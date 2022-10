Starthilfe fürs Auto: Powerbanks und Ladegeräte für die Autobatterie

Mobile Starthilfe für das Auto

Je höher die Kapazität, desto mehr Startversuche sind möglich. Meistens geben Hersteller diese in mAh an. Viele Modelle nutzen einen Lithium-Ionen-Akku. Zum Einsatz kommen seltener auch Lithium-Cobaltdioxid- oder Lithium-Polymer-Akkus. Unverzichtbar ist ein wasserfestes Gehäuse für Regen oder Schnee. Viele Modelle verfügen über eine LED-Leuchte als Taschenlampe.

Wie funktioniert eine Starthilfe-Powerbank?

Vor der ersten Nutzung lädt man die Auto-Starthilfe über den Micro-USB-Anschluss oder ein externes Netzteil auf. Passende Starthilfekabel gehören in der Regel zum Lieferumfang. Die Klemme mit dem roten Kabel verbindet man mit dem Pluspol. Die Klemme mit dem schwarzen Kabel klemmt man an einen Massepunkt im Motorraum. Das kann ein beliebiges leitendes Metallteil oder ein spezieller Anschlusspunkt sein. Fahrzeuge mit Start-Stopp-Systemen nutzen EGM- oder EFB-Batterien. Hier gibt es ein Batteriemanagementsystem, das am Minuspol sitzen. Das rote Kabel muss man deshalb am Fremdstartpunkt anschließen.