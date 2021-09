Das wichtigste Zubehör für Apple Airpods und Airpods Max

Schutzhüllen

Die Airpods selbst sind in der Tasche immer gut durch das Ladecase geschützt. Leider ist die Kunststoffbox selbst aber anfällig für unschöne Kratzer oder größere Beschädigungen. Um das Ladecase der Airpods nicht zu zerkratzen, gibt es hunderte verschiedene Schutzhüllen. Manche sind davon eher praktisch gestaltet, andere zielen in erster Linie darauf ab, Aufmerksamkeit zu erregen. Wer seinem Airpods-Case eine individuelle Note verpassen will, wird auf jeden Fall fündig.

Ähnlich sieht es bei den Airpods Max (Testbericht) aus. Hier ist zwar ebenfalls eine Hülle im Lieferumfang enthalten, diese schützt allerdings nur einen Teil des edlen und teuren Kopfhörers. Neben komplett geschlossenen Hüllen für den Transport im Rucksack gibt es außerdem Schutzbezüge für die aus Aluminium gefertigten Ohrmuscheln. Diese bewahren die Oberfläche vor unschönen Macken und verpassen dem Kopfhörer einen individuellen Look. Wer will, kann außerdem die Standardhülle durch ein halb geschlossenes Case im auffälligen Design austauschen.

Extra Power

Mit 398 mAh Ladung im Case kommen die AirPods gut drei Ladezyklen bei rund fünf Stunden Musik aus. Für den Alltag ist das ok, für Reisen nicht. Eine Powerbank ist also eine gute Ergänzung, wenn man mit seinen Airpods unterwegs ist. Noch besser: Eine Powerbank mit integriertem Airpods-Fach. Die gibt es schon ab 30 Euro.

Wer seine Airpods Max unterwegs aufladen möchte, bekommt ebenfalls geeignetes Zubehör in Form klassischer Powerbanks. Soll das Laden kabellos funktionieren, bietet der Handel passende Lösungen in Form eines Qi-Adapters für die Kopfhörer an. Diese bestehen aus einer weichen TPU-Hülle für die Ohrmuscheln mit integriertem Qi-Empfänger, welcher direkt per USB-C mit den Airpods Max verbunden wird. Der Preis für die Nachrüstlösung liegt bei etwa 20 Euro.