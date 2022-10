Das beste iPhone für jedes Budget: Wie viel muss ich für ein Apple-Handy ausgeben?

Das iPhone ist eine Erfolgsstory. Als Steve Jobs das erste Smartphone der Reihe 2007 vorgestellt hat, ahnten viele vermutlich nicht, wie sehr sich dadurch die Handy-Landschaft ändern würde. Derzeit liegt der Marktanteil laut Statista bei neuen Handys bei 15 Prozent – die Apple-Geräte sind also weiterhin gefragt, trotz der vergleichsweise hohen Preise.

Es gibt viele triftige Gründe für den Kauf eines iPhones. Software und Hardware stammen aus einer Hand und sind somit ideal aufeinander abgestimmt. Während viele Android-Käufer ewig und zum Teil vergeblich auf Updates warten oder schon nach zwei Jahren keinen Support mehr erhalten, pflegt Apple seine Produkte über einen langen Zeitraum. In Verbindung mit der hervorragenden Verarbeitungsqualität bleiben viele iPhones über mehrere Jahre hinweg im Einsatz. Eine der größten Stärken ist neben Display und Kamera der schnelle Prozessor. Selbst ältere Modelle wie das iPhone 11 oder iPhone SE bieten mehr als ausreichend Leistung, trotz überschaubarem Arbeitsspeicher.

Vom alten iPhone 5 zum Spottpreis über das günstige SE-Modell bis hin zu iPhone 12, iPhone 13 und iPhone 14 Pro Max: Das Angebot an alten, neuen, billigen und teuren Apple-Smartphones ist riesig. Wir haben alle Preise gecheckt und zeigen, wo man guten Gewissens zuschlagen kann und wovon man besser die Finger lässt.

Welche iPhones gibt es?

Das neueste Modell ist das iPhone 14. Die Top-Variante iPhone 14 Pro bietet einen schnellerem Chip und eine Telelinse. Die größere Variante mit 6,7-Zoll-OLED-Display ist das iPhone Plus und iPhone 14 Pro Max. Eine kleine Version gibt es nicht mehr. Wer ein handliches, aber leistungsstarkes Gerät will, greift zum iPhone 13 Mini (Testbericht) mit 5,4-Zoll-OLED-Display.

Für Sparsame: Was ist das günstigste iPhone?

Der Oldtimer iPhone 5s kostet nur noch 99 Euro. Allerdings ist das Gerät nicht mehr zeitgemäß und über 9 Jahre alt. Das günstigste halbwegs aktuelle Modell ist das iPhone SE von 2020 mit einem Preis von 319 Euro. Das iPhone SE 2022 mit besserem Prozessor (Apple A15 Bionic) startet bei über 460 Euro. Hauptsache iPhone? Dann ist das iPhone SE (2020) die preiswerteste Lösung. Wer ein größeres Gerät will, muss für das iPhone 11 mindestens 500 Euro ausgeben.

Eine günstige Alternative sind sogenannte refurbished Geräte. Doch was versteht man unter refurbished? Dabei handelt es sich um gebrauchte Geräte, die geprüft, wieder aufbereitet und technisch überholt wurden. Die Anbieter bieten dann sogar eine Garantie von 12 Monaten oder mehr. Ein refurbished iPhone 11 bekommt man bei Ebay etwa ab 389 Euro. Ein aufbereitetes iPhone SE (2020) gibt es schon ab 250 Euro.

Handlich: Was ist das kleinste iPhone?

Lange Zeit hat Apple den Trend zu immer größeren Geräten ignoriert. Mittlerweile gibt es das iPhone auch in 6,7 Zoll. Die „normale Variante“ fällt zwar kleiner aus als die meisten Androiden, ist aber mit 6,1 Zoll nicht mehr so handlich wie frühere iPhone-Modelle.

Das iPhone SE – das noch altmodisch mit Home-Button kommt – sowie das iPhone 12 Mini und iPhone 13 Mini (Testbericht) sind eine Ausnahme. Mit einer Länge von knapp 13 cm passen das iPhone 13 Mini und iPhone 12 Mini gut in jede Hosentasche. Das ebenfalls handliche SE-Modell ist etwa 13,8 cm lang. Beim iPhone 14 verzichtet Apple auf eine Mini-Ausführung. Möglicherweise besetzt nächstes Jahr ein neues iPhone SE diese Nische.

Was die Ausstattung angeht, gibt es unter den kleinen Smartphones (Bestenliste) nichts Vergleichbares zum iPhone 13 Mini – die Technik ist gleichwertig mit dem iPhone 13. Der Preis ab 700 Euro ist aber alles andere als klein. Ein Kompromiss wäre das iPhone 12 Mini ab 580 Euro. Hier kommt der A14 Bionic statt des A15 zum Einsatz. Der Prozessor ist aber immer noch verdammt schnell. Die restliche Ausstattung mit Zwei-Kamera-System ist nahezu gleichwertig.

Die vernünftige Lösung: iPhone 12 oder iPhone 13?

Ähnlich verhält es sich mit dem neuen iPhone 14. Der Unterschied zum 13er-Modell ist minimal, den neuen Chip Apple A16 Bionic gibt es zudem nur beim iPhone 14 Pro. Das iPhone 13 kostete mit 128 GByte mindestens 829 Euro, das iPhone 14 gibt es ab 900 Euro. Wer nicht bereit ist, den hohen Preis für das neue iPhone 14 zu zahlen, gereift am besten zum iPhone 13 oder gleich zum iPhone 12.

Pro: Das beste iPhone für High Performer und Fotografen

Wer hohe Ansprüche an Leistung und Ausstattung hat, greift zum aktuellen iPhone 14 Pro – das derzeit beste iPhone. Nur dieses Modell nutzt den neuen und rasanten Prozessor A16 Bionic. Was Leistung angeht, übertrifft er sogar den neuen Snapdragon 8 Gen 1 Plus aus aktuellen Android-Flagships.