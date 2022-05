Displays fürs Smart Home: So gut sind Echo Show und Nest Hub als Schaltzentrale

Intelligente Lautsprecher, die auf Zuruf Geräte steuern können, gibt es schon länger: „Computer, schalte das Licht im Flur an und stelle die Helligkeit auf 30 Prozent“. Mit Routinen kann man mehrere Anweisungen zusammenfassen, die dann beispielsweise mit „Computer, ich bin Zuhause“ automatisch das Licht im Flur anschalten, die Helligkeit auf 50 Prozent einstellen und Musik eines bestimmten Künstlers abspielen. Die Steuerung lässt sich noch mit Gerätegruppen, Szenen und Geo-Fencing verfeinern. Doch darum soll es in diesem Beitrag nicht gehen. Vielmehr haben wir untersucht, welche Vorteile smarte Displays, also Lautsprecher mit Bildschirm, als Steuerzentrale von Smart-Home-Komponenten (Themenschwerpunkt) zusätzlich bieten.