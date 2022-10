Die besten Halloween-Gadgets 2022: LED-Maske, Nebelmaschine, Projektor & Co.

Für Halloween gibt es unzählige Kostüme und Dekorationen. Wer noch nicht alles für einen schaurig schönen Abend zusammen hat, sollte sich beeilen, damit die Produkte noch pünktlich vor dem 31. Oktober ankommen.

Wir zeigen eine Auswahl der besten Gadgets, die noch rechtzeitig lieferbar sind und geben Tipps für ein gelungenes Halloween-Ambiente.

Dekoration

In unserem Carport hält etwa ein schauriger Geist mit leuchtenden Augen Wache. Auf Knopfdruck beginnt er gruslig zu seufzen und dabei mit den Armen zu rudern. Der Gruselspaß ist für aktuell 41 Euro bei Amazon erhältlich. Wer auf die Geräusche und die beweglichen Arme verzichten kann, bekommt die Gespenster mit leuchtenden Augen ab 20 Euro im Doppelpack. Die Preise haben hier übrigens deutlich angezogen. Letztes Jahr lagen die Preise noch bei 33 Euro und 16 Euro.

Doch Vorsicht selbst beim Kauf auf Amazon – viele besonders günstige Angebote kommen aus China und deshalb nicht rechtzeitig. Hier heißt es genau hinsehen oder beispielsweise selbst basteln. So gibt es beispielsweise auch für 3D-Drucker reichlich an kostenlosen Halloween-Druckvorlagen.

Anbei noch einige Dekorationsartikel, die noch rechtzeitig vor Halloween lieferbar sind:

Projektoren

Da sich Halloween hauptsächlich an der Haustüre abspielt, sind weit sichtbare Dekorationselemente wichtig. Wie wäre es beispielsweise mit einer grusligen Szene im Türrahmen, welche nur als Silhouette sichtbar ist? Dieses Szenario wird sich so bei uns schon das zweite Jahr in Folge abspielen. Das benötigte Hightech-Zubehör ist dabei nicht einmal teuer.

Sehr einfache Videoclip-Projektoren gibt es zwischen 30 und 60 Euro. Die Geräte haben eine Handvoll kurzer Videoclips abgespeichert, welche sie an eine transparente Leinwand werfen und so für Halloween und auch Weihnachtsstimmung sorgen. Durch die Ende Oktober vorherrschende Dunkelheit zur Abendstunde sind die billigen Geräte ausreichend hell. Hauptkritikpunkt vieler Käufer ist die kurze Haltbarkeit des Projektors im Retro-Design. Außerdem sind nur die ab Werk gespeicherten Clips abspielbar und die Preise für kurzfristig lieferbare Projektoren sind deutlich zu hoch.

Eine technisch bessere Alternative sind günstige LED-Beamer. Diese sind nicht teurer als die Clip-Projektoren, können aber auch eigene Inhalte abspielen, die dann von innen an eine Leinwand vor dem Fenster oder im Türrahmen projiziert werden. Qualitativ hochwertigere und brauchbare Budget-Beamer sind ab circa 100 Euro erhältlich. Schaurige Videos finden sich etwa auf Youtube oder bei Anbietern wie AtmosFX, von denen wir ein Video benutzen.

Bild: TechStage.de

Für die Rückprojektion geeignete Leinwände sind ebenfalls günstig zu bekommen. Für Halloween und gelegentliche Nutzung reichen selbst billige Stoff-Varianten aus. Einfache Leinwände in verschiedenen Größen gibt es bei Amazon ab 13 Euro.

Wer Leinwand und Beamer nicht nur für Halloween nutzen will, sollte lieber etwas tiefer in die Tasche greifen. Mehr dazu im Ratgeber Billig-Beamer und Billig-Leinwand: Mit gut 100 Euro zum Monster-Bild?

Wer den Grusel-Faktor noch steigern will, sollte sich zusätzlich eine Nebelmaschine zulegen. Die günstigsten Modelle mit LED-Beleuchtung und Fernbedienung sind schon für unter 40 Euro erhältlich. Doch Vorsicht, im Lieferumfang ist in der Regel noch keine für den Betrieb notwendige Nebel-Flüssigkeit enthalten. Ein Kanister mit fünf Litern Nebel-Fluid ist ab 11 Euro bei Amazon erhältlich.

Anbei ein kurzes Beispiel, wie solch ein Szenario mit Billig-Beamer, Stoffleinwand und Budget-Nebelmaschine in der Praxis aussehen kann.

Anbei die günstigsten Beamer, Leinwände und Nebelmaschinen im Preisvergleich. Wer den Projektor nicht nur als Halloween-Gag benutzen möchte, sollte allerdings etwas mehr investieren und auf eine native HD-Auflösung achten. Mehr Informationen zum Thema gibt es im Ratgeber Billig-Beamer und Billig-Leinwand.

Einfache Bild-Projektionslampen, welche Bilder von Halloween-Kürbissen und Skeletten an die Hauswand werfen, sind ab etwa 20 Euro erhältlich. Auch diese Projektoren sind nicht nur für Halloween geeignet und so sind im Lieferumfang auch Dias für Weihnachten oder Silvester enthalten.

Sound und Ambiente

Bluetooth-Lautsprecher (Ratgeber) oder Multiroom-Systeme (Testsieger) sorgen für eine realistische Soundkulisse an Halloween. Im Zusammenspiel mit einem Bewegungsmelder schaffen smarte Lautsprechern gruslige Szenarien. Bei der Nutzung im Freien sollten die Geräte gegen Feuchtigkeit geschützt sein und über einen Akku verfügen. Mehr dazu im Ratgeber Die besten Bluetooth-Speaker bis 100 Euro.

Geeignete Geräusch-Sammlungen gibt es haufenweise im Internet. Amazon-Prime-Nutzer finden beispielsweise hier eine passende Playlist. Diese beinhalten neben mehrminütigen Horror-Soundtracks auch einzelne Effekte wie karrende Türen, Schreie, Gewimmer oder Zombie-Geräusche.

Masken und Kostüme

Für ein wirklich gruseliges Outfit reichen ein paar Vampirzähne nicht aus. Wer heute noch mit einem Horror-Kostüm beeindrucken will, hat findet eine riesige Auswahl. Optisch äußerst wirkungsvoll sind Silikonmasken im Horror-Clown-Design oder mit dem Aussehen eines halb verrottenden Zombies. Die Kosten für solche Masken liegen bei etwa 15 bis 20 Euro.

Dieses Jahr immer häufiger zu finden sind Totenkopfmasken mit beweglichem Kiefer. Das funktioniert tatsächlich, allerdings sollte man darunter eine schwarze Morphsuite-Maske tragen, da man sonst das Gesicht deutlich erkennt. Unsere Maske kam leider völlig zerknittert und zerknautscht bei uns an. Zudem sieht man nicht so gut durch die kleinen und welligen Augenausschnitte.

Auch hier gilt: Wer zu günstig kauft, wird höchstwahrscheinlich bis nach Halloween auf die Lieferung warten müssen, da viele Produkte erst im Laufe des Novembers bei den Kunden eintrudeln. Um die Masken tatsächlich kurzfristig zu bekommen, sollte man auf das Lieferdatum achten. Hier ein Link zu kurzfristig bei Amazon lieferbaren Halloween Kostümen. Egal, wo gekauft wird: Vor dem Tragen sollten die Teile unbedingt ein bis zwei Tage durchgelüftet werden. Wer empfindliche Haut oder Probleme mit der Atmung hat, sollte auf die Vollgesichtsmasken verzichten.

Ebenfalls gruslig, aber weit weniger bedenklich für empfindliche Haut, sind mit Leuchtschnüren beleuchtete Gesichts-Masken für Halloween. Diese Masken im Stil der Filmreihe The Purge sind auch bei Bangood, Ebay & Co. erhältlich, doch es gilt immer auf die Lieferzeiten zu achten. Falls die Ware nicht aus einem europäischen Lager kommt, dauert die Lieferung oft zu lange. Zudem liegen die Preise bei Banggood über denen auf Amazon.

Wer hier nach Halloween, LED und Maske sucht, bekommt auf Anhieb über 800 Suchresultate. Letztlich gibt es aber nur gut ein Dutzend verschiedene Modelle, die in verschiedenen Farbkombinationen zu ganz unterschiedlichen Preisen von zig Händlern angeboten werden. Deshalb lohnt es sich hier ganz genau auf den Preis und eventuell anfallende Versandkosten zu achten. Ein Beispiel gefällig?

Neben der weit verbreiteten Purge-Maske mit einer Leuchtfarbe haben wir noch viele coole Alternativen mit abgewandelten Designs gefunden. Anbei eine kurze Auswahl:

Generell empfehlen wir bei der Suche den Preisfilter auf maximal 19 Euro zu setzen, so tauchen unverschämte Angebote erst gar nicht auf und auch selten angebotene Varianten sind zu sehen. Wer den Preisfilter bei 10 Euro begrenzt, bekommt zwar weniger Varianten angeboten, die Preise sind dann aber tatsächlich einwandfrei. Nicht weniger gruselig sind einfache Karton-Masken mit aufgeklebtem Fell. Da wäre etwa das beleuchtete Modell plüschiger Killerhase für 13 Euro. Diese und die Maske vom verrückten Bären gibt es auch mit blutverschmiertem Fell. Doch Vorsicht, vor dem Kauf immer auf die Lieferzeiten achten!

Wer seine leuchtenden Masken oder Kostüme selbst gestalten möchte, bekommt die dafür notwendigen Leuchtschnüre (EL-Wire) in Neonfarben für etwa 9 bis 20 Euro in verschiedenen Längen. Soll es möglichst bunt zugehen, bietet sich etwa das Set mit verschiedenen Farben und einer Gesamtlänge von zehn Metern für 17 Euro an. Mit etwas Geschick sind damit tolle Effekte zu einem überschaubaren Preis möglich.

Seit letztem Jahr im Trend sind Masken mit LED-Bildschirm auf der Vorderseite. Per App wird eine mehr oder weniger gruselige Vorlage ausgewählt und auf der Maske animiert dargestellt. Die Preise und Ausstattungen der Modelle unterscheiden sich allerdings stark. Die günstigsten Display-Masken gibt es bereits ab 40 Euro. Hier sind dann 234 LEDs an Bord – viel mehr als grobe Pixel-Animationen sind hier allerdings nicht möglich. Besser ausgestattete Masken mit über 2000 Pixeln bieten eine deutlich höhere Auflösung ab 99 Euro. Vorsicht, viele der bei Amazon angebotenen Hightech-Masken habe lange Lieferzeiten, außerdem gibt es laut Produktbewertungen teils massive Probleme bei der Steuerung per App.

Natürlich gibt es auch den Rest vom Outfit bei Kostümshops, Amazon & Co. Richtig hochwertige Kostüme in Theaterqualität sind allerdings teuer. Wer bereit ist, Abstriche bei der Qualität zu machen, bekommt Kostüme ab 17 Euro für Kinder und ab etwa 30 Euro für Erwachsene. Erfahrungsgemäß sind die Stoffe sehr dünn und die Verarbeitung einfach. In der Regel halten solche Kleidungsstücke nur einige Abende durch, bevor sie beginnen sich auflösen.

Die Produktfotos sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, da das abgebildete Zubehör in der Regel nicht zum Lieferumfang gehört. Der klassische Killer-Clown besteht beispielsweise aus einer Maske, einem Anzug und zusätzlichem Zubehör wie einem Plastikmesser.

Hier noch einige kurzfristig lieferbare Kostüme auf Amazon:

Ein zerschlissenes Zombie-Kostüm ist allerdings auch im Handumdrehen für wenig Geld selbst gebastelt. Zusammen mit etwas Kunstblut wirkt Kleidung automatisch gruslig. Alles, was hierzu nötig ist, ist eine Flasche Theater-Blut ab 5 Euro, alte Kleidung oder bisschen kreatives Geschick. Alternativ lassen sich auch Malerkittel ab 7 Euro oder billige Jogginganzüge prima mit roter Farbe verschönen. Zweitere sind etwas teurer, nehmen die Farbe aber deutlich besser auf.

Doch hier ist aus eigener Erfahrung Feingefühl gefragt. Jungen Kindern macht das Kunstblut Angst – selbst, wenn sie die Sachen selbst dekoriert haben! Gerade bei Halloween mit Kindern gilt deshalb: Weniger ist mehr und lieber lustig als realistisch.

Bild: TechStage.de

Soll es lieber eine klassische Gesichtsbemalung sein, gibt es massenhaft geeignete Schmink-Sets und Messer, Scheren oder sonstige Gegenstände, die im Kopf zu stecken scheinen. Bei Kindern sollte man darauf achten, dass die Farbe wasserlöslich ist, da es sonst im Nachhinein Tränen gibt. Als Ergänzung für das Kostüm dienen bei Erwachsenen farbige Kontaktlinsen in Rot, Schwarz, Weiß oder im Reptilien-Design. Diese geben dem Outfit von Vampir, Zombie und Hexenmeister den letzten Schliff.

Fazit

Die Auswahl an Masken, Kostümen und Dekoration für Halloween ist riesig und die Kosten sind im Vergleich zu den letzten Jahren aber wieder gestiegen. Die Preise für identische Artikel gehen mitunter aber deutlich auseinander und unterscheiden sich von Händler zu Händler, weshalb man die Angebote genau vergleichen sollte.