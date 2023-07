Balkonkraftwerk mit und ohne Speicher ab 220 Euro: Amortisiert sich in 3 Jahren

Wer den hohen Stromkosten entgegenwirken will, kann den eigenen Verbrauch reduzieren. Das funktioniert etwa durch den Tausch alter elektronischer Haushaltsgeräte (Ratgeber) oder durch einen sparsameren Umgang mit Energie, bei der Energiekostenmessgeräte und smarte Zwischenstecker (Ratgeber) helfen können. Aber wer bereits auf seinen Stromverbrauch achtet, seine Großgeräte ausgetauscht und die Beleuchtung auf LED (Themenwelt) umgestellt hat, wird seinen Verbrauch kaum noch nennenswert senken können. Eine effektive Möglichkeit, die Energiekosten unabhängig von den Verbrauchern zu senken, ist die Nutzung von selbst produziertem Strom.

Hier kommen die Balkonkraftwerke oder Balkon-PV-Anlagen ins Spiel. Die kleinen steckerfertige Solaranlagen produzieren zwar weniger Energie als großflächige PV-Lösungen auf Dächern oder Feldern, sind dafür aber schon für ein paar hundert Euro zu haben und amortisieren sich in wenigen Jahren. Bei einem Balkonkraftwerk sollte man den erzeugten Strom optimalerweise sofort verbrauchen: Eine Einspeisevergütung gibt es nur in seltenen Fällen. Da seit Januar 2023 keine Mehrwertsteuer mehr für PV-Anlagen bis 30 kWp bezahlt werden muss, sind die Preise erheblich günstiger als im letzten Jahr. Zudem hat sich die Liefersituation deutlich entspannt und so gibt es sowohl PV-Module als auch Mikro-Wechselrichter zum guten Preis.

Balkonkraftwerk

Der Name Balkonkraftwerk ist auf den geringen Platzbedarf der Anlagen zurückzuführen. Ein Balkon ist für die Nutzung nicht nötig, allerdings etwas Platz mit möglichst viel Sonneneinstrahlung. Der kann auch auf dem Dach, dem Gartenhaus, der Terrassenüberdachung oder im Garten sein. Die kleinen Solarkraftwerke bestehen lediglich aus einem bis zwei Solarpanels (PV-Module) und einem Wechselrichter (Inverter oder auch Drehrichter), welcher den selbst erzeugten Strom ins heimische Netz einspeist. Das komplette Equipment passt in der Regel auf den Balkon. Wo die Solarmodule aufgestellt oder gehängt werden, ist aber egal – solange sie nur ausreichend Sonne abbekommen.

Solche Mini-Balkonkraftwerke sind, anders als große Solaranlagen, quasi frei von bürokratischen Auflagen in Form von Abrechnungen. Um Steuern & Co. muss man sich hier ebenso wenig kümmern wie um Baugenehmigungen. Anders als bei großen Anlagen dauert es hier nicht Monate, bis der Strom fließt. Vielmehr lautet die Devise: kaufen, aufbauen, anstecken und sofort sparen. Die meisten Stromnetzbetreiber verlangen allerdings, dass man ein Balkonkraftwerk bei ihnen registriert.

Auch ein Elektro-Fachbetrieb zur ist Installation solcher Mini-PV-Anlagen nicht zwingend erforderlich. Wer etwas handwerkliches Geschick und Grundkenntnisse in Elektronik mitbringt, kann die Mini-Solaranlage im Online-Shop bestellen und anschließend selbst aufbauen und in Betrieb nehmen. Um den Strom einzuspeisen, wird der Inverter in der Praxis einfach per AC-Kabel an eine klassische Schuko-Steckdose angeschlossen. Eine spezielle Wieland-Steckdose wird empfohlen, für deren Installation benötigt man aber einen Elektriker. Die Verwirrung um die Pflicht zum Wieland-Stecker ist groß.

Wieland-Stecker: Pflicht oder Kür?

Letztlich ist der Betreiber eines Balkonkraftwerks dafür verantwortlich, für Sicherheit und Schutz von sich selbst und Dritten zu sorgen. Zur Vereinfachung gibt es Normen; bei Elektroinstallationen vor allem die VDE-Normen. Die besagen, dass ein Wieland-Stecker erforderlich ist. Hauptgrund dafür: Er ist verpolungssicher und gegen versehentliches Anfassen der Kontakte geschützt, während man einen normalen Schuko-Stecker in beide Richtungen einstecken und die Kontakte problemlos berühren kann. Wer ihn einsetzt, braucht sich nichts vorwerfen zu lassen.

Aber die Tatsache, dass der Betrieb einer Mini-Solaranlage mit Schuko-Stecker nicht VDE-normgerecht ist, heißt nicht automatisch, dass es verboten oder unsicher ist. Wer sein Balkonkraftwerk in Deutschland kauft, bekommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Wechselrichter mit Netz- und Anlagenschutz – oder sollte darauf achten. Bei entsprechenden Geräten findet sich der Hinweis auf den NA-Schutz in der Konformitätserklärung. Sie schalten sofort ab, wenn der Stecker aus der Dose gezogen wird. Auch dann kann man keinen Stromschlag bekommen, obwohl der Stecker keinen Berührungsschutz hat. Der Betreiber der Anlage hat seine Schutzpflicht in diesem Punkt dennoch erfüllt. Wer auf Nummer sicher gehen will, fragt beim Netzbetreiber nach – muss aber dann auch damit leben, wenn er eine klare Auskunft in Richtung Wieland-Stecker bekommt.

Bild: TechStage.de

Die rechtliche Grundvoraussetzung für den anmeldefreien Betrieb einer Stecker-Solaranlage ist eine begrenzte Einspeisung ins Hausnetz. In der Praxis bedeutet das, dass die Anlagen maximal 600 Watt ausgeben, selbst wenn die Panels eigentlich mehr Strom produzieren. Aktuell laufen Beratungen, ob die Einspeisung zukünftig 800 Watt betragen darf – im Moment liegt die Grenze aber noch bei 600 Watt. Viele Hersteller haben bereits reagiert und bieten updatefähige Inverter für die Balkon-Solaranlage, die derzeit 600 Watt ausgeben und sich bei einer möglichen Änderung der Regeln auf 800 Watt upgraden lassen.

Grundsätzlich sollten die Leistung der Panels immer höher ausfallen als die des Wandlers. Warum? Die Antwort ist einfach: Je länger die Module mehr als 600 Watt erzeugen, um so länger kann der Inverter 600 Watt ausgeben. Während der Wintermonate oder bei Tagen mit geringer Sonneneinstrahlung fällt die Energieernte damit höher aus. Aber auch eine nicht optimale Ausrichtung eines Moduls – in Winkel, Südausrichtung oder mit Teilbeschattung – senkt den Ertrag.

Bei einer solchen Solaranlage handelt es sich üblicherweise um anschlussfertige Sets. Zumindest theoretisch kann man damit direkt loslegen. In der Praxis fehlen dann aber oft einige benötigte Teile. Los geht es mit Halterungen für die Panels, die meistens nicht enthalten sind. Auch die mitgelieferten Kabel sind häufig zu kurz. Wer seine Solarmodule etwa auf dem Dach oder im Garten platziert, sollte an eine ausreichend lange Zuleitung zum Inverter denken. Zudem sollte man darauf achten, dass das mitgelieferte Anschlusskabel auch in die vorhandene Dose passt. In der Regel kommen die Mini-Kraftwerke mit einem Anschlusskabel für die weitverbreiteten Schukosteckdosen, manche Anbieter legen ihrer Solaranlage allerdings ein Kabel für die Wielandsteckdose bei.

Bild: TechStage.de

Einsparpotenzial

Die meisten Stecker-Solargeräte liefern theoretisch 600 oder 800 Watt, dies aber natürlich nur bei ausreichend Sonnenschein. Für eine komplette Versorgung eines ganzen Hauses oder dem Laden vom E-Auto reicht das nicht. Um den Verbrauch von Kühlschrank, Kühltruhe oder Router zu senken, sind 600 oder 800 Watt aber schon sehr gut. Für kleine Wohnungen mit wenig Grundverbrauch sind auch kleinere Anlagen mit weniger Leistung interessant.

Bild: TechStage.de

Je nach Lichtausbeute und Wetterlage sollte die jährliche Ersparnis unserer Anlage (2x 410 Watt) zwischen 200 und 250 Euro liegen. Bei Kosten von aktuell 500 Euro plus 90 Euro für eine Halterung wäre die Anlage damit bereits nach nur drei Jahren abbezahlt, zumal sich die Zahlen auf die aktuellen Stromkosten beziehen. Bei einem steigenden Strompreis lohnen sich die Anlagen noch schneller. Zumindest bei einer maximalen Leistung von 600 oder 800 Watt. Sehr kleine Anlagen, wie das 220-Euro-Balkonkraftwerk von Lidl (Testbericht) brauchen mit etwa acht Jahren deutlich länger.

Grundvoraussetzungen

Um ein Balkonkraftwerk betreiben zu können, benötigt man neben einem (mehr oder weniger exakt) nach Süden ausgerichteten Aufstellort mit genügen Platz für die Module eine freie Außensteckdose. Bei Mehrfamilienhäusern und Mietwohnungen sollte man sich vor dem Kauf informieren, ob das Balkonkraftwerk etwa außen an der Balkonbrüstung angebracht und genutzt werden darf – insbesondere in Innenstädten gibt es hier regelmäßig Probleme. Wer als Mieter ein Balkonkraftwerk installieren möchte, sollte daher die Zustimmung seines Vermieters respektive der Eigentümergemeinschaft einholen.

Bei alten Häusern mit alten Stromzählern ist es sinnvoll, mit dem Stromnetzbetreiber Rücksprache zu halten. Eine Anmeldung ist zwar nicht überall nötig, allerdings kann man so Ärger vermeiden.

Bild: TechStage.de

Wer sich für den Kauf entscheidet, sollte genau planen, damit im Nachhinein keine Mehrkosten anfallen. Folgende Fragen sollte für eine vernünftige Planung beantworten:

Wohin kommen die Panels?

Ist dort ausreichend Platz und scheint dort möglichst lange die Sonne?

Wie bringe ich sie dort an?

Wohin kommt der Inverter?

An welcher Steckdose schließe ich diesenan? (keinesfalls mit Mehrfachsteckdosen arbeiten!)

Wie viele Meter Kabel werden für die Verbindung benötigt?

Gibt es eine finanzielle Förderung?

Unterschiede der Sets

Das Angebot an Balkonkraftwerken ist groß und die Sets unterscheiden sich nicht nur beim Preis. Wo also liegen die Unterschiede und was muss man beim Kauf beachten?

Die meisten Anbietern bieten zwischen 12 und 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Solarmodule. Die Garantie der Drehrichter ist mit zwei bis maximal fünf Jahren deutlich geringer. Eine WLAN-Funktion zur Überprüfung der Leistungsdaten ist zwar häufig, aber nicht immer vorhanden.

Der größte Unterschied bei den erhältlichen Balkonkraftwerken betrifft die Leistung der im Set enthaltenen Panels. So ist etwa beim Set Balkonkraftwerk Klimaworld BS-SET-300K für 430 Euro lediglich ein Panel mit einer Leistung von 300 Watt enthalten. Die maximale Einspeisung von 600 Watt erreicht diese Anlage auch bei bestem Sonnenwetter nicht. Bei bewölktem Himmel fällt die Leistung dann noch weiter ab. Noch krasser sieht es beim Set vom Discounter Lidl aus. Hier gehört nur ein einziges 150-Watt-Panel zum Lieferumfang. Allerdings kann hier auch der Wechselrichter maximal 300 Watt einspeisen.

Besser ist es deshalb, auf Sets mit mehr Leistung zu setzen. Das Kit von e4mobility für 499 Euro beinhaltet etwa ein Panel mit immerhin 420 Watt. Zwei Panels gibt es laut Preisvergleich ab 670 Euro etwa im 600-Watt-Set von Plentino. Das privat gekaufte Set des Autors, mit zwei 410-Watt-Panels, gibt es aktuell für 499 Euro beim Discounter Netto. Im Februar haben wir dafür noch 599 Euro bezahlt. Es lohnt sich also, die Augen offenzuhalten und nach aktuellen Angeboten zu suchen.

Sets mit zwei Paneelen und Wechselrichter gibt es bei deutschen Anbietern wie Priwatt immer wieder in Sonderaktionen ab 549 Euro – 50 Euro Rabatt gibt es mit dem Code TECHSTAGE50.

Bild: TechStage.de

Außer den Panels unterscheiden sich auch die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmittel. Neben einfachen Aufstellern für Boden und Flachdach gibt es Halterungen für Balkongeländer, Wand oder Ziegeldach. Zusätzlich zu den Halterungen zur flachen Montage gibt es diese auch in aufgeständerter Form. Dann können die Panels angewinkelt aufgestellt/aufgehängt werden, um effektiver zu arbeiten. Und hier sollte man genau hinsehen und nachrechnen, denn die Kosten für die Halterungen sind nicht unerheblich.

So kam etwa unser Netto-Angebot (Testbericht) komplett ohne Halterungen für die Solarmodule. Nicht so schlimm, haben wir gedacht, sind ja nur ein paar Metallstreben. Doch weit gefehlt. Wer auf Amazon, Ebay und Co. nach Halterungen für Solarpanels sucht, wird von mitunter unverschämt hohen Preisen überrascht. Ein paar Streben und eine Handvoll Schrauben zur Befestigung des Solarpanels am Balkongeländer kosten hier mal eben 40 bis 150 Euro. Und das pro Panel! Wer Kostenüberraschungen vermeiden will, sollte sich schon im Vorfeld schlaumachen, oder ein Set mit passender Befestigung kaufen. Das Set Anker Solix (Testbericht) ist etwa wahlweise mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten erhältlich. Diese sind zwar teurer, unterm Strich spart man aber häufig im Vergleich zum Einzelkauf. Mehr zum Thema zeigen wir im Ratgeber Richtig planen und Geld sparen: Solarpanels für Balkonkraftwerke aufstellen und befestigen.

Die in den Sets enthaltenen Inverter unterscheiden sich zwar in der Bauform, arbeiten aber letztlich alle fast identisch. Hauptunterschied hier ist die Frage, ob der Wechselrichter WLAN integriert hat oder nicht. Wechselrichter mit WLAN lassen sich sehr bequem per Rechner oder Smartphone überwachen – sowohl von zu Hause als auch unterwegs. Die aktuelle Stromproduktion ist so immer sofort ersichtlich. Wechselrichter ohne WLAN lassen sich aber auch problemlos und kostengünstig per Zwischenstecker mit integriertem Strommesser (Ratgeber) überwachen. Vorteil dieser Variante: eine höhere Datensicherheit. Die ist etwa beim Discounter-Wechselrichter Deye SUN600G3-EU-230 ab Werk nur mangelhaft, wie unsere Kollegen berichten. Wer sich absichern will, sollte deshalb unbedingt die Firmware aktualisieren. Eine deutsche Anleitung zum Update gibt es etwa hier. Auch der Hersteller Deye hat mittlerweile reagiert und ein Tutorial online gestellt.

Wann kaufen?

Doch wann ist der beste Zeitpunkt für den Kauf? Lohnt es sich zu warten, bis eine Einspeisung bis zu 800 Watt legal ist? Diese Frage ist berechtigt, aber für uns privat haben wir sie mit Nein beantwortet. Mutige können schon jetzt ein Balkonkraftwerk mit einem 800-Watt-Wechselrichter kaufen. Entsprechende Angebote gibt es von vielen Herstellern, etwa von Eforu für 609 Euro. Von Dur-Line ist ein Balkonkraftwerk mit 800-Watt-Inverter und 920 Watt Solarleistung für 789 Euro erhältlich. Legal sind sie derzeit allerdings noch nicht. Das könnte sich aber bald ändern.

Stiftung Warentest empfiehlt außerdem, sich wegen einer möglichen Förderung zu informieren. So subventionieren einige Kommunen, Bundes­länder und Regional­verbände Mini-Solar­anlagen mit 100 Euro oder mehr. Nach­fragen, ob es eine Förderung gibt, lohnt sich auf jeden Fall.

Bild: TechStage.de

Priwatt mit Update-Versprechen von 600 auf 800 Watt

Wer sich im Rahmen der Gesetze bewegen will, kann aber trotzdem von der höheren 800-Watt-Leistung profitieren, wenn sie offiziell vom Gesetzgeber erlaubt wird. Der deutsche Anbieter Priwatt verkauft seit Ende März Balkonkraftwerke, die per Software-Update die Ausgangsleistung des Wechselrichters auf 800 Watt erhöhen können.

Hauptargument für einen baldigen Kauf ist die erfahrungsgemäße Lieferknappheit in den Sommermonaten. Aktuell sind zwar zahlreiche Balkonkraftwerke sofort bestellbar, das kann sich aber schnell ändern, wie wir letztes Jahr gemerkt haben. Selbst unter den sofort bestellbaren Sets sind viele erst in sechs bis acht Wochen tatsächlich lieferbar. Und jeder Tag, an dem die Anlage nicht steht, kostet Geld!

All-in-one-Lösung

Der Markt ist in Bewegung. Neben Balkonkraftwerken vom Fachhändler oder Discounter bietet nun auch Zubehör-Hersteller Anker eine eigene Solarkraftwerks-Serie für Balkon oder Terrasse an. Anker positioniert sich hier ganz nach dem Ikea-Prinzip: Einmal kaufen und direkt loslegen. Neben Verlängerungskabeln und Befestigungslösung gehört hier sogar das für die Montage benötigte Werkzeug zum Lieferumfang. Ärger mit fehlenden Komponenten und teurem Zubehör hat man somit nicht zu befürchten. Das erklärt auch den etwas höheren Preis im Vergleich zum Discounter-Modell. Beim billig gekauften Set fehlen etwa Befestigungsmöglichkeiten für die Solarpanels und die sind mit Kosten von 70 bis 150 Euro (pro Panel!) nicht zu unterschätzen.

Verfügbar ist das Komplett-Set Anker Solix in zwei Varianten. Für 989 Euro gibt es eine maximale Solarleistung von 830 Watt. Das Set mit den komplett schwarzen Panels für 1389 Euro liefert theoretisch sogar bis zu 880 Watt. Da der im Kit enthaltene Wechselrichter aber maximal 600 Watt ins Stromnetz einspeist, ist die Mehrleistung primär bei wenig Sonnenschein interessant. Die tatsächlichen Leistungsdaten sind per App ablesbar. In unserem Testbericht erreicht das Komplett-Set von Anker 4,5 von 5 Sternen.

Aldi hat seit 01. Juni ebenfalls eine All-in-one-Lösung für 469 Euro im Angebot. Auch wenn der Preis zunächst attraktiv wirkt – wirklich überzeugen kann das Set nicht, wie auch unsere Kollegen von Heise Online festgestellt haben. Hauptgrund hierfür sind die im Kit enthaltenen Solarmodule die jeweils nur 175 Watt liefern. Die 350 Watt Peak Spitzenleistung ist damit nichtmal halb so hoch wie beim Anker Solix. Immerhin existiert für den im Paket enthaltene Inverter ein Konformitätszertifikat nach VDE-AR-N 4105:2018 des TÜV-Süd. Die VDE-AR-N 4105 ist die derzeit in Deutschland gültige Anschlussrichtlinie für Energieerzeugungsanlagen – darunter auch Solarwechselrichter.

Ebenfalls nicht überzeugen konnte das Lidl-Balkonkraftwerk (Testbericht) trotz seines extrem günstigen Preises von 219 Euro. Der 300-Watt-Wechselrichter und das 150-Watt-Panel sind einfach zu schwach und so dauert es ewig, bis sich die Kosten eingespielt haben.

Bild: TechStage.de

Balkonkraftwerke ohne Halterung

Wer es günstiger will, bekommt vergleichbare Sets mit zwei Paneelen und Wechselrichter auch bei deutschen Anbietern wie Priwatt ab 549 Euro – 50 Euro Rabatt gibt es mit dem Code TECHSTAGE50. Die auf 800-Watt upgradefähigen Modelle sind mit 748 Euro allerdings deutlich teurer. Eine Halterung für zwei Module gibt es inzwischen bereits ab 80 Euro.

Das beim Discounter Netto angebotene Set für 499 Euro kommt ebenfalls ohne Halterung, weshalb wir diese nachgekauft haben. Das Kit enthält zwei 410-Watt-Panels, einen Inverter mit WLAN-Funktion und Schuko-Stecker.

Und es gibt noch eine Möglichkeit: Man stellt sich ein Balkonkraftwerk selbst zusammen. Aktuell sinken die Preise für einzelne Komponenten wie Solarpanels und Wechselrichter. Kabel und Halterungen (Ratgeber) sind ebenfalls meist günstiger als in einem Komplettpaket. Allerdings bieten einige Händler Solarmodule nur im 10er-Set oder sogar nur als ganze Paletten an und auch die Versandkosten sind anders als beim Komplettanbietern häufig sehr hoch, sodass man nur bei sorgfältiger Auswahl durch den Kauf von Einzelkomponenten noch etwas sparen kann.

Balkonkraftwerk mit Speicher

Lohnt sich ein Akku beziehungsweise eine Batterie als Speicher fürs Balkonkraftwerk? Theoretisch könnte man eine ganz schöne Menge Energie einspeisen. Könnte man tagsüber genug Strom speichern, um 24 Stunden täglich 600 Watt ins Stromnetz zu bringen, käme man auf ordentliche 14,4 kWh pro Tag. Bei 40 Cent pro kWh, wie sie derzeit beispielsweise im Grundversorger-Tarif von Eon anfallen, könnte man 160 Euro pro Monat sparen.

Diverse Hersteller bieten Speicher für Balkonkraftwerke an, darunter Ecoflow, Zendure und Anker. Die Zendure Solarflow haben wir ausprobiert, ein Einzeltest folgt in Kürze. Der Clou dieses Geräts: Es lässt sich bei jedem neuen oder vorhandenen Balkonkraftwerk anschließen – einfach zwischen Wechselrichter und PV-Panels. Per App stellt man ein, wie viel Energie das Kraftwerk ins Netz einspeisen soll. Beim Autoren dieser Zeilen bleibt im normalen Alltag der Stromzähler bei 300 Watt Einspeiseleistung stehen. Alles darüber hinaus wäre also ein Geschenk ans Stromnetz – zumindest, wenn nicht gerade Wasch- oder Spülmaschine laufen. Das Solarflow liefert also 200 Watt ins Netz, wann immer die PV-Module 200 Watt oder mehr erzeugen. Alles, was darüber liegt, fließt in den Akku, der in der kleinen Ausbaustufe 1 kWh speichert. Kommt eine Wolke oder geht die Sonne unter, fließen weiterhin die eingestellten 200 Watt ins Netz – dann aber aus der Batterie.

An sonnigen Tagen hat das Balkonkraftwerk im Test mit dem Zendure-Stromspeicher Solarflow zwischen 11:30 und 23:30 durchgehend 200 Watt einspeisen können – also noch drei Stunden nach Sonnenuntergang und auch bei kurzen Unterbrechungen durch Wolken. Insgesamt sind das allerdings nur 2,4 kWh, also ein knapper Euro am Tag – unter optimalen Bedingungen.

Bild: TechStage.de

Hauptproblem hier ist nicht das Konzept des Batteriespeichers, sondern die Ausrichtung der Panels: Obwohl maximal 800 Watt möglich wären, kommt die Installation auch bei perfektem Sonnenschein gerade mal auf die Hälfte. Entsprechend wenig landet im Akku. Mehr Panels oder eine bessere Ausrichtung könnten helfen, um die Bilanz zu verbessern – mehr Panels kosten allerdings auch mehr.

Kurz und knapp: Damit sich der Mini-Speicher fürs Balkonkraftwerk wirtschaftlich rechnet, müssen die Rahmenbedingungen noch besser stimmen als bei einer Lösung ohne Batterie. Die Technik dahinter ist aber faszinierend, und jeder Blick auf die App sorgt für mehr Bewusstsein beim Umgang mit dem Strom. Eine Alternative dazu sind portable Powerstations, die sich ebenfalls mit PV-Panels laden lassen. Die gespeicherte Energie kann man dort einsetzen, wo man sie gerade braucht.

Der Wechselrichter Ecoflow Powerstream (Testbericht) ermöglicht die Integration einer solchen mobilen Powerstations ins Hausnetz. Am Balkonkraftwerk angeschlossen dient dann etwa die Ecoflow Delta 2 Max (Testbericht) als Akku Speicherlösung. Der Clou bei diesem Paket sind die WLAN-Zwischenstecker. Mit denen wird der tatsächliche Strombedarf abgefragt und die Einspeisung dementsprechend dynamisch gesteuert. Tagsüber gewonnener Strom kann so auch nachts abgerufen werden. Finanziell lohnen kann sich das System wegen der hohen Speicherkosten kaum – wer aber bereits eine Powerstation des Herstellers nutzt, kann sie so auch im Alltag sinnvoll einsetzen.

Fazit

Die Preise für Balkonkraftwerke haben sich in den vergangenen Monaten wegen des steigenden Angebots und dem Verzicht auf die Mehrwertsteuer für PV-Anlagen bis 30 kWp seit Jahresbeginn im Vergleich zum letzten Jahr erheblich reduziert. Günstige Modelle gibt es bereits ab 499 Euro, eine passende Halterung für 80 Euro.

In den nächsten Wochen möchte die Regierung ihre PV-Strategie vorstellen. Dann wird man sehen, ob und wie schnell die 600-Watt-Grenze auf 800 Watt angehoben wird. Wer das schon jetzt beim Kauf in Betracht ziehen möchte, achtet auf eine upgradefähige Lösung, wie sie etwa Priwatt bietet. Alternativ kann man natürlich auch schon jetzt eine 800-Watt-Balkonanlage kaufen – legal betreiben darf man sie allerdings noch nicht.

Aufgrund einer erwartungsgemäß hohen Nachfrage in den Sommermonaten würden wir zeitnah über eine Anschaffung nachdenken. Bereits jetzt beträgt die Lieferzeit vieler Anbieter mehrere Wochen. Mit schnell weiter fallenden Preisen rechnen wir nicht – auf Tagesangebote sollte man aber achten. Hier kann man ordentlich sparen!