Die beste Powerbank für Laptop & Co. ab 20.000 mAh: Mobile Akkus ab 17 Euro

Als mobile Speicherlösung kommen Powerbanks ins Spiel. Sie erlauben es unterwegs, das Handy oder andere kleine Geräte mit Strom zu versorgen. Abseits der kleinen Powerbanks können die tragbaren Batterien aber noch mehr. Wer etwas Geld in die Hand nimmt, bekommt Powerbanks, die neben dem Laden mobiler Geräte auch genügend Saft liefern, um damit unter anderem mobile Beamer oder Notebooks zu betreiben. TechStage hat sich in diesem Artikel besonders großen Powerbanks ab 20.000 mAh gewidmet, aber auch günstige Powerstations und Solarpanels, mit denen man Geräte mehrfach komplett aufladen kann. Wir zeigen, worauf man achten muss und welche Unterschiede es gibt.

Kapazität und Leistung

Powerbanks haben zwei wichtige Eckdaten: Die Leistung, gesamt und pro Port sowie die Kapazität. Die Leistung wird in Watt angeben, die Kapazität in Amperestunden – genauer gesagt in Milliamperestunden (mAh), weil diese Zahl deutlich höher aussieht und sich das auf der Packung einfach besser macht. Vereinfacht gesagt bestimmt die Leistung, welche Endgeräte man wie schnell laden kann. Die Kapazität definiert hingegen, wie oft man diese Geräte aufladen kann. Die Eingangsleistung in Verbindung mit der Kapazität wiederum sagt aus, wie schnell der mobile Akku wieder voll aufgeladen ist.

Vor dem Kauf sollte man wissen, was einem wichtig ist. Möchte man hauptsächlich das Smartphone unterwegs aufladen, sollte man auf eine hohe Kapazität achten. Hier ist die Geschwindigkeit weniger wichtig ist als die Anzahl der Ladezyklen. Geräte wie Notebook, Überwachungskamera oder LTE-Router benötigen hingegen definitiv mehr Leistung, damit sie funktionieren, genauer gesagt geladen werden. Daher muss man hier darauf achten, dass zumindest ein Port die notwendige Leistung zur Verfügung stellt. Powerbanks, wie die Anker Powerbank 737 leisten hier beispielsweise 140 Watt, was definitiv für moderne Notebooks ausreicht. Wenn sie eine höhere Ladespannung unterstützen, laden aber auch manche Smartphones schneller auf, was die Aufladezeit deutlich verkürzen kann.

Wer mit der Powerbank verreisen will, der hat allerdings eine Obergrenze: Maximal mitführen darf man Powerbanks mit einer Gesamtkapazität von 27.000 mAh und maximal 100 Wh. Ob es sich dabei um ein Gerät oder mehrere handelt, ist egal. Zusätzlich müssen sich die Geräte im Handgepäck befinden.

Wie oft lädt die Powerbank mein Smartphone?

Da die Anzahl der Ladezyklen von der Qualität des Akkus, der Ladetechnik sowie äußeren Einflüssen abhängig ist, kann man leider nur grobe Angaben machen. Aus der Praxis heraus können wir sagen, dass sich Smartphones mit circa 4500 mAh bei einer Powerbank mit 20.000 mAh oder mehr zwischen vier und fünfmal aufladen lassen.

Notebooks mit Windows schaffen bei dieser Kapazität locker ein bis zwei Ladungen, zumindest, wenn der USB-C-Port genügend Spannung liefert. Gleiches gilt für das Macbook Pro, das Macbook Air, ein Chromebook (Ratgeber) oder Tablets (Bestenliste), die ihren Akku an einer großen Powerbank noch häufiger füllen können. Wer einen Langstreckenflug vor sich hat, kann damit wahrscheinlich die Zeit gut überbrücken. Gerade bei den Macbooks gilt es aber auf die benötigte Leistung zu achten, da sie zum Aufladen eine Mindestleistung von 90 Watt benötigen.

Die Ladezeiten der Powerbanks selbst hängen erneut davon ab, wie gut die Netzteile sind, aber auch, wie viel Eingangsleistung sie unterstützen. Ein genereller Tipp ist, die Powerbanks möglichst nicht komplett zu entladen, sondern dann anzustecken, wenn sie noch einen Punkt zeigen oder im Display unter 20 Prozent sind. Im Idealfall hält man die verwendeten Lithium-Ionen-Akkus zwischen 30 und 70 Prozent. In diesem Bereich kann dieser Akkutyp am zuverlässigsten arbeiten, was auch dessen Lebensdauer erhöht. Für eine vollständige Aufladung benötigen die mobilen Akkus normalerweise mehrere Stunden.

Anschlüsse: USB-C und USB-A sind essenziell

Eine gute Powerbank sollte mindestens einen USB-C-Anschluss und mehrere USB-A-Ports besitzen. USB-C ist für alle Geräte mit höheren Ansprüchen notwendig, zudem werden die Powerbanks meist darüber aufgeladen. Viele Laptops und Macbooks laden mittlerweile über diesen Anschluss. USB Power Delivery läuft in beide Richtungen. Ein Endgerät kann einerseits mehr Leistung nutzen, ein Ladegerät mit USB-PD wiederum lädt die Powerbank schneller als ein Standard-USB-Netzteil.

Warum ist USB-A immer noch wichtig? Der Port ist noch lange nicht veraltet, im Gegenteil. Produkte wie Smartwatches oder Kopfhörer bringen größtenteils entweder ein eigenes Ladegerät mit oder setzen auf Kabel für USB-A auf USB-C. Gerade um Geräte wie Sportuhren unterwegs aufzuladen, ist USB-A unverzichtbar.

Abseits von USB-A und USB-C sind andere Anschlüsse inzwischen eher selten. Manche Powerbanks bieten etwa noch einen Eingang für Micro-USB und fast nie einen für Apple Lightning. Gerade letzteres ist praktisch, schließlich kann man dann das iPhone sowohl laden als auch die Powerbank mit dem Apple-Kabel auffüllen. Ersteres hingegen ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, da die meisten Smartphones, Tablets, Notebooks und Lautsprecher mittlerweile auf USB-C setzen. Zudem unterstützt der Anschluss kaum moderne Ladestandards, kann aber für ältere Geräte noch nützlich sein.

Weitere Features

USB-C und Power Delivery ist bei den meisten Markenprodukten inzwischen Standard. Dank USB Power Delivery (USB PD) kann das Ladegerät eine deutlich höhere Ausgangsleistung an den Port liefern. Endgeräte und Ladegerät/Akku handeln hierbei die bestmögliche Ladeleistung aus. Bei Powerbanks kann das inzwischen bis zu 90 Watt und mehr sein. Das ist genug, um kompatible Smartphones schnell aufzuladen oder um stromhungrige Notebooks (Ratgeber) wie ein Lenovo Thinkpad oder ein Apple Macbook Pro unterwegs mit Strom zu versorgen. Auch Spielkonsolen, etwa die Nintendo Switch (Testbericht) oder das Steam Deck können so unabhängig von der Steckdose betrieben werden.

Neben USB-PD findet man immer wieder Qualcomm Quick Charge. Die Technik setzt ein kompatibles Smartphone voraus, kann dann aber über USB-A deutlich schneller laden. Wer ein passendes Gerät hat, sollte darauf achten, USB-C und Power Delivery ist aber deutlich wichtiger.

Doch nicht nur mit dem Kabel kann man laden. Einige der Powerbanks bieten auch kabelloses Laden via Qi. Das klingt zunächst praktisch, allerdings hat man einen enorm hohen Energieverlust beim Laden. Bei Smartphones würden wir in jedem Fall zum Laden per Kabel raten, für kleinere Geräte wie eine Apple Watch 8 (Testbericht) oder Bluetooth-Kopfhörern, wie den Google Pixel Buds Pro kann das aber sinnvoll sein. Ein günstiges Beispiel, das nicht nur Wireless Charging, sondern auch Quick Charge bietet, kommt vom bekannten Batteriehersteller Varta. Aktuell bekommt man die Varta Wireless Powerbank bei Aldi zu Tiefstpreis von rund 30 Euro. Die maximale Ausgangsleistung sind 20 Watt, was für Smartphones, Kopfhörer und Ähnliches ausreicht, nicht aber für Laptops.

Mehr zu Powerbanks mit Wireless Charging findet man im Artikel Induktive Energieübertragung: Qi-Powerbanks ab 10 Euro im Vergleich.

Viele Hersteller zeigen den Ladezustand der Powerbanks über LEDs an, daraus kann man grob eine Prozentzahl ableiten. Manche Powerbanks bieten aber wie ihre großen Brüder – die Powerstations – ein Display. Bei geringeren Kapazitäten ist das eine nette Spielerei, aber nicht unbedingt notwendig. Mit höherer Kapazität kann es aber gewiss nützlich sein, die verbleibende Akkulaufzeit konkret zu wissen. Hier kommen Powerbanks, wie die Anker Powerbank 737 ins Spiel. Sie zeigt nicht nur den Akkustand in Prozent an, sondern informiert auch über den aktuellen Verbrauch und berechnet minutengenau die verbleibende Laufzeit. Das Gleiche gilt auch beim Laden des Akkus, wobei man die aktuelle Ladeleistung und die Ladedauer bis 100 Prozent erfährt.

Eher ein nettes Gimmick sind die teilweise verbauten Taschenlampen. Was auf den ersten Blick etwas lächerlich wirkt, kann in der Praxis allerdings überraschend praktisch sein. Vor allem die Modelle chinesischer Händler haben oft erstaunlich helle LED-Leuchten verbaut. Dank des großen Akkus sind die Powerbanks so gute, wenn auch etwas unhandliche Taschenlampen.

Kosten: Große Powerbanks gibt es ab 17 Euro

Was zahlt man für eine große Powerbank? Überraschend wenig, vor allem, wenn eine vergleichsweise geringe Leistung am USB-C-Port ausreicht. Dann bekommt man zwischen 17 Euro und 45 Euro bereits Akkus mit hoher Kapazität. Wie oben erwähnt, sollte man aber auf die Leistung am USB-C-Port achten.

Wer häufiger mit dem Flugzeug unterwegs ist, verwendet ein Modell mit weniger als 27.000 mAh. Gut gefallen hat uns die bereits erwähnte Anker Powerbank 737 mit 24.000 mAh oder auch 86,4 Wattstunden (Wh) für 148 Euro bei Amazon. Wir setzen sie seit drei Monaten im Alltag ein und sind von der starken Leistung, der Verarbeitungsqualität und der hohen Kapazität überzeugt. Sie hat zwar keine LED-Leuchte, liefert aber auch für unser stromhungriges Macbook genügend Leistung. Durch die hohe Eingangsleistung lädt der Akku auch angenehm flott.

Eng (und damit teuer) wird es, wenn man 90 Watt oder mehr benötigt. Mit einer Ausgangsleistung von 100 Watt PD und einer Kapazität von 26.800 mAh kann man die Zendure Supertank Pro nicht nur mit ins Flugzeug nehmen, sondern vier Geräte gleichzeitig laden. Dabei unterstützt sie die gängigen Smartphone-Schnellladeprotokolle PD 3.0, QC 3.0 und PPS 5A. Derzeit kostet sie bei Amazon rund 187 Euro.

Im Nachfolgenden zeigt unser Preisvergleich verschiedene Powerbanks, sortiert nach Preis oder Beliebtheit.

Eine kostengünstige Alternative für Bastler kann zudem der Eigenbau einer Powerbank sein. Dazu bestellt man 18650-Akkus und ein passendes Gehäuse. Unser Ratgeber Powerbank ab 3 € selbst bauen: 18650-Akkus & Gehäuse mit und ohne Punktschweißen zeigt alles, was man dafür wissen sollte.

Photovoltaik und Powerbanks

Powerbanks mit Solarmodulen klingen auf den ersten Blick wie eine sinnvolle Investition. In unseren Tests zu Akkus mit Solar zeigt sich aber, dass die Leistung der im Gehäuse integrierten Solarzellen zu gering ist, um die Powerbank wirklich effektiv aufzuladen. Inzwischen gibt es aber auch einige Geräte, die Solarpanels zum Aufklappen bieten und so ein effizientes Laden mit höherer Leistung ermöglichen.

Eine bessere Wahl sind allerdings mobile Solarzellen, die sich aufklappen und ideal auf die Sonne ausrichten lassen. Damit bekommt man eine überraschend gute Ausbeute und die Module sind klein genug, um im Rucksack Platz zu finden. Einige lassen sich sogar am Rucksack selbst anbringen. Dann kann man während der Wanderung zumindest ein wenig Energie generieren. Mehr dazu im Beitrag Solarrucksack: Die perfekte Ergänzung zur Powerbank?

Wer ernsthaft unterwegs per Solar laden will, benötigt ein leistungsfähiges Panel mit einer Leistung ab etwa 20 Watt. Anbei einige günstige Beispiele von Modellen mit integriertem Stromwandler und USB-Anschluss.

Powerstation oder Powerbank?

Eine Alternative können hier auch Powerstations sein. Man nennt sie auch Solargeneratoren, zumindest dann, wenn man auch Solarpanels anschließen kann, die dann den Strom produzieren. Hier bekommt man auch mehr Solarladeleistung und Akkukapazität, als bei Powerbanks.

Powerstations haben ein Vielfaches mehr an Leistung und Kapazität als Powerbanks, sind aber mitunter auch deutlich größer. Sie eignen sich ideal fürs Auto oder für alle, die Campen gehen. Wer sie im Flugzeug mitnehmen möchte, der sollte sich aber vorher bei der Airline erkundigen.

Die Brücke zwischen Powerbanks und Powerstations sind kleine Powerstations, die also unter 200 Wattstunden an Kapazität bieten. Sie lassen sich noch mit einer Hand tragen und wiegen unter 3 Kilogramm. Dazu gehört insbesondere die Xmund XD-PS6 (Testbericht). Sie bietet nicht nur 100 Watt Leistung und 150 Wh, sondern verfügt auch über einen vollwertigen AC-Stecker. Klar, der ist in der verfügbaren Leistung begrenzt, reicht aber aus, um ein Laptop-Netzteil mit Kaltgerätestecker verwenden zu können.

Eine andere Möglichkeit sind Modelle, wie die Pony 500, die zwar Powerstation genannt wird, aber von ihrer Ausstattung eher wie eine überdimensionierte Powerbank wirkt. Sie hat etwa eine Kapazität von 500 Wh und insgesamt vier USB-Anschlüsse, darunter zwei USB-C und zwei USB-A, die insgesamt 500 Watt leisten können. Für diese Ausstattung und Kapazität ist sie jedoch erstaunlich handlich und misst nur 22 × 14,5 × 8 cm. Das Gehäuse besteht aus Metall, als Griff dient ein Lederriemen. Mit fast 500 Euro galoppiert der Preis aber auch in Sphären, wo andere Powerstations eine oder mehrere AC-Schuko-Steckdosen haben. Das erhöht die Möglichkeiten an anschließbaren Geräten natürlich. Hinzu kommt: Mittlerweile haben sich Powerstations mit integriertem Solargenerator etabliert, die also nicht mehr nur allein über das Stromnetz, sondern auch per Solar laden. Diese Photovoltaik-Powerstations lassen sich über kleine oder größere Solarmodule aufladen – üblicherweise liegen die zwischen 100 und 400 Watt. Das alles kann die Pony Powerstation 500 nicht.

Fazit

Für viele gehören mobile Akkus, wie Powerbanks zur Alltagsausstattung, denn nicht überall ist eine Steckdose nah. Meist bekommt man kleine Akkus als Werbegeschenk, dann aber sind sie kaum mehr als ein Notfallakku fürs Smartphone.

Dabei können Powerbanks so viel mehr. Mit der richtigen Kombination aus hoher Kapazität und passender Leistung kann man Smartphones laden, Notebooks länger laufen lassen oder andere Verbraucher betreiben. Dabei muss man nicht einmal tief in die Geldbörse greifen.

Wer eine Powerbank mit ins Flugzeug nehmen möchte, sollte aber auf die Begrenzung von 100 Wh respektive 27.000 mAh achten. Bei den Modellen mit einem integrierten Solarpanel greift man entweder zu einer Variante mit ausklappbarem Panel, da diese wegen der größeren Fläche eine deutliche bessere Ladeleistung bieten, oder – noch besser – zu einem leistungsfähigen externen Solarpanel.