-Ports und 230-Volt-Steckdose zur Verfügung. Außer der SUP-Pumpe funktionieren hier auch Verbraucher, die nicht auf den 12-Volt-Kfz-Stecker setzen. Geladen werden die Akkus wahlweise an der Steckdose, im Pkw oder per Photovoltaik-Modul. Für eine elektrische SUP-Pumpe sind hier schon schwache Powerstations wie die Flashfish E200 (Testbericht) mit nur geringer Kapazität mehr als ausreichend ausgestattet – zumindest theoretisch. In der Praxis liegt der benötigte Anlaufstrom zum Teil über 10 A, was den Überlastungsschutz der Powerstations auslösen kann. Im Test der AGT-SUP-Pumpe schaltete sich etwa die eingesetzte Bluetti AC50S (Testbericht) ab, sobald die zweite Pumpstufe erreicht wurde. Mit der Newsmy N1200P (Testbericht) trat das Problem nicht auf.

Bild: TechStage.de

Noch deutlich komfortabler und auch kompakter als die Kombination aus Elektropumpe und externer Stromquelle sind elektrische SUP-Luftpumpen mit integriertem Akku. Die Geräte sind nicht oder kaum größer als die Modelle ohne Batterie und somit deutlich kompakter als die zuvor genannten Lösungen mit zusätzlicher externer Batterie. Die Akkupumpen sind im Vergleich zwar am teuersten, allerdings ist der Aufpreis deutlich geringer als die Anschaffung einer zusätzlichen mobilen Stromquelle. Je nach Modell reicht die interne Akkukapazität zum Befüllen von zwei bis fünf SUPs, bevor sie wieder geladen werden müssen.

Lautstärke

Kommen wir zum unangenehmen Teil, der insgesamt sehr hohen Lautstärke einer SUP-Pumpe. Zwar gibt es auch hier Unterschiede, wirklich leise ist aber keine der Pumpen. Bei zweistufigen Pumpen geht es zunächst leise los und erst bei der zweiten Stufe beginnt dann der Krach. Je nach Leistungsstufe und Modell brummen die Geräte mit etwa 83 bis zu über 90 dB vor sich hin. Was am ruhigen Seeufer nur extrem unschön ist, sorgt an Baggersee und auf dem Campingplatz schnell für böse Blicke.

Bild: TechStage.de

Unsere drei Testgeräte sind zwar keinesfalls im Flüstermodus unterwegs, mit einigen anderen Elektropumpen am Baggersee verglichen, ist deren Lautstärke aber immerhin noch erträglich. Sehr laut, ist etwa die ansonsten schicke und sehr kompakte, zweistufige SUP-Pumpe Airbank Mini, welche mit und ohne Akku erhältlich ist. Kommt es auf jeden Millimeter Packmaß an, mag man über den hohen Lärmpegel hinwegsehen, ansonsten empfehlen wir etwa die Topump TPS300, welche deutlich weniger unangenehm klingt und auch leiser ist. Nur minimal lauter ist die Pumpe von Beyond Marina, deren Pendant wir von Pearl getestet haben. Die AGT-12-Volt-Pumpe war im Testfeld mit 87 dB (aus 1,5 Metern Entfernung) am lautesten.

SUP- vs. Fahrradpumpe

Elektrische Luftpumpen gibt es nicht nur für SUP-Boards, sondern auch für Fahrrad und E-Bike. Die Luftpumpen für Zweiräder sind nicht nur viel günstiger, sondern auch deutlich kleiner als die Varianten für Schlauchboot und SUP. Die besten dieser Bike-Pumpen zeigen wir im Artikel Top 5: Die besten elektrischen Luftpumpen mit Akku für Fahrrad & Auto ab 30 Euro.

Zwar erreichen diese Pumpen mit 6 bis 11 bar einen deutlich höheren maximalen Druck, allerdings fördern sie viel weniger Luft als eine SUP-Pumpe. Zwar gibt es Ventil-Adapter, mit denen solche Fahrradpumpen auch am SUP oder Schlauchboot angeschlossen werden können, allerdings sollte man sich dieses Investment sparen. Das Aufpumpen des SUPs mit einer elektrischen Fahrradluftpumpe würde viele Stunden dauern.

Sinnvolles Zubehör

Besser als in einen Adapter für die Fahrradpumpe ist das Geld etwa in einen Schalldämpfer für das Luftventil investiert. Das Ablassen der Luft aus den mit hohem Druck gefüllten Boards erzeugt ein sehr lautes Zischen, was nicht nur die eigenen Ohren belastet. Wer seine Umwelt und Mitmenschen schonen und nicht erschrecken will, bekommt mit dem Silent Air Remover für 39 Euro eine teure, aber optimal funktionierende Lösung.

Eine weitere gute Investition beim Kauf einer elektrischen Luftpumpe kann ein längerer Luftschlauch sein. Der Schlauch der SUP-Pumpe von AGT ist etwa recht kurz und starr, weshalb er auf lange Sicht besser durch eine längere und flexiblere Variante ersetzt werden sollte. Vernünftige Luftschläuche gibt es ab etwa 20 Euro.

Für den Transport auf dem Wasser empfehlen wir die Anschaffung eines sogenannten Drybags für 10 bis 30 Euro. Die komplett wasserdichten Taschen halten Handtuch, Ersatzkleidung und Smartphone in jedem Fall trocken.

Wer dem Trubel am Ufer entkommen will, kann sein SUP auch schön als schwimmenden Liegestuhl verwenden. Damit das Board beim Sonnenbad nicht abtreibt, lohnt sich hier die Investition in einen kleinen SUP-Anker für 25 bis 30 Euro.

Ob die mehreren hundert bis über zweitausend Euro für einen SUP-Motor angemessen sind, können wir derzeit noch nicht beantworten. Erhältlich sind die Elektromotoren inzwischen in großer Auswahl – ein Testgerät haben wir aber bisher noch nicht in die Finger bekommen.

SUPs und Badeplattformen

SUP-Boards sind aus verschiedenen Gründen so beliebt. Die Multifunktionsboards können zum Planschen, ernsthaften Stand-up-Paddeln oder im Sitzen als Kajak eingesetzt werden. Der Transport der nur rund 10 kg leichten Boards ist dank der kompakten Masse problemlos auch im Kofferraum möglich – anders als beim klassischen Surfbrett. Hinzu kommt ein in den vergangenen Jahren immer weiter gesunkener Preis. Günstige Einsteiger Allround-Boards inklusive Handpumpe und Paddel gibt es mittlerweile sogar beim Möbelhaus ab etwa 130 Euro. Etwas höherwertige Modelle mit doppelter Luftkammer sind ab etwa 249 Euro erhältlich.

Bild: TechStage.de

Wer keine sportlichen Aktivitäten auf dem Brett plant, sondern es lediglich als schwimmende Liege benutzen will, der sollte sich alternativ die sogenannten Badeplattformen ansehen. Diese luftgefüllten Plattformen sind ähnlich wie die SUPs aufgebaut und dementsprechend ebenso stabil, nur eben deutlich größer. Mit den weichen und empfindlichen Badeinseln sind diese deutlich stabileren, aber teureren Schwimminseln nicht zu vergleichen. Hier kann man bequem etwa den Liegestuhl samt Sonnenschirm zu Wasser lassen.

Fazit

Wer sich nicht bereits vor der Tour mit Boot oder SUP verausgaben will, bekommt ab etwa 60 bis 70 Euro ausreichend starke elektrische Luftpumpen, die einem die Arbeit abnehmen. Ohne internen Akku oder zusätzliche Powerstation kann man damit allerdings nur in direkter Umgebung zum Pkw arbeiten.

Am besten und flexibelsten sind ganz klar die zweistufigen elektronischen Luftpumpen mit Onboard-Akku. Hier klappt das automatische Aufpumpen auch fernab jeder Steckdose. Zwar kann man auch externe Stromquellen nutzen, deren Anschaffung ist allerdings deutlich höher als der Aufpreis für einen internen Akku.