Balkonkraftwerk selbst zusammenstellen und über 100 Euro sparen

Der Absatz von Balkonkraftwerken brummt. Stecker-Solargeräte, wie die Mini-PV-Anlagen auch genannt werden, sind wie viele andere Produkte rund um erneuerbare Energien seit Anfang 2023 für Privatleute von der Umsatzsteuer befreit. Außerdem nimmt das Angebot zu, sodass die Preise für Balkonkraftwerke und deren Komponenten wie Solarmodule und Wechselrichter fallen (Ratgeber).

Wer die Preise der Einzelkomponenten eines Stecker-Solargeräts wie Solarpanel und Wechselrichter studiert, bemerkt, dass der Einzelkauf der Komponenten oft günstiger ist, als wenn man das Balkonkraftwerk als Set bei Anbietern wie Priwatt, Aldi, Lidl oder Netto erwirbt. Wir haben drei Szenarien untersucht und dabei ein Einsparpotential von bis zu 100 Euro ermittelt.

Woraus besteht ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus zwei Solarpanels, die an einen Wechselrichter angeschlossen werden, der den von den Photovoltaik-Modulen erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt. Ein Kabel zwischen Wechselrichter und einer Steckdose sorgt dafür, dass der produzierte Strom direkt ins Hausnetz eingespeist wird. Daran in Betrieb befindliche Geräte können die selbst erzeugte Energie direkt verbrauchen. Der Rest geht ins öffentliche Stromnetz – leider ohne Einspeisevergütung.

In Deutschland ist die Einspeisung eines Stecker-Solargeräts derzeit noch auf 600 Watt begrenzt. Doch diese Grenze wird ab Januar 2024 auf 800 Watt angehoben. Sie entspricht damit dem von der EU-Richtlinie 2016/613 empfohlenen Grenzwert. In einigen EU-Ländern wie Österreich, Luxemburg und den Niederlanden ist das heute schon so.

Zudem entfällt die Pflicht, das Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber anzumelden. Eine Registrierung im Marktstammdatenregister soll für den legalen Betrieb eines Balkonkraftwerks ab 2024 ausreichen. Auch ist dann nicht länger ein digitaler Stromzähler mit Rücklaufsperre für die Inbetriebnahme eines Stecker-Solargeräts erforderlich. Stattdessen hat der Netzbetreiber vier Monate Zeit, älterer Ferraris-Zähler gegen eine digitale Variante zu ersetzen.

Warum sind Balkonkraftwerke so beliebt?

Wer den hohen Stromkosten entgegenwirken will, kann den eigenen Verbrauch reduzieren. Das funktioniert etwa durch den Tausch alter elektronischer Haushaltsgeräte (Ratgeber) oder durch einen sparsameren Umgang mit Energie, bei der Energiekostenmessgeräte und smarte Zwischenstecker (Ratgeber) helfen können. Aber wer bereits auf seinen Stromverbrauch achtet, seine Großgeräte ausgetauscht und die Beleuchtung auf LED (Themenwelt) umgestellt hat, wird kein Einsparpotential mehr finden.

Eine effektive Möglichkeit, die Energiekosten unabhängig von den Verbrauchern zu senken, ist die Nutzung von selbst produziertem Strom. Und hier kommen die Balkonkraftwerke ins Spiel. Die kleinen steckerfertigen Solaranlagen produzieren zwar weniger Energie als großflächige PV-Lösungen auf Dächern oder Feldern, sind dafür aber schon für ein paar hundert Euro zu haben und amortisieren sich in wenigen Jahren. Wer das für seine eigenen Verhältnisse ausrechnen möchte, kann dies etwa mit dem Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin kalkulieren.

Für eine Inbetriebnahme wird keine Fachkraft benötigt. Einfach Solarpanels aufstellen oder am Balkon befestigen, Wechselrichter anschließen und diesen per Kabel mit einer Steckdose verbinden – fertig. Sofern die Sonne scheint, produziert das Balkonkraftwerk sofort Strom, den Heißluftfritteuse, Wasserkocher, PC, Fernseher, Föhn und alle anderen genutzten Geräte sofort verbrauchen können.

Balkonkraftwerke im Set

Der Name Balkonkraftwerk ist auf den geringen Platzbedarf der Anlagen zurückzuführen. Ein Balkon ist für die Nutzung nicht nötig, allerdings etwas Platz mit möglichst viel Sonneneinstrahlung. Der kann auch auf dem Dach, dem Gartenhaus, der Terrassenüberdachung oder im Garten sein. Die kleinen Solarkraftwerke bestehen lediglich aus einem bis zwei Solarpanels (PV-Module) und einem Wechselrichter (Inverter oder auch Drehrichter), welcher den selbst erzeugten Strom ins heimische Netz einspeist. Das komplette Equipment passt in der Regel auf den Balkon. Wo die Solarmodule aufgestellt oder gehängt werden, ist aber egal – solange sie nur ausreichend Sonne abbekommen.

Solche Mini-Balkonkraftwerke sind, anders als große Solaranlagen, weitestgehend frei von bürokratischen Auflagen in Form von Abrechnungen. Um Steuern muss man sich hier ebenso wenig kümmern wie um Baugenehmigungen. Anders als bei großen Anlagen dauert es hier nicht Monate, bis der Strom fließt. Vielmehr lautet die Devise: kaufen, aufbauen, anstecken und sofort sparen. Die meisten Stromnetzbetreiber verlangen allerdings, dass man ein Balkonkraftwerk bei ihnen registriert.

Auch ein Elektro-Fachbetrieb zur ist Installation solcher Mini-PV-Anlagen nicht zwingend erforderlich. Wer etwas handwerkliches Geschick und Grundkenntnisse in Elektronik mitbringt, kann die Mini-Solaranlage im Online-Shop bestellen und anschließend selbst aufbauen und in Betrieb nehmen. Um den Strom einzuspeisen, wird der Inverter in der Praxis einfach per AC-Kabel an eine klassische Schuko-Steckdose angeschlossen. Manche Netzbetreiber fordern noch immer den Einsatz einer Wieland-Steckdose, doch in den meisten Fällen reicht auch eine einfache Schuko-Steckdose für den Anschluss eines Stecker-Solargeräts aus. Spätestens ab Januar 2024 ist dann eine Schukosteckdose auch offiziell ausreichend.

Das Angebot an Balkonkraftwerken ist groß und die Sets unterscheiden sich nicht nur beim Preis. Wo also liegen die Unterschiede und was muss man beim Kauf beachten? Die meisten Anbieter bieten zwischen 12 und 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Solarmodule. Die Garantie der Wechselrichter ist mit zwei bis maximal fünf Jahren deutlich geringer. Eine WLAN-Funktion zur Überprüfung der Leistungsdaten ist zwar häufig, aber nicht immer vorhanden.

Der größte Unterschied bei den erhältlichen Balkonkraftwerken betrifft die Leistung der im Set enthaltenen Panels. So ist etwa beim Set Balkonkraftwerk Klimaworld BS-SET-300K für 430 Euro lediglich ein Panel mit einer Leistung von 300 Watt enthalten. Die maximale Einspeisung von 600 Watt erreicht diese Anlage auch bei bestem Sonnenwetter nicht. Bei bewölktem Himmel fällt die Leistung dann noch weiter ab. Noch extremer sieht es beim Set vom Discounter Lidl aus. Hier gehört nur ein einziges 150-Watt-Panel zum Lieferumfang. Allerdings kann hier auch der Wechselrichter maximal 300 Watt einspeisen.

Besser ist es deshalb, auf Sets mit mehr Leistung zu setzen. Das Kit von e4mobility für 499 Euro beinhaltet etwa ein Panel mit immerhin 420 Watt. Zwei Panels gibt es laut Preisvergleich ab 670 Euro etwa im 600-Watt-Set von Plentino. Das privat gekaufte Set des Autors, mit zwei 410-Watt-Panels, gibt es aktuell für 499 Euro beim Discounter Netto.

Sets mit zwei Paneelen und Wechselrichter gibt es bei deutschen Anbietern wie Priwatt immer wieder in Sonderaktionen ab 449 Euro – 105 Euro Rabatt gibt es mit dem Code TECHSTAGE105.

Wer sich im Rahmen der Gesetze bewegen will, kann trotzdem von der höheren 800-Watt-Leistung profitieren, wenn sie offiziell vom Gesetzgeber erlaubt wird. Der deutsche Anbieter Priwatt verkauft seit Ende März Balkonkraftwerke, die per Software-Update die Ausgangsleistung des Wechselrichters auf 800 Watt erhöhen können.

Das Priflat Duo mit zwei 410-Watt-Panels und der Halterung für Flachdach oder Garten kostet rund 839 Euro. Das für die Dachmontage geeignete Priroof Duo kommt ebenfalls mit updatefähigem Wechselrichter. Und mit dem Code SONNE100 spart man sich 100 Euro auf die 800-Watt-Sets.

Balkonkraftwerk selbst zusammenstellen und sparen

Wer die Angebote von Balkonkraftwerken studiert, stellt schnell fest, dass die meisten mit einem Wechselrichter von Deye oder Hoymiles ausgestattet sind. Ersterer ist vor wenigen Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil ein sicherheitsrelevantes Relais nicht verbaut war. Dieses wird nun aber kostenlos nachgeliefert, sodass Deye-Wechselrichter wieder bedenkenlos eingesetzt werden können.

Bei den Solarmodulen setzen die Verkäufer von Balkonkraftwerke auf unterschiedliche Hersteller. Am häufigsten finden sich Varianten von Longi, Jasolar und Trinasolar. Letztlich ist der Hersteller eines PV-Moduls weniger relevant. Auch die Effizienz der Module spielt für die Praxis kaum eine Rolle, weil diese sich in dieser Hinsicht nicht nennenswert unterscheiden. Ob man also ein 400-Watt-Modul mit 21,29 Prozent oder 21,50 Prozent verwendet, spielt für die Praxis keine Rolle.

Wesentlich entscheidender ist die Wp-Leistung. Für ein Balkonkraftwerk mit 600-Watt-Wechselrichter sollte man mindestens zu zwei 400-Watt-Panel greifen. Durch das sogenannte Overpaneling, bei der die Gesamtleistung der Solarmodule die des Wechselrichter übertrifft, sorgt für eine höhere Energieausbeute. Klingt komisch, ist aber so: Der Grund dafür liegt darin, dass die Wp-Angaben der Panels in der Praxis meist nicht erreicht werden. Zwei 300-Watt-Panel würden somit praktisch nie die maximale Einspeiseleistung des 600-Watt-Wechselrichters ausschöpfen. Mit zwei 400-Watt-Modulen ist das wesentlich häufiger der Fall, sodass die Energieausbeute höher ausfällt (siehe auch: Was bringt die Überbelegung eines Balkonkraftwerks?).

Statt nun ein Balkonkraftwerk im Set zu kaufen, kann man stattdessen auch die Komponenten einzeln erwerben und so ein wenig sparen. Das Prinzip kennen technikaffinen Leser vom Zusammenbau eines PCs. Nur dass man beim Stecker-Solargerät so gut wie nichts schrauben muss, sondern lediglich die einzelnen Komponenten miteinander verbindet. Der prinzipielle Aufbau eines Balkonkraftwerks im Set unterscheidet sich nicht vom Aufbau eines Stecker-Solargeräts, das man sich selbst zusammengestellt hat.

In der Regel besteht ein Balkonkraftwerk aus folgenden Komponenten:

600- oder 800-Watt-Wechselrichter

Zwei Solarmodule mit 800 Watt oder 1000 Watt Leistung

Verbindungskabel von Wechselrichter zur Steckdose

Halterung

Um zu untersuchen, wie groß der Preisvorteil bei der Bestellung von Einzelkomponenten gegenüber dem Kauf eines Balkonkraftwerks im Set ausfällt, haben wir folgende Szenarien untersucht. Die Ausstattung eines Steckersolar-Geräts mit 600-Watt-Wechselrichter und zwei Solarpanels mit je 400 Wp ist heute der Standard. Dementsprechend vergleichen wir das günstigste Angebot für ein Balkonkraftwerk dieser Klasse mit dem Preis, den man für die Beschaffung der Einzelkomponenten ausgeben muss.

Im zweiten Szenario untersuchen wir ein Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Wechselrichter und 1 kWp Solarleistung mit den Kosten der Einzelkomponenten. Letztere Ausstattung entspricht den ab dem 1.1.2024 geltenden Rahmenbedingungen. Da sich viele bereits heute angebotenen Sets auf 600-Watt-Leistung drosseln lassen, kann man diese gesetzeskonform bis Januar 2024 nach den noch aktuell geltenden Regelungen betreiben und dann auf die erhöhte Leistung umstellen.

Szenario 1: 600-Watt-Wechselrichter und 800 Watt Panelleistung

Bei der Preisrecherche haben wir festgestellt, dass das günstigste Solarpanel ab 400 Watt tatsächlich ein Modell ist, das 430 Wp bietet. Für das selbst zusammengestellte Balkonkraftwerk kalkulieren wir mit einem 600-Watt-Wechselrichter von Deye und Solarpanels von Trinasolar mit 430 Wp. Dazu kommt noch ein Schuko-Kabel, das den Wechselrichter mit der Steckdose verbindet. Der Deye-Wechselrichter kostet aktuell 129 Euro inklusive Versand und das Schuko-Kabel gibt es für circa 21 Euro. Bei den PV-Modulen von Trinasolar entscheidet die Bestellmenge, wie viel wir für ein Modul zahlen müssen, da die Versandkosten immer gleich hoch ausfallen. Werden nur zwei geordert, liegt der Preis pro Modul bei rund 177 Euro. Wer vier bestellt, zahlt pro Modul knapp 133 Euro, bei sechs sinkt der Preis pro Modul knapp 125 Watt. Und bei einer Bestellmenge von acht Solarpanels fällt der Einzelpreis auf rund 120 Euro.

Das günstigste Balkonkraftwerk in dieser Klasse ist das Vendomnia YS415M-108 mit 600-Watt-Wechselrichter und 830-Watt-Panelleistung für 459 Euro. Wie folgende Tabelle zeigt, erreichen wir mit den selbst zusammengestellten Komponenten nicht ganz den Preis des Vendomnia-Balkonkraftwerks. Statt 459 Euro für das Set müssen wir für die Einzelkomponenten mit Kosten in Höhe von 503 Euro knapp 44 Euro mehr bezahlen. Findet man im Bekanntenkreis noch eine weitere Person, die ebenfalls an einem Balkonkraftwerk interessiert ist, erzielen wir schonen Kostenvorteil in Höhe von knapp 45 Euro. Und wenn man sechs Solarpanels für drei Balkonkraftwerke kauft, steigt der Kostenvorteil auf etwa 61 Euro. Bei acht Solarpanels für vier Balkonkraftwerke spart man gegenüber dem Set gut 69 Euro.

Kalkulation: Balkonkraftwerk mit 600-Watt-Wechselrichter und 830 Wp Solarleistung Wechselrichter Deye SUN600G3 129 129 129 129 Trinasolar 860 Wp (Bestelmenge 2/4/6/8) 354 265 249 241 5m-Schuko-Kabel 21 21 21 21 Gesamtkosten für selbst zusammengestelltes Balkonkraftwerk 504 415,48 398,98 390,73 Vendomnia YS415M-108, 600W, 830Wp 459 459 459 459 Differenz 44,68 -43,52 -60,02 -68,27

Szenario 2: 800-Watt-Wechselrichter mit 1100 Watt Panelleistung

Als Vergleichswert für das zweite Szenario mit 800-Watt-Wechselrichter und 1100 Watt Solarleistung dient das in dieser Klasse aktuell günstigste Set von EPP Solar. Es kostet inklusive Versand 629 Euro. Als günstigstes Solarmodul für das selbst zusammengestellte Balkonkraftwerke haben wir das Longi mit 550 Wp ermittelt. Bei einer Abnahme von zwei Stück kostet ein Modul 209 Euro, bei einer Bestellmenge von vier sind es noch 184 Euro. Bestellen wir sechs Module für drei Balkonkraftwerke, sinkt der Einzelpreis auf circa 176 Euro und bei acht auf 171,50 Euro.

Als 800-Watt-Wechselrichter wählen wir den Deye SUN-M80 für 150 Euro. Für das Verbindungskabel zwischen Wechselrichter und Schuko-Steckdose zahlen wir etwa 21 Euro. In diesem Szenario ist das selbst zusammengestellte Balkonkraftwerk etwa 50 Euro günstiger als das Set. Findet man noch mehr Interessenten und schließt sich zu einer Einkaufsgemeinschaft zusammen, steigt der Preisvorteil auf bis zu 125 Euro.

Kalkulation: 800-Watt-Wechselrichter mit 1100 Watt Panelleistung Deye SUN-M80G3 150 150 150 150 Longi LR5-72HIH-550M, 550Wp 2x mit Versand 418 368 351,33 343 5m-Schuko-Kabel 21 21 21 21 Gesamtkosten für selbst zusammengestelltes Balkonkraftwerk 589 539 522 514 EPP Solar 1100/800 629 629 629 629 Differenz -40 -90 -107 -115

Fazit

Die Preise für Balkonkraftwerke haben sich in den vergangenen Monaten wegen des steigenden Angebots und dem Verzicht auf die Mehrwertsteuer für PV-Anlagen bis 30 kWp seit Jahresbeginn im Vergleich zum letzten Jahr erheblich reduziert. Leistungsfähige Varianten mit 600-Watt-Wechselrichter und 800 Watt Solarleistung gibt es ab 459 Euro. Wer von der ab kommendem Jahr geltenden neuen Obergrenze zur Einspeisung von 800 Watt profitieren will, greift zu einem Modell mit 800-Watt-Wechselrichter und einer Solarleistung von über 1000 Watt. Von EPP Solar kostet eine Variante mit 1100 Wp Leistung 629 Euro.

Wer stattdessen sein Balkonkraftwerk selbst zusammenstellen möchte, kann etwas Geld sparen. Für das Einstiegsmodell muss man sich aber zu einer Einkaufsgemeinschaft mit mindestens einem weiteren Interessenten zusammenschließen, um einen niedrigeren Preis als für das günstigste Modell zu erzielen. Bei dem leistungsfähigeren Stecker-Solargerät mit 800 Watt Wechselrichter und 1100 Wp Leistung spart man auch ohne Einkaufsgemeinschaft. Der Preisvorteil liegt allerdings nur bei mageren 40 Euro. Wer hingegen mit einem weiteren Interessenten bestellt, spart schon 90 Euro. Und bei drei Bestellern liegt der Kostenvorteil schon bei über 100 Euro.