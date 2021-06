Chromebooks ab 230 Euro: Ideale Notebooks für Homeschooling, Surfen und Cloud-Gaming

Ein kleiner Laptop, der in wenigen Sekunden startklar ist, auf dem aber Chrome statt Windows läuft? Es muss nicht immer ein PC Sein. Chromebooks bieten kurze Boot-Zeiten zum günstigen Preisen. Allerdings gibt es Einschränkungen bei den Laptops mit dem Betriebssystem von Google, die man beachten sollte. Wir erklären, auf was es bei einem Chromebook ankommt, was man für ein Gerät investieren sollte und auf was beim Einsatz zu achten ist.