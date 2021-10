Die besten monatlich kündbaren Tarife im Oktober 2021

Wie jeden Monat suchen wir die besten Tarife für alle drei Netze heraus – also O2, Telekom und Vodafone. Die Angebote staffeln wir nach Preisstufen bis 5, 10, 20 und 30 Euro. Alle Tarife sind monatlich kündbar und sind SIM-Only, also ohne Smartphone. Pro Preiskategorie zeigen wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in den jeweiligen Netzen.

Infos zu Downloadgeschwindigkeit sowie Kostenfallen wie Datenautomatik erwähnen wir beim jeweiligen Tarif. Bei allen recherchierten Angeboten ist eine Rufnummernmitnahme möglich. Genauere Details dazu gibt der Anbieter bei Tarifabschluss.

Wer sich für einen Handytarif interessiert, sollte vorab die Netzabdeckung in seiner Region prüfen. Entsprechende Landkarten bieten alle Anbieter auf ihren Webseiten. Um wirklich sicher zu gehen, sollte man zudem Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang haben.

Bis 5 Euro

Wer die oft sehr günstigen Tarife von O2 im Auge hat, sich aber bei der Verbindungsqualität unsicher ist, kann das O2-Netz einen Monat weiterhin vollkommen kostenfrei ausprobieren. Die Test-SIM bietet unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat für einen Monat gratis. Eine Beantragung als E-SIM ist nicht möglich. Nach der Testphase endet der Tarif automatisch und ohne, dass man kündigen muss. Weitere monatliche Kosten fallen also nicht an.

Wer mit dem O2-Netz zufrieden ist, sollte diesen Monat bei der Drillisch-Marke Handyvertrag.de vorbeischauen. Die bietet diesen Monat mit 3 statt 2 GByte mit maximal 50 MBit/s im Download für monatlich 5 Euro den günstigsten Handytarif an. Den Deal gab es zuletzt im August. Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist mit dabei. Der Anschlusspreis beträgt einmalig 20 Euro. Man kann den Vertrag jederzeit kündigen, er läuft dann nach 30 Tagen aus. Die sogenannte Datenautomatik sollte man gleich zu Vertragsbeginn im Kundenportal deaktivieren. Der Provider bucht hier bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist.

Bild: TechStage.de

Discounter Penny und Rewe bieten weiterhin die besten Tarife im Telekom-Netz bis 5 Euro. Kunden erhalten 1 GByte (max. 25 MBit/s) Datenvolumen sowie 100 Freiminuten für 5 Euro alle vier Wochen. Der Anschlusspreis beträgt jeweils rund 10 Euro. 7,50 Euro Startguthaben gibt es als Gutschrift auf das Kundenkonto und wer bis zum 7. November seine Rufnummer portiert, erhält 30 Euro zusätzlich als Gutschrift. Wer kündigen will, kann das täglich tun. Der Vertrag läuft dann innerhalb von vier Wochen aus.

Im D-Netz, also bei Vodafone oder Telekom, bietet Freenet Mobile den besten Handytarif unter 5 Euro. Hier gibt es 1 GByte (max. 25 MBit/s) und 100 Freiminuten/SMS für monatlich 4 Euro. Für den Tarif wird ein einmaliger Anschlusspreis von 20 Euro fällig. Eine Kündigung ist monatlich möglich.

Bis 10 Euro

Drillisch-Marke Sim.de verkauft erneut 10 GByte (max. 50 MBit/s) für monatlich rund 7 Euro im O2-Netz. Zuletzt gab es so einen günstigen Tarif beim Provider Anfang September. Eine Flatrate für Telefonie und SMS gibt es nicht, sondern nur 60 Freiminuten. Bei der Laufzeit kann man zwischen 24 Monaten und ohne Vertragslaufzeit wählen. Bei letzterer Option werden einmalig 20 Euro für den Anschluss fällig. Eine Kündigung ist hier jederzeit möglich, der Vertrag läuft dann nach drei Monaten aus. Wie bei jeder Drillisch-Marke gilt auch bei Simplytel: Achtung vor der Datenautomatik. Der Provider bucht bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist. Die Automatik können Nutzer im Kundenportal deaktivieren.

Wer möglichst viel GByte im Telekom-Netz sucht, ist bei der Telekom-Marke Fraenk gut aufgehoben. Hier bekommt man nun 5 statt 4 GByte mit maximal 25 MBit/s für monatlich 10 Euro. Wer Freunde wirbt, erhält pro Freund dauerhaft 1 GByte zusätzliches Datenvolumen fürs mobile Internet; zumindest so lange, wie die Freunde auch bei Fraenk bleiben. So kann man sein Inklusivdatenvolumen auf bis zu 10 GByte erweitern. Der Handytarif ist monatlich kündbar und hat keine Anschlussgebühr. Über eine eigene App kann man den Tarif beantragen, kündigen und verwalten. Sogar eine Zahlung via PayPal ist bei diesem Handyvertrag möglich. Eine Rufnummernmitnahme von Congstar oder Telekom direkt ist nicht möglich.

Bild: Telekom

Vodafone-Billigmarke Simon Mobile bietet den vierten Monat in Folge den besten Deal im D2-Netz bis 10 Euro. Wer seine alte Rufnummer zu Simon Mobile mitnimmt, bekommt 8 GByte (max. 50 MBit/s) inklusive Telefonie- und SMS-Flat für monatlich 9 Euro. Einen Anschlusspreis gibt es nicht. Von der Rufnummernmitnahme sind folgende Anbieter ausgeschlossen: Congstar, Bildmobil, Fraenk, Mobilcom-Debitel, O2, Otelo, Puremobile, Tchibo Mobil, Telekom und Vodafone. Wer den Tarif dennoch will, muss monatlich 12 Euro für das gleiche Angebot mit neuer Rufnummer zahlen oder seine Rufnummer erst zu einem zugelassenen Provider mitnehmen und dann zu Simon Mobile wechseln. Von Drillisch-Marken wie Sim.de oder Handyvertrag.de ist die Rufnummernmitnahme bei Simon Mobile möglich.

Bis 20 Euro

Seit über einem halben Jahr hat Mobilcom-Debitel den besten O2-Tarif zwischen 11 und 20 Euro. Hier gibt es 20 GByte (max. 225 MBit/s) sowie Allnet-Flat für Telefonie und SMS für monatlich 17 Euro. Einmalig 40 Euro zahlt man für den Anschluss. Wer kündigen will, kann das monatlich mit einer Frist von zwei Wochen zur Vertragsverlängerung tun.

Im D-Netz hat Freenet Mobile seit fünf Monaten die besten Tarife bis 20 Euro zu bieten. Jetzt hat sich der Anbieter im Vergleich zum Vormonat nochmal selbst übertroffen. Für monatlich 17 Euro bekommt man derzeit dauerhaft 20 statt 15 GByte (max. 50 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 30 Euro. Wer kündigen will, kann das jeweils monatlich bis zu zwei Wochen vor Vertragsverlängerung tun.

Seit September 2021 hat Vodafone bei seinem Prepaid-Tarif Callya Digital das Inklusivdatenvolumen von 10 auf 15 GByte (max. 500 MBit/s) erhöht. Der Preis von 20 Euro ist gleichgeblieben. Und auch diesen Monat ist das der beste Vodafone-Tarif bis 20 Euro mit der schnellsten Downloadrate. 10 Euro Gutschrift erhalten Neukunden bei Rufnummernmitnahme. Einmalige Anschlusskosten gibt es nicht. Eine Kündigung ist monatlich mit einer Frist von einem Monat zur Vertragsverlängerung möglich.

Bild: TechStage.de

Bis 30 Euro

In diversen Rabattaktionen bietet vor allem Mobilcom-Debitel regelmäßig monatlich kündbare Tarife zwischen 21 und 30 Euro in den Netzen von Vodafone oder Telekom an; unter anderem im August 2021 mit 30 GByte für 25 Euro monatlich im Telekom-Netz. Derzeit haben wir kein solches Angebot gefunden.

Deshalb bleibt es wie im September: Wer mehr als 20 GByte will, muss zu O2. Das mit Abstand beste Angebot liefert der Handytarif von Freenet Funk. Hier gibt es unlimitiertes Datenvolumen. Kunden zahlen monatlich rund 30 Euro für unbegrenzte LTE-Flat mit bis zu 225 MBit/s im Download sowie Telefonie- und SMS-Flat. Das Angebot von Freenet Funk ist täglich kündbar.

Smartphones

Wer ein neues Smartphone zu seinem Schnäppchentarif sucht, muss nicht tief in die Tasche greifen. Gute Handys gibt es bereits bis 150 Euro, wie wir an anderer Stelle zeigen. Zu den beliebtesten Modellen zählen freilich teurere Modelle. Ganz vorne das neue iPhone 13 Pro. Wie sich bei diesem Smartphone der Preis entwickelt und wo man es möglichst günstig mit Tarif bekommt, haben wir uns hier angesehen.

Fazit

Richtig günstige Handytarife darf man Richtung Black Friday 2021 erwarten; also Ende November. Aber auch jetzt gibt es ein paar gute Deals. Vor allem der D-Netz-Tarif von Freenet Mobile ist nochmal deutlich besser geworden. 20 statt 15 GByte für monatlich 17 Euro ist ein sehr gutes Angebot.