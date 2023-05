Das beste Zubehör für die Playstation 5: Halterungen, Hubs & Kühlung für die PS5

Die Playstation 5 ist endlich überall und zu überschaubaren Preisen ab 450 Euro (Ratgeber) verfügbar und landet so in immer mehr Wohnzimmern. Die Konsole ist zwar ab Werk gut ausgestattet, mit dem richtigen Zubehör lassen sich optisches Erscheinungsbild, Kühlung und Bedienkomfort der PS5 aber noch verbessern.

Dieser Ratgeber gehört zu unserer Themenwelt Konsole, wo wir uns neben der Playstation 5 auch Nintendo Switch & Co. genauer ansehen.

Stellen, hängen, präsentieren

Der im Lieferumfang enthaltene Standfuß der Playstation 5 erlaubt lediglich eine stehende Position und ist zudem eher mäßig schick. Wer seine Konsole lieber liegend positionieren oder auffällig präsentieren will, der benötigt eine andere Lösung. Das gilt auch für den Fall, dass die Playstation an einer Wand oder unauffällig unter einer Tischplatte Platz finden soll. Auch wer Zubehör wie Kopfhörer und Controller vernünftig lagern und bequemer laden will, findet geeignete Lösungen.

Während die einfachen Stands und Halterungen lediglich für sicheren Stand sorgen, bieten die besser ausgestatteten Modelle zusätzliche Beleuchtung, Belüftung, USB-Ports oder Platz für Spiele, Controller und/oder Kopfhörer. Neben verschiedenen Varianten mit und ohne diese Extras zeigen wir auch alternative Lösungen, um etwa Kühlung oder USB-Ports auch ohne Halterung nachzurüsten. Damit kann man die PS5 individualisieren und gegen Staub schützen.

Wer seine PS5 vertikal im Hochformat aufstellen möchte, der sollte grundsätzlich nur Standfußvarianten mit Sicherheitsschraube zur Befestigung an der Konsole in Betracht ziehen. Zwar steht die PS5 wegen des hohen Eigengewichts recht stabil, trotzdem kann man so sehr einfach für mehr Sicherheit sorgen. Ein Beispiel hierfür ist etwa der sehr einfache Kunststoff-Standfuß von Gamer Gear für rund 15 Euro. Dieser ersetzt den originalen Ständer, kann mit der originalen Sicherungsschraube festgezogen werden. Hauptunterschied zum Original ist die deutlich schmalere Bauweise.

Wer die Konsole primär in schönerem Licht präsentieren will, kann etwa zum PS5-Standfuß mit RGB-Beleuchtung, Lüftung und zusätzlichen RGBs für die Playstation-Lüfter greifen. Das Set aus Fernbedienung, RGB-Ring und Standfuß mit kleinen Lüftern gibt es etwa von Zerotop auf Amazon für 33 Euro. Abgesehen davon, dass wir persönlich kein großer Fan von blinkenden, ablenkenden RGBs sind, zeigt sich hier ein weiteres Problem: die begrenzte Zahl an freien USB-Ports der Konsole. Da zusätzliche Lüfter oder Beleuchtung einen USB-Anschluss belegen, fehlt dieser für weiteres Zubehör.

Besser sind deshalb Standfüße mit integriertem USB-Hub. Diese belegen zwar einen Steckplatz an der PS5, sorgen aber gleich für zusätzliche, einfacher zugängliche USB-Ports. Wer die Anschlüsse hauptsächlich benötigt, um damit die Controller zu laden, der sollte gleich zu einem Standfuß mit integrierter Ladestation für die Joysticks greifen. Hier sollte man dann aber genau hinsehen. Neben einfachen im Ständer eingelassenen Ladeschalen mit herausstehendem USB-C-Stecker gibt es auch Varianten mit magnetischem USB-Stecker. Bei den Ständern von Goshyda für 45 Euro oder der Variante von Ruyuueq für 25 Euro müssen die Controller jedes Mal exakt auf den USB-Port aufgesteckt werden.

Bild: TechStage.de

Bei unserer Halterung von Mcbazel für 29 Euro oder der Variante von Aleemtry für rund 40 Euro sind stattdessen kleine magnetische Kontaktflächen in den Controller-Ladeschalen integriert. Kommen diese mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Adapter im Controller in Kontakt, beginnt der Ladevorgang ganz ohne Gefummel und ohne die USB-Buchse zu beanspruchen. Hier geht das Einsetzen des Controllers deutlich schneller und bequemer von der Hand. Zusätzlich stehen her eine mehrstufige Lüftung und drei bis vier USB-Ports zur Verfügung. Das Modell von Aleemtry bietet außerdem noch Platz für die Medien-Fernbedienung der PS5.

Wer zusätzlich Platz für PS5-Game-Hüllen, den Kopfhörer und einen Move-Controller benötigt, sollte sich die Variante von Benazcap für rund 55 Euro ansehen. Neben Lüftung und zusätzlichen USB-Ports klappt auch hier das Laden der Controller ohne Gefummel. Statt auf USB-C kommen die Kontakte auf der Unterseite der Controller zum Einsatz. Auflegen und fertig.

Doch nicht immer ist ausreichend Platz vorhanden, um die Konsole aufrecht zu stellen. Soll die PS5 etwa im alten TV-Kasten liegend positioniert werden, benötigt man eine horizontale Halterung. Zwar könnte man die Konsole auf hinlegen, das verkratzt allerdings das Gehäuse, verschlechtert das Lüftungsverhalten und ist wegen der gebogenen Form nicht stabil. Besser sind hier die einfachen aufsteckbaren Kunststoff-Halterungen, welche es ab 13 Euro etwa von Mcbazel gibt. Diese sorgen für sicheren Stand und einen ausreichenden Luftfluss. Allerdings bieten sie keinen zusätzlichen Komfort. Wir würden deshalb etwas mehr investieren und zur Variante mit integriertem USB-Hub greifen. Dieses belegt zwar einen USB-A-Port auf der Rückseite, bietet dafür aber vier zusätzliche Buchsen, die dann bequem auf der Vorderseite zugänglich sind. Das Modell von Ipega welches wir privat benutzen, ist auf Amazon etwa unter der Bezeichnung Meneea für 23 Euro zu finden.

Bild: TechStage.de

Wer sich nicht entscheiden kann, ob die Konsole mittelfristig liegen oder stehen soll, der sollte sich den Standfuß von Kytok für 26 Euro ansehen. Hier steht zwar kein zusätzliches USB-Hub zur Verfügung, aber der Standfuß mit integriertem Lüfter funktioniert sowohl vertikal als auch horizontal.

Die aus Metall gefertigte Halterung von Monzlteck erlaubt stattdessen eine horizontale Montage unter der Tischplatte. Das Stealth-Mount kostet 43 Euro. Ebenfalls zur Untertischmontage geeignete Halterungen für den Controller gibt es ab 12 Euro im Doppelpack.

Was aber, wenn die PS5 hängend etwa hinter dem TV verschwinden soll? Auch hierfür gibt es geeignete Lösungen in Form von Wandhalterungen. Wichtig bei der Montage an Wand: Die Halterung muss unbedingt ausreichend stabil sein! Von Lösungen aus Kunststoff und Varianten ohne Sicherungsschraube würden wir generell die Finger lassen. Sehr schick und trotzdem stabil ist etwa die aus Metall gefertigte Halterung von Sciuu für 27 Euro.

Noch unauffälliger ist etwa die Variante von Humancentric für rund 25 Euro. Auch hier kommt sich Sicherungsschraube zum Einsatz. Das Modell von Wedorat für 28 Euro sieht zwar auf den ersten Blick ähnlich aus, allerdings kann die Konsole hier nicht per Schraube gesichert werden – für uns ein Ausschlusskriterium. Sollen neben der Konsole auch Controller oder Headset direkt an der Wand platziert werden, gibt es auch hier geeignete Halterungen. Die einfache Variante von etwa Oubang gibt es ab 33 Euro. Deutlich schicker und mit zusätzlichen magnetischen USB-Ladekabeln für die Controller ausgestattet ist das Modell von Hosanwell für 37 Euro.

Sollen nur die Controller an die Wand, gibt es dafür Wandhalterungen im Doppelpack ab etwa 11 Euro. Diese besonders günstigen Halterungen werden aber häufig nur festgeklebt, was nur mäßig stabil ist. Besser sind Halterungen, welche angeschraubt werden. Das Doppelpack von Ulroad gibt es etwa ab 12 Euro.

Tuning-Alternativen

Wer mit dem originalen Standfuß zufrieden ist, kann alternativ zu aufsteckbaren Lüftern und USB-Hubs für die PS5 greifen. Lüfter für eine bessere Kühlung gibt es zwischen 10 und 25 Euro. Diese zusätzlichen Lüfter beziehen den Strom ebenfalls aus einem der USB-Ports der Konsole. Wer auf die Steckplätze angewiesen ist, sollte sich für externe Lüfter mit zusätzlichem USB-Port entscheiden. Ein Beispiel hierfür ist etwa das Modell X235 von Aleemtry für 20 Euro.

Bild: TechStage.de

Für zusätzliche USB-Steckplätze sorgen speziell auf die Konsole zugeschnittene USB-Hubs. Wir haben uns für ein kompaktes Modell für 16 Euro zum Einstecken auf der Vorderseite der PS5 entschieden.

Bild: TechStage.de

Soll die Konsole nicht einstauben, helfen einfache Hüllen zum Überstülpen ab etwa 9 Euro. Diese gibt es aus sowohl für horizontal als auch für vertikal aufgestellte Konsolen aus Folie, Neopren oder auch Filz. Schicker und haltbarer sind die schicken Acrylgehäuse, wie es sie etwa auf Aliexpress ab 35 Euro gibt. Einen unauffälligen Staubschutz versprechen Schutzgitter und Gummiabdeckungen für die PS5. Diese gibt es etwa von Yuyan ab 21 Euro.

Fazit

Wer sich eine Playstation 5 zulegt und nach einer Halterung sucht, der sollte sich im Vorfeld überlegen, was diese genau erfüllen muss. Soll die Konsole stehen oder liegen? Wird eine zusätzliche Belüftung oder Beleuchtung benötigt? Soll außer der Konsole auch Zubehör Platz finden?

Grundsätzlich würden wir darauf achten, dass die PS5 bei Wandhalterungen und vertikalen Standfüßen per Sicherungsschraube gesichert werden kann. Beleuchtung und Zusatzlüfter sollten sich immer regulieren und ausschalten lassen, um etwa beim Streaming per Ps5 nicht zu stören.

Für uns war wichtig, die Playstation 5 auch im Liegen positionieren zu können und ausreichend USB-Steckplätze an der Vorderseite zu haben, da wir etwa 3D-Shooter mit Maus und Tastatur spielen. Statt einer großen Ladestation mit Ladeschalen setzen wir zum Laden von Controller und Kopfhörer auf günstige magnetische USB-Kabel (Ratgeber).