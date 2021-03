Die besten monatlich kündbaren Tarife im März 2021

Jeden Monat suchen wir nach den günstigsten Smartphone-Tarifen mit kurzer Vertragslaufzeit. Wer monatlich oder gar täglich seinen Vertrag kündigen können will, ist hier richtig. Zudem schauen wir uns im Kleingedruckten Downloadgeschwindigkeiten, Flatrate-Versprechen und Kostenfallen wie die Datenautomatik an. Bei allen Tarifen dieses Beitrags ist eine Rufnummernmitnahme möglich. Genauere Informationen gibt der Provider bei Tarifabschluss.

Wir empfehlen vor dem Erwerb eines Vertrags die Netzabdeckung in der Region zu prüfen, in der der Tarif zum Einsatz kommt. Alle Anbieter haben auf ihren Webseiten entsprechende Landkarten zur Abdeckung. Im Zweifelsfall sollte man zudem Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang haben.

Reine Datentarife für mobiles Internet haben wir an anderer Stelle untersucht du zusammengefasst.

Bis 5 Euro

Eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie aktuell 2 statt ansonsten 1 GByte Datenvolumen (max. 50 MBit/s) bietet der günstigste Winsim-Tarif für 5 Euro im Monat . Der aktuelle Deal mit 2 GByte ist noch bis zum 9. März 2021 gültig. Der Anschlusspreis beträgt einmalig 20 Euro. Achtung: Drillisch-Marken wie Winsim haben eine Datenautomatik. Ist das Inklusiv-Datenvolumen aufgebraucht, buchen die Anbieter bis zu dreimal 200 MByte für jeweils 2 Euro dazu. Die Automatik deaktivieren Kunden am besten direkt zur SIM-Freischaltung auf der Winsim-Webseite. Nutzer können den Vertrag jederzeit kündigen. Er läuft allerdings noch drei Monate nach der Kündigung weiter.

Möglichst viel Datenvolumen im Telekom-Netz bis 5 Euro bieten Discounter-Marken von Penny und Rewe . Deren Tarife laufen über Congstar und bieten neben 100 Freiminuten 1 GByte (max. 25 MBit/s) Datenvolumen. Der Anschlusspreis beträgt jeweils rund 10 Euro; 7,50 Euro gibt es als Startguthaben dazu. Die monatlichen Kosten liegen ebenfalls bei 5 Euro alle vier Wochen. Wer kündigen will, kann das täglich tun. Der Vertrag läuft dann innerhalb von vier Wochen aus.

Den günstigsten Tarif im Vodafone-Netz gibt es auch im März bei Lidl-Connect . Dort zahlen Nutzer 5 Euro alle vier Wochen für 1 GByte (max. 25 MBit/s) und 100 Freiminuten. 10 Euro Startguthaben und 25 Euro Wechselbonus gibt es obendrauf. Wer kündigen will, kann das mit einer Frist von vier Wochen tun.

Bis 10 Euro

Via Penny Mobil und Ja! Mobil telefonieren Kunden im Telekom-Netz. Nutzer zahlen 8 Euro alle vier Wochen für 3 GByte (max. 25 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig rund 10 Euro. Dafür gibt es 10 Euro Startguthaben und für Neukunden bis zum 31. März 2021 zusätzlich bei beiden Anbietern 10 Euro Wechselbonus. Kündigen kann man mit einer Frist von vier Wochen.

Bis 15 Euro

Wer das Telekom-Netz bevorzugt, erhält erneut bei Penny und Rewe die besten Deals. Bei Penny Mobil gibt es 5 GByte (max. 25 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat für 13 Euro . Rewe, also Ja! Mobil , vertreibt analog das gleiche Angebot .

Bis 20 Euro

Wer viel Datenvolumen bis 20 Euro im O2-Netz sucht, sollte bei Mobilcom-Debitel vorbeischauen. Der Provider hat seit zwei Monaten das beste Angebot. Hier gibt es 20 GByte (max. 225 MBit/s) für monatlich 17 Euro . Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 40 Euro. Drillisch-Marken wie Winsim, Premiumsim & Co. hatten in den vergangenen Monaten mit 20 Euro den günstigsten Preis, das hat Mobilcom-Debitel unterboten. Zudem verspricht der Provider deutlich mehr MBit/s; nämlich 225 statt 50.

Soll es lieber Vodafone sein? Dann geht es erneut zu Lidl-Connect . Der Anbieter vertreibt 12 GByte (max. 25 MBit/s) für 18 Euro alle vier Wochen. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. 10 Euro Startguthaben und 25 Euro Wechselbonus gibt es ebenfalls wie gehabt dazu. Und wer kündigen will, kann das mit einer Frist von vier Wochen tun.

Bis 30 Euro

Für 30 Euro, also gerade einmal 5 Euro mehr, vertreibt Mobilcom-Debitel den Tarif Green LTE 60 GB. Hier bekommt der Nutzer 60 GByte Datenvolumen (max. 225 MBit/s) sowie eine Telefonie- und SMS-Flat. Dafür will der Anbieter 30 Euro im Monat . Der Anschlusspreis beträgt 40 Euro.

Unlimitiertes Datenvolumen unter 30 Euro findet man bei Freenet Funk. Der Tarif bietet eine tägliche Kündigung und kostet pro Tag rund 1 Euro und bietet SMS- und Telefonie-Flat sowie unlimitiertes Datenvolumen (max. 225 MBit/s). Für alternativ knapp 70 Cent bekommt man 1 GByte pro Tag. Der Anschlusspreis beträgt 10 Euro. Wer den Vertrag pausieren will, kann das 30 Tage im Jahr kostenfrei machen; Telefonie- und SMS-Flat bleiben bestehen. Wer über die 30 Tage hinaus eine Pause einlegen möchte, zahlt täglich 30 Cent.

Smartphones

Zu jedem Tarif braucht man ein Smartphone. In diesen günstigen Angeboten sind keine Geräte enthalten. Wer auf der Suche nach einem neuen Handy ist, findet in der folgenden Übersicht die beliebtesten Smartphones 2021 laut unseres Preisvergleichs (Stand: März 2021). Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, welches Modell es sein soll, haben wir zusammengefasst, was ein gutes Smartphone kostet.