Das können Mähroboter ab 280 Euro: Die günstigsten Rasenroboter bis 900 m²

Doch wie von Technik gewohnt, werden auch die treuen Roboschafe immer günstiger, allen voran die mit Begrenzungskabel. Sie erledigen ihre Aufgabe nach korrekter Installation inzwischen zuverlässig und völlig autark. Das spart im Sommer den wöchentlichen Ritt übers Grün. Autonom fahrende Rasenroboter gibt es schon für unter 300 Euro, mit höherem Preis steigt aber natürlich die Feature-Vielfalt. Wir erklären, was man bei besonders günstigen Modellen bis 500 Euro beachten muss.

Rasenfläche

Grundsätzlich gilt: Je günstiger der Mähroboter, desto geringer die Fläche, für die er ausgelegt ist. Für 300 bis 500 Euro bekommt man daher in erster Linie Modelle, die für bis zu 300 Quadratmeter gedacht sind. Das bedeutet nicht, dass die nicht auch mehr schaffen, allerdings ist das Zubehör auf die empfohlene Grundstücksgröße ausgelegt und ebenso die Akkugröße. Wir raten daher, die Empfehlung des Herstellers nicht wesentlich zu überschreiten. Außerdem gibt es auch im niedrigen Preissegment vereinzelt Modelle, die 700 oder gar 900 Quadratmeter am Tag bewältigen.

Günstige Rasenroboter im Überblick Bild: TechStage.de Günstige Rasenroboter im Überblick Bild: TechStage.de Günstige Rasenroboter im Überblick Bild: TechStage.de Günstige Rasenroboter im Überblick Bild: TechStage.de Günstige Rasenroboter im Überblick Bild: TechStage.de Alle Bilder vom Mähroboter Al-Ko Robolinho 300e im Test Al-Ko Robolinho 300e

Navigation

Grundsätzlich gibt es zwei Navigationsarten: mit und ohne Begrenzungsdraht. Ohne Draht arbeiten normalerweise Mäher, die auf Rasensensoren oder (selten und teuer) GPS setzen. In der Preisklasse bis 500 Euro gibt es beides nicht, hier sind ausschließlich Modelle zu bekommen, für die ein Begrenzungsdraht gelegt werden muss, um den Tatendrang des Roboters im Zaum zu halten. Das stellt zugleich auch den größten Arbeitsaufwand mit einem solchen Gerät dar. Das Verlegen des Drahtes nimmt je nach Aufbau des Grundstücks auch bei kleiner Fläche einige Stunden in Anspruch, rechnet man die nötige Vorbereitungszeit hinzu. Denn dazu kann unter Umständen auch das Verlegen von Randsteinen gehören – was wir immer empfehlen. Denn damit erwischen auch günstige Modelle Halme am Rand besser, da sie teilweise auf diese Randsteine fahren können. Zudem sieht das ordentlicher aus.

Anschließend fahren Roboter innerhalb dieser Drahteinfassung zufällig durch die Gegend, bis sie entweder vor ein Hindernis stoßen oder den Begrenzungsdraht finden. In beiden Fällen drehen sie ab und fahren bis zum nächsten Hindernis. Intelligente Navigation in Bahnen wie bei Saugrobotern gibt es in der untersten Preisklasse bis 500 Euro nicht, darüber fahren so vor allem Roboter von Bosch oder eben GPS-Mäher.

Features

Es wurde bereits angedeutet: Wer wenig Geld zahlt, bekommt auch weniger Technik. Die gute Nachricht: In erster Linie betrifft das Komfortfunktionen. So sind die meisten günstigen Modelle nicht per App steuerbar, sondern der Nutzer ist stattdessen auf einfache Bedienelemente per Knöpfen angewiesen. Das macht die Einrichtung, etwa beim Programmieren von Mähzeiten, zwar etwas komplizierter, unbequemer und zeitaufwendiger. Nachdem dieser Schritt absolviert ist, verrichtet so ein einfacher Rasenroboter aber normalerweise seinen Dienst, ohne dass es weiterer Eingriffe bedarf.

Günstige Rasenroboter lassen sich nicht per App, sondern nur per Tastenfeld einrichten Bild: TechStage.de

Sollte sich solch ein Modell im Betrieb allerdings einmal festfahren, bekommen Nutzer das vorwiegend eher per Zufall mit. Mähroboter mit App-Anbindung schicken hingegen Hilferufe auf das Smartphone des Besitzers – zumindest meistens. Der Aldi-Mäher Yardforce Compact 400 RiS (Testbericht) etwa schickte bei uns Hilferufe nur an die App, nicht aber als Push-Nachricht. Wer also nicht ständig in die App schaut, bekommt davon gar nichts mit.

Wichtig ist die verwendete Verbindungstechnik: In der unteren Preisklasse herrschen Bluetooth und WLAN vor. Zumindest Bluetooth ist aufgrund der geringen Reichweite ausschließlich zur einfachen Bedienung des Roboters vor Ort gedacht. Dann können Zeitpläne etwa neben dem Modell stehend über einen Smartphone-Touchscreen viel einfacher realisiert werden als per Tasten am Roboter. Bei WLAN gibt es hingegen zumindest theoretisch die Möglichkeit, die beschriebenen Hilferufe abzusetzen – sofern das WLAN im Garten stark genug ist. Hilfe bei der Verbesserung der Verbindungsstärke auch außerhalb der eigenen vier Wände gibt unser Ratgeber Schnelles Internet im Garten mit Outdoor-Repeater, Mesh und Co.

Alle Roboter spüren das Begrenzungskabel auf, manche verlangen nach einem zusätzlichen Leitkabel, um zur Ladestation zurückkehren zu können. Ferner nutzen sie das Chassis als Bumper, um Kollision zu bemerken. Manche Modelle bieten selbst in der günstigen Einstiegsklasse Ultraschallsensoren, um Hindernisse ohne Berührung zu erkennen. Das hat aber meist auch einen Nachteil: Auf den Rasen hängende Sträucher werden ebenfalls als festes Hindernis angesehen und der Mähroboter zwängt sich nicht mehr darunter hindurch.

Spezielle Sensorik oder GPS als Diebstahlschutz fällt überwiegend flach. Alle, also auch die günstigen Mäher, verfügen über Hebe- und/oder Kippsensoren, damit sie beim Anheben des Roboters automatisch abschalten und sich niemand am Schneidwerk verletzen kann. Vereinzelt haben auch günstige Mähroboter einen Regensensor, der das Gerät davon abhalten soll, im strömenden Regen zu mähen. Zwar gehen Rasenroboter davon normalerweise nicht kaputt, aber der Rasenschnitt klumpt dann gerne zusammen und bleibt in Rasenhäufchen auf dem Grün liegen. Das kann an diesen Stellen den Rasen beeinträchtigen, außerdem wird dann eine umfassende Reinigung des Mähers nötig.

Zudem schalten die Mähroboter automatisch in einen Schutzmodus, der weitere Eingaben am Gerät verhindert, sobald sie angehoben oder per Stopp-Taste abgeschaltet wurden. Das soll einen Diebstahl der Geräte verhindern, weil ein Dieb das Gerät nicht wieder in Betrieb nehmen kann. Daher verlangen Rasenroboter normalerweise die Festlegung eines PIN-Codes. Die angesprochene Stopp-Taste hat jeder in Deutschland zugelassene Mähroboter als Schutz vor Fehlfunktion: Ein Druck auf die auf den ersten Blick erkennbare Taste stoppt den Mäher. GPS zum Wiederfinden eines gestohlenen Rasenroboters gibt es bis 500 Euro nicht.

Weitere Faktoren

Angaben zur Schnittbreite finden wir nicht so wichtig. Hersteller machen die zwar, aber ob ein Mäher 18 oder 20 Zentimeter mit einer Überfahrt mäht, ist bei kleineren Grundstücken grundsätzlich nebensächlich. Mähroboter sind ohnehin darauf ausgelegt, täglich zu fahren, um per beschriebenem Zufallssystem jeden Winkel des Gartens zu erreichen. Nur so können sie regelmäßig die Rasenspitzen abzuschneiden, die dann als Mulch während der Zersetzung wieder für Nährstoffe sorgen, um den Rasen zu stärken. Zu langer Schnitt verrottet zu langsam und schadet mehr, als zu nutzen. Erst bei großen Rasenflächen wird die Breite des Mähwerks interessant, da breitere Schnittbahnen theoretisch den Mähvorgang beschleunigen. Für Flächen jenseits der 1000 m² sind günstige Mäher bis 500 Euro aber normalerweise ohnehin nicht ausgelegt.

Spannender finden wir die möglichen Schnitthöhen. Die meisten Modelle bis 500 Euro ermöglichen in mehreren Stufen Einstellungen von 15 bis 45 Millimeter oder von 20 bis 60 Millimeter. Wir empfehlen grundsätzlich eine höhere Schnitthöhe, da die dem Rasen mehr Speicherung von Feuchtigkeit erlaubt, wodurch er im Sommer nicht so schnell verbrennt. Zudem können so auch kleine Blumen im Rasen gedeihen und so den ökologisch eigentlich eher ungünstigen grünen Teppich wenigstens etwas interessanter für Insekten machen. Mit einem typischen englischen Rasen hat das dann aber natürlich nichts zu tun.

Je nach Grundstück ebenfalls wichtig: die maximale Steigung. Modelle mit einstelligen Gradzahlen eignen sich eigentlich fast ausschließlich für nahezu ebene Rasenflächen, im Preisbereich bis 500 Euro gibt es aber vereinzelt auch Modelle mit 20 Grad Steigfähigkeit und mehr. Dabei sollte man aber im Hinterkopf haben, dass eine gute Steigfähigkeit von verschiedenen Faktoren wie etwa der Gewichtsverteilung und der Anzahl angetriebener Räder abhängt. Bei günstigen Modellen ist die Verteilung meist nicht optimal und es gibt ausschließlich eine angetriebene Achse, weshalb sie grundsätzlich keine guten Kletterer sind.

Bild: TechStage.de

Die Lautstärke geben nicht alle Hersteller an, gerade bei günstigen Modellen wird dieser Wert gerne verschwiegen. Prinzipiell ist kein moderner Mähroboter laut, sofern er gut gewartet wird und funktioniert. Zu hören ist größtenteils das Schnittgeräusch und der Elektromotor beim Fahren – beides aber so leise, dass schon in wenigen Metern Abstand nur noch bei ansonsten absoluter Stille ein sanftes Rauschen zu vernehmen ist. Günstige Modelle sind aber tendenziell lauter als teure.

Gerade bei günstigen Modellen sollte man auf die verwendete Akkutechnologie achten. Denn auch wenn selbst in der untersten Preisklasse längst der Großteil der Anbieter Lithium-Ionen-Akkus verwendet, sind immer noch vereinzelt Modelle mit Bleiakkus erhältlich. Die leiden auf Dauer unter Memory-Effekt und verlieren so schneller an Leistung, außerdem laden entsprechende Modelle wesentlich langsamer. Wir raten daher von Rasenrobotern mit Bleiakku ab. Modelle wie der Freelexo 350 von Einhell verfügen zudem über Wechselakkus, die zu anderen kabellosen Werkzeugen des Herstellers kompatibel sind. Wer davon mehrere hat, kann das als Pluspunkt betrachten.

Wichtig, gerade in kleinen Gärten: die minimale Durchfahrtsbreite. Das erwähnte Begrenzungskabel wird nicht herstellerübergreifend immer im gleichen Abstand zu Hindernissen verlegt. So verlangt ein von uns ausprobierter AL-KO Robolinho 300e einen Abstand von mindestens 20 Zentimetern, der Einhell Freelexo 350 hingegen 30 Zentimeter. Im Umkehrschluss benötigt der Robolinho mindestens 40 Zentimeter Durchfahrtsbreite an einer Engstelle, der Einhell-Mäher 60 Zentimeter. Gerade bei kleinen Gärten kann das mit dem Freelexo wortwörtlich eng werden.

Tipps

Es wurde bereits angedeutet: Der Begrenzungsdraht aus dem Lieferumfang vieler Roboter ist oft recht knapp gehalten, gerade bei Grundstücken mit vielen Aussparungen ist der dann schnell aufgebraucht. Hier sollte man lieber gleich für Nachschub sorgen – dann hat man auch später noch Material, wenn man nachbessern oder reparieren muss. Außerdem sollten auch die „günstigen“ Mähroboter geschützt sein, schließlich sind auch 500 Euro viel Geld. Damit die Roboschafe nicht ständig Wind, Sonne und Regen ausgesetzt sind, sollte man daher über die Anschaffung einer Robotergarage nachdenken. Hierbei ist zu beachten, ob der gekaufte Roboter zur Durchfahrt eine an beiden Seiten offene oder ein Heim mit nur einer Ein- und Ausfahrt benötigt.

Fazit

Wer auf „Luxus“ wie eine App-Bedienung verzichten kann und einen eher kleinen Garten hat, muss weder selbst Rasenmähen noch viel Geld ausgeben. Das machen Modelle bis 500 Euro genauso gut wie teurere. Die erste (einmalige) Einrichtung ist unter Umständen etwas aufwendiger, weil der Komfort eines Smartphone-Touchscreens fehlt. Bei immer mehr günstigen Modellen ist aber auch eine App-Steuerung implementiert. Ansonsten gibt es keine nennenswerten Nachteile – wer da noch Zeit mit dem Mähen verschwendet, ist auch selbst schuld.