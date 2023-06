DECT-Telefone für die Fritzbox im Vergleich – AVM Fritz Fon C6 und Alternativen

DECT-Telefone, die zur Fritzbox von AVM kompatibel sind, gibt es von verschiedenen Herstellern und in unterschiedlichen Preisklassen. Wir haben fünf Telefone in Verbindung mit der Fritzbox 7590 (Testbericht) getestet und geprüft, wie gut sie mit dem Router harmonieren. Auch Sprachqualität, Verarbeitung und Sonderfunktionen haben wir uns genau angesehen. Außerdem zeigen wir, worauf man beim Kauf achten muss und welche Alternativen es gibt.

Folgende Produkte finden sich im Vergleichstest:

Geräteauswahl

Die beliebten Fritzbox-Modelle 7490, 7590, 7590 AX, 6660 Cable und 6690 Cable (Vergleichstest) unterstützen sowohl kabelgebundene als auch kabellose Telefone, ähnlich wie Speedport-Router der Telekom. Neben der Fritz-Fon-Serie von AVM funktionieren auch Mobilteile anderer Hersteller problemlos, solange sie den DECT-Standard (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) unterstützen. Dieser verspricht eine sehr einfache Installation und eine hohe Reichweite bei guter Sprachqualität.

Neben AVM bieten etwa die Hersteller AEG, Auerswald, Gigaset, Grundig, Lenovo, Motorola, Philips und Panasonic geeignete Endgeräte. Diese funktionieren nicht nur untereinander, sondern arbeiten in der Praxis auch problemlos im Verbund.

Die Fritzbox bietet verschiedene Möglichkeiten, Telefone anzuschließen. Neben analogen Ports gibt es einen ISDN-Port, eine Netzwerkschnittstelle, eine WLAN-Verbindung und den DECT-Standard. Für kabellose Telefone ist primär die DECT-Funktion interessant, mit der sich mühelos bis zu sechs Mobilgeräte mit der Fritzbox verbinden lassen.

Preise

Wer sich DECT-Telefone im Preisvergleich ansieht, findet Angebote ab unter 20 Euro bis zu über 100 Euro. Zwar taucht Motorola unter den fünf günstigsten Geräten gleich viermal auf, letztlich bieten aber alle Hersteller Lösungen in verschiedenen Preisklassen. Die Differenz beim Preis ist also weniger auf den Hersteller, sondern vor allem auf die Ausstattung der Telefone zurückzuführen. So unterscheiden sich etwa Akku, Display oder Anzahl von Speicherplätzen.

Wer sein Telefon nur selten auf der Ladestation stehen hat, sollte vor allem auf die Standby-Zeit achten. Diese ist etwa beim Modell Geemarc Photodect295 mit nur 48 Stunden besonders kurz. Zum Vergleich, das Modell Yealink W73H bringt es auf satte 400 Stunden, das Modell Yealink W57R gar auf 575 Stunden.

Wer sein Mobilteil zwar regelmäßig lädt, aber umso mehr telefoniert, muss hingegen die Gesprächszeit im Auge behalten. Das Alcatel Temporis IP15 hält hier nur gut sieben Stunden durch, während etwa das Grandstream DP730 satte 40 Stunden schafft. Bei seltener Nutzung und für den Normalgebrauch kann man die Akkus aber vernachlässigen, da die gebotenen Laufzeiten aus unserer Sicht mehr als ausreichend sind.

Anders sieht es beim Display aus, welches für eine einfache Bedienung leicht ablesbar sein sollte. Die Displaygröße der angebotenen Mobilteile reicht von unter 1,5 Zoll bis zu über 2,4 Zoll. Bei der Auflösung geht es mit weniger als 192 × 64 Pixeln los und reicht bis zu 480 × 272 Pixeln. Zwar sehen farbige Anzeigen sehr schick aus, allerdings ist die Auflösung meist so gering, dass wir ein monochromes Display mit großer Schrift und hohem Kontrast immer vorziehen würden. Dies gilt insbesondere für alle, die schlecht sehen können. Hier bieten sich auch Senioren-Telefone an. Diese bieten neben einer höher einstellbaren Lautstärke in der Regel auch größere Tasten und gut ablesbare Displays.

Bild: TechStage.de

Weiter geht es mit dem Speicher für Telefonbuch und Anrufliste. Für den Normalgebrauch sind hier auch schlechter ausgestattete Geräte ausreichend gerüstet. So bietet selbst das günstige Telekom Sinus 207 immerhin 150 Einträge für Telefonnummern und eine Anrufliste mit bis zu 50 Einträgen. Beim deutlich teureren Yealink W53H sind bis zu 800 Einträge im Telefonbuch und 100 Einträge in der Anrufliste möglich.

Neben diesen Eckdaten können im Einzelfall auch Sonderausstattungen interessant sein. So gibt es etwa die genannten Senioren-Telefone oder auch Großtastentelefone, Geräte mit direkt programmierbaren Schnellanruftasten, Mobilgeräte mit integriertem Babyfon (Raumüberwachungsfunktion), mit SMS-Funktion, welche mit Kopfhöreranschluss oder speziell strahlungsreduzierte Telefone.

Verarbeitung

In puncto Verarbeitung hinterlassen alle fünf Testgeräte einen guten bis sehr guten Eindruck. Die Kunststoffgehäuse sind allesamt sehr ordentlich verarbeitet und liegen gut in der Hand.

Beim Design sticht das AVM C5 hervor. Das sehr schlanke Telefon hebt sich optisch am deutlichsten von den anderen Geräten ab. Allerdings ist es im Testfeld auch das einzige Telefon, welches auf eine empfindliche Hochglanzoberfläche setzt. Die glänzenden Teile des C5 ziehen Kratzer und Fingerabdrücke magisch an. Dank seiner Abmessungen ist das C5 für kleinere Hände am angenehmsten. Große Hände kommen mit dem AVM C6, dem Gigaset CL660HX und dem Gigaset E560HX am besten zurecht.

Die Tasten sind bei allen Testkandidaten bequem erreichbar und verfügen über einen guten Druckpunkt. Fehleingaben oder nicht erkannte Eingaben sind im Test bei keinem Telefon vorgekommen. Bei blinder Bedienung sind die Modelle von Gigaset und Panasonic leicht im Nachteil. Da die einzelnen Tastenblöcke hier nicht voneinander getrennt sind, fällt das Tippen, ohne hinzusehen, schwerer, als bei den Telefonen von AVM und dem Gigaset E560HX aus, deren Tasten deutlich besser zu ertasten sind.

Beim Modell von Panasonic sorgt die gummierte Tastatur für minimalen Punktabzug – sie ist verhältnismäßig weich, was zu unregelmäßigen Spaltmaßen bei den Tasten führt. Das Design mit relativ dickem Gehäuse und kleinem Display ist zwar nicht altmodisch, aber sicherlich weniger modern als etwa das AVM C5.

Bild: TechStage.de

Das Gigaset CL660HX sieht ebenfalls sehr modern aus. Die flache Bauform in Kombination mit dem großen Display macht das Gerät zum elegantesten Telefon im Testfeld. Das E560HX kann hier insgesamt nicht mithalten. Hier steht die Funktionalität klar vor dem Design.

Während die Testgeräte von Gigaset und AVM auf sehr kompakte Ladeschalen setzen, ist die Ladestation des Panasonic verhältnismäßig groß und klobig.

Technische Daten

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme von DECT-Telefonen ist in der Regel unproblematisch und innerhalb von wenigen Sekunden erledigt. Trotzdem tanzt eines der Geräte aus der Reihe.

Für den Test dient die Fritzbox als Basisstation. Dazu wird das Telefon in den Pairing-Modus gesetzt und die DECT-Taste an der Fritzbox gedrückt. Im Test klappt das allerdings nur bei den Geräten von AVM und Gigaset. Das Panasonic KX-TGJ310 verweigert konsequent den Basisstationswechsel zur Fritzbox. Um es nutzen zu können, müssen wir es per Kabel mit dem Router verbinden. Dann wird es auch sofort erkannt und funktioniert – allerdings eben nur in direkter Reichweite zur Fritzbox. Wer das Telefon vom Router entfernt positionieren will, sollte deshalb auf ein anderes Gerät setzen.

Die Konfiguration der Telefone ist dank der logischen Menüführung bei allen fünf Geräten einfach und intuitiv. Neben Hintergrundbildern und Klingeltönen ist auch das Sperren oder Programmieren von Rufnummer problemlos möglich. Am angenehmsten ist die Konfiguration der voll in die Fritzbox-Software integrierten AVM-Telefone C5 und C6. Alle Einstellungen sind hier bequem per Webinterface und Browser zugänglich.

Telefonfunktion

Beim Telefonieren unterscheiden sich die Telefone praktisch nicht voneinander. Alle Modelle haben einen erfreulich guten Empfang. Selbst beim Wechsel des Stockwerks oder beim Gang durch den Garten ist die Übertragung zuverlässig und störungsfrei. Die Klangqualität ist bei allen Geräten sowohl für uns als auch für unseren Gesprächspartner gut bis sehr gut; auch bei nachlassender Signalstärke. Die Klangfarbe der Telefone unterscheidet sich minimal, dies fällt aber nur im direkten Vergleich auf und spielt in der Praxis keine entscheidende Rolle. Auch die unterschiedlichen Akkulaufzeiten dürften in der Praxis für viele ohne Bedeutung sein. Alle getestetem Geräte kommen auch bei regelmäßiger Benutzung locker über den Tag.

Das AVM C6 enttäuschte uns zwar beim ersten Telefonat mit einem unschönen Hintergrundrauschen. Nach dem Aufspielen einer neuen Firmware liefert aber auch das C6 einen klaren und störungsfreien Klang. Die höchste Lautstärke, ideal für alle, die schlecht hören, bietet das Gigaset E560HX.

Bei der Einrichtung eines neuen Telefons mit der Fritzbox ist insbesondere das zentral auf dem Router hinterlegte Telefonbuch praktisch. Hier lassen sich bequem per Weboberfläche neue Kontakte anlegen oder etwa Google-Kontakte importieren. So müssen bei einem Telefonwechsel oder einem zusätzlichen Handteil nicht alle Nummern neu abgespeichert werden. Mit den Geräten von AVM und Gigaset klappt der Zugriff auf die zentrale Datenbank auf Anhieb.

Das Panasonic KX-TGJ310 zeigt uns die Kontakte des zentralen Telefonbuchs immerhin bei eingehenden Anrufen an. Auf der Fritzbox gespeicherte Kontakte liest das DECT-Telefon während des Klingelns sogar vor. In der Praxis ist das anfänglich zwar gewöhnungsbedürftig, mit der Zeit ist es aber durchaus praktisch. Das Wählen mithilfe des Fritzbox-Telefonbuchs funktioniert mit dem KX-TGJ310 allerdings nicht. Hierfür müssen die Kontakte im Telefon gespeichert sein. An das Fritzbox-Telefonbuch kommen wir auch nach langem Herumprobieren nicht heran. Das ist extrem unpraktisch und nervt. Beim Gigaset E560HX gibt es neben dem internen Telefonbuch vier zusätzliche Schnellwahl- oder Notruftasten. Hier reicht ein einziger Druck auf die Taste und die gespeicherte Nummer wird sofort angerufen. Das klappt nicht nur mit externen Rufnummern, sondern auch mit internen Anschlüssen.

Wer ein Headset zum Telefonieren nutzt, kann dies bei allen Geräten, außer dem Gigaset E560HX tun. Allerdings nur per Kabel. Zu Bluetooth-Headsets ist keines der Geräte kompatibel.

Sonderfunktionen

Neben dem Telefonieren beherrschen alle fünf Telefone Sonderfunktionen. Die größte Funktionsvielfalt haben die beiden DECT-Telefone von AVM. Wer möchte, kann mit dem C5 und dem C6 auf im Heimnetzwerk eingebundene IP-Kameras zurückgreifen, E-Mails lesen und schreiben und RSS-Feeds abrufen.

In der Praxis funktioniert das zwar reibungslos, der Nutzwert ist aber gering. Für ein sinnvolles Ablesen längerer Texte sind die Displays schlicht zu klein und zu niedrig aufgelöst. Wer ein Smartphone besitzt, wird diese Funktionen deshalb selten bis nie verwenden. Praktischer ist da schon die integrierte Internet-Radio-Funktion der AVM-Telefone. Zwar ist die Soundqualität der Lautsprecher nur mäßig, für gelegentliche Musikuntermalung ist sie aber ausreichend.

Schade finden wir, dass sich die Ladeschalen auch innerhalb einer Herstellerserie unterscheiden und inkompatibel zueinander sind. Die beiden Fritz Fons und das Gigaset E560HX haben, anders als das Gigaset CL660HX und das Panasonic, einen eigenen Lautstärken-Taster.

Zumindest für Eltern sinnvoll ist die in allen fünf Geräten integrierte Babyfon-Funktion. Wer sie aktiviert, wird bei anhaltendem Geräuschpegel automatisch vom DECT-Telefon angerufen und kann so mithören, was gerade im Kinderzimmer vor sich geht. Die Weiterleitung funktioniert sowohl mit internen als auch mit externen Rufnummern. Im Praxistest hat die Babyfon-Funktion bei allen Telefonen zuverlässig und reibungslos funktioniert.

Das E560HX bietet zudem einige Funktionen, die es besonders für älteren Nutzer interessant machen sollen. Neben einer zeitgesteuerten Klingeltonabschaltung und den bereits erwähnten Direktwahltasten und der hohen Lautstärke ist das Modell Hörgerätkompatibel und bietet zudem eine optische und Anrufsignalisierung in Form einer hellen LED an der Geräteoberseite. Diese kann bei Bedarf auch als Taschenlampe eingesetzt werden.

Das günstigste Telefon im Testfeld ist das Gerät von Panasonic für rund 43 Euro. Das Gigaset CL660HX kostet nur knapp 11 Euro mehr. Am teuersten ist aktuell das AVM C5 für 75 Euro.

Fazit

Wer ein bezahlbares und ordentlich funktionierendes Telefon für die Fritzbox sucht, kann grundsätzlich auf alle fünf getesteten Geräte zugreifen. In puncto Sprachqualität, Reichweite und Verarbeitung gibt es keinen klaren Sieger. Hier schneiden alle Modelle gut bis sehr gut ab.

Was Fritzbox-Integration anbelangt, gibt es allerdings ein eindeutiges Schlusslicht. Das günstigste Telefon im Testfeld, das Panasonic KX-TGJ310 (Testbericht), verweigert im Test die Fritzbox als Basisstation. Wer das Telefon nutzen möchte, muss es in direkter Reichweite zum Router aufstellen und per Kabel verbinden. Außerdem greift das Panasonic-Telefon lediglich bei eingehenden Anrufen auf das Fritzbox-Telefonbuch zurück. Wer seine Kontakte per Telefonbuchfunktion anrufen will, muss sie beim KX-TGJ310 lokal im Gerät speichern. Größter Pluspunkt des Panasonic-Telefons ist das Ansagen der Kontaktnamen bei eingehenden Anrufen.

Das Gigaset CL660HX (Testbericht) ist da deutlich praktischer. Neben dem internen Telefonbuch steht dem Nutzer hier das zentrale Fritzbox-Telefonbuch zur Verfügung. Neben dem gelungenen Design überzeugen auch Sprachqualität und die praktische Timer-Funktion. Zwar sind nicht alle Geräteeigenschaften per Fritzbox-Software konfigurierbar, die Integration ist insgesamt aber gelungen.

Das Gigaset E560HX ist zwar insgesamt etwas weniger schick, aber dafür umso funktionaler und prima für Kinder und ältere Personen geeignet. Das Gerät punktet mit klarer Darstellung auf dem Display, der höchsten einstellbaren Gesprächslautstärke, praktischen Direktwahltasten, der zusätzlichen optischen Anrufsignalisierung und der integrierten Taschenlampenfunktion.

Wie erwartet überzeugen die AVM-eigenen Telefone Fritz Fon C5 (Testbericht) und Fritz Fon C6 (Testbericht) mit der besten Anbindung an die Fritzbox. Wer will, kann praktisch alle Einstellungen der Telefone mithilfe der übersichtlichen Weboberfläche des Routers vornehmen. Die Telefone können mp3-Dateien als Klingeltöne verwenden, Kontakt-Fotos anzeigen oder auf das Bild von Netzwerk-Kameras zurückgreifen. Abgesehen von einer minimal verbesserten Akkulaufzeit und dem unterschiedlichen Design, sind die beiden Telefone annähernd identisch. Zwar gefällt uns das eigenständige Design des C5 besser, das C6 ist wegen der matten Oberfläche aber weniger anfällig für Kratzer und Fingerabdrücke.