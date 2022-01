Displays: Günstige Monitore unter 180 Euro für Arbeit, Surfen, Gaming

Paneltyp: IPS und VA besser als TN für Alltags-Monitor

IPS: Hier sind die Flüssigkristalle parallel angeordnet, sobald das elektrische Feld angelegt ist. In diesem Zustand lassen sie kein Licht durch, was bei den anderen Paneltechniken umgekehrt ist. Die Pixel reagieren auf die Höhe der angelegten Spannung und lassen mehr oder weniger Licht durch. Da sie sich sehr genau schalten lassen, ist die Lichtmenge entsprechend exakt dosierbar. Das setzt eine starke Hintergrundbeleuchtung voraus, erzeugt gleichzeitig eine hohe Farbtreue. Da das Licht nahezu ungehindert passieren kann, sind die Blickwinkel mit 178 Grad optimal weit. Zu den Nachteilen zählen die höheren Panelpreise und die im Vergleich zu TN langsameren Reaktionszeiten. Weiterentwicklungen wie etwa Super-IPS (s-IPS) nutzen winkelförmige und leicht ineinander verschobene Pixel, um die Panelvorteile weiter zu optimieren. AH-IPS (Advanced-High-Performance-IPS) oder auch E-IPS (Enhanced-IPS) weisen verbesserte Schaltzeiten auf. PLS (Plane-to-Line Switching) ist eine Samsung-Entwicklung und erreicht eine höhere Transparenz, die den Stromverbrauch des Panels senkt, ohne die Helligkeit zu reduzieren.

Monitor-Einstieg: ab 100 Euro für 24 Zoll, aber wenig Ergonomie

Vielfach muss es kein Highend-Monitor sein, um etwa mit einem Zweitbildschirm den Notebook-Arbeitsplatz zu Hause aufzupeppen. Für eine möglichst scharfe, farbneutrale Anzeige von Texten und Bildern sowie fürs Videostreaming und Surfen eignen sich IPS-Modelle mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Sie lassen sich in der Regel in nativer Auflösung vom Notebook ansteuern, auch wenn der Mobilrechner ausschließlich mit Onboard-Grafik arbeitet.

Endet die Budget-Grenze bei etwa 100 Euro, ist das Angebot aufgrund der derzeit herrschenden hohen Nachfrage mager. Teils finden sich Aktionsgeräte wie etwa der Samsung S24F354FHU für rund 100 Euro in den bekannten Elektronikmärkten und deren Online-Ablegern. Allerdings mangelt es den Geräten an wichtigen Punkten, die sich an diesem Samsung-Modell gut zeigen lassen: Mit HDMI bietet es nur einen digitalen Anschluss und setzt vielmehr sonst auf den inzwischen veralteten analogen Port VGA (D-Sub). Auch fehlen dem Monitor ergonomische Einstellmöglichkeiten. Er lässt sich weder neigen noch kippen oder in der Höhe einstellen. Ein adäquates Anpassen an den Aufstellort ist so schlicht nicht möglich.