Die besten monatlich kündbaren Tarife im Juni 2021

Wie jeden Monat suchen wir auch im Juni die besten monatlich kündbaren Mobilfunktarife. Dabei recherchieren wir pro Netz – also O2, Telekom oder Vodafone – den besten Deal. Wir staffeln die Angebote nach Preisstufen bis 5, 10, 20 und 30 Euro.

Zusätzlich schauen wir uns im Kleingedruckten Infos zu Downloadgeschwindigkeit und möglicher Kostenfallen wie Datenautomatik an. Bei allen recherchierten Tarifen ist eine Rufnummernmitnahme möglich. Genauere Informationen gibt der Anbieter auf seiner Seite oder bei Tarifabschluss.

Wer sich für einen Tarif interessiert, sollte vorab die Netzabdeckung in seiner Region prüfen. Entsprechende Landkarten bieten alle Anbieter auf ihren Webseiten. Um wirklich sicher zu gehen, sollte man zudem Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang haben.

Weitere tagesaktuelle Tarifschnäppchen fassen wir in unseren Deals des Tages zusammen. Hier tauchen auch kurzfristige Angebote für Schnellentschlossene auf.

Bis 5 Euro

Wer bis 5 Euro möglichst viel Leistung erwartet, sollte zu den Discountern Penny und Rewe schauen. Deren Tarife sind im Telekom -Netz und bieten 1 GByte (max. 25 MBit/s) Datenvolumen sowie 100 Freiminuten für 5 Euro alle vier Wochen. Der Anschlusspreis beträgt jeweils rund 10 Euro. 7,50 Euro Startguthaben gibt es generell als Gutschrift. 10 Euro Bonus erhalten Neukunden bei Rufnummernmitnahme bis zum 30. Juni. Wer kündigen will, kann das täglich tun. Der Vertrag läuft dann innerhalb von vier Wochen aus.

Lidl-Connect hat im Vodafone -Netz weiter den Bestpreis. Dort gibt es 1 GByte (max. 25 MBit/s) und 100 Freiminuten für 5 Euro alle vier Wochen. Der Anschlusspreis liegt bei 10 Euro. 10 Euro Startguthaben und 25 Euro Wechselbonus gibt es obendrauf. Wer kündigen will, kann das mit einer Frist von vier Wochen tun. Wer bis zum 6. Juni bucht, erhält zudem einmalig 10 GByte geschenkt.

Bis 10 Euro

Im Telekom -Netz sind erneut Penny und Rewe die beste Wahl im Rahmen bis 10 Euro. Kunden erhalten 3 GByte (max. 25 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat für 8 Euro alle vier Wochen. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 10 Euro. Dafür gibt es 20 Euro in Form von Startguthaben und Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme. Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Frist von vier Wochen möglich.

Freenet-Mobile hat seinen D-Netz -Tarif, also Telekom oder Vodafone, verbessert. Hier gibt es nun bis zum 30. Juni 7 statt 5 GByte für monatlich 10 Euro . Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. Eine Kündigung ist jeweils zwei Wochen vor Vertragsverlängerung möglich. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 30 Euro. Allerdings liegt die maximale Downloadrate bei 21,6 MBit/s.

Wer schnelleres mobiles Internet will, sollte zu Lidl-Connect schauen. Neukunden bekommen 3 GByte (max. 25 MBit/s) für 8 Euro alle vier Wochen. Wie beim bereits erwähnten Lidl-Tarif gilt auch hier: Wer bis zum 6. Juni bucht, erhält zudem einmalig 10 GByte geschenkt. 10 Euro einmalig will Lidl für den Anschluss. 35 Euro gibt es in Form von Startguthaben und Wechselbonus als Gutschrift aufs Kundenkonto. Eine Kündigung ist mit einer Frist von vier Wochen möglich.