Die besten monatlich kündbaren Tarife im August 2021: Gratis-Flat bei O2 testen

Wie immer sind die besten Angebote pro Netz – also O2, Telekom und Vodafone – nach Preis sortiert. Bis 5, bis 10, bis 20 und bis 30 Euro haben wir die Deals mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis herausgesucht.

Wer sich für einen Tarif interessiert, sollte vorab die Netzabdeckung in seiner Region prüfen. Entsprechende Landkarten bieten alle Anbieter auf ihren Webseiten. Um wirklich sicher zu gehen, sollte man zudem Freunde und Bekannte fragen, ob sie guten Empfang haben.

Bis 5 Euro

Kostenlos einen Monat telefonieren und im Web surfen? Kein Problem, bei O2 gibt es eine kostenfreie Test-SIM. Sie bietet unbegrenztes 5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat für einen Monat vollständig kostenfrei . Nach der Testphase endet der Tarif automatisch. Man muss also nicht einmal extra kündigen.

Ebenfalls im O2-Netz bietet Drillisch-Marke handyvertrag.de für monatlich 5 Euro 3 GByte (max. 50 MBit/s) an. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei. So viel GByte gab es bei Drillisch seit einem Jahr nicht für bis 5 Euro. Der Anschlusspreis beträgt einmalig 6 Euro. Man kann den Vertrag jederzeit kündigen, er läuft dann nach 30 Tagen aus. Nur vor der sogenannten Datenautomatik muss man sich in Acht nehmen: Der Provider bucht bis zu dreimal im Monat zusätzlich 200 MByte für 2 Euro auf das Nutzerkonto, wenn das Inklusivdatenvolumen erschöpft ist. Die Automatik können Nutzer im Kundenportal deaktivieren.