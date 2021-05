Die besten monatlich kündbaren Tarife im Mai 2021

Im Kleingedruckten schauen wir uns zusätzlich Downloadgeschwindigkeit und mögliche Kostenfallen wie Datenautomatik an. Bei allen recherchierten Tarifen ist eine Rufnummernmitnahme möglich. Genauere Informationen gibt der Anbieter auf seiner Seite oder bei Tarifabschluss.

Vor Erwerb eines Vertrags empfehlen wir die Netzabdeckung in der Region zu prüfen, in der der Tarif genutzt wird. Alle Anbieter haben auf ihren Webseiten entsprechende Landkarten zur Abdeckung. Um wirklich sicher zu gehen, sollte man zudem Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang haben.

Wer kein tagesaktuelles Tarifschnäppchen verpassen will, sollte mal bei unseren Deals des Tages vorbeisehen.

Bis 5 Euro

Ungeschlagene Spitze in Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis bis 5 Euro bieten seit Monaten die Discounter-Marken von Penny und Rewe. Die Tarife laufen über Congstar, also im Netz der Telekom, und bieten 1 GByte (max. 25 MBit/s) Datenvolumen sowie 100 Freiminuten. Der Anschlusspreis beträgt jeweils rund 10 Euro. 7,50 Euro Startguthaben gibt es generell als Gutschrift. 10 Euro Bonus erhalten Neukunden bei Rufnummernmitnahme bis zum 30. Juni. Wer kündigen will, kann das täglich tun. Der Vertrag läuft dann innerhalb von vier Wochen aus.