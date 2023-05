Auto-Gadgets für Sommer & Urlaub: Kühlboxen, belüftete Sitze, Ventilatoren & Co.

Für viele ist das Auto nach wie vor das Reisemittel der Wahl für die Fahrt in den Urlaub im Sommer. Das passende Zubehör kann die Autofahrt zum Familienausflug übers Wochenende, auf dem Weg zum Festival oder in den Sommerurlaub erträglicher machen. Dazu gehört etwa eine Kühlbox. Diese bietet kalte Erfrischungen für die Fahrt. Neben klassischen Varianten für den 12-Volt-Stecker gibt es bereits Modelle mit eigenem Akku oder sogar App-Anbindung via Bluetooth.

Eine Tablet-Halterung für den Autositz sorgt für Unterhaltung auf der Rückbank, damit die Kinder und Fahrgäste während der Fahrt entspannt bleiben. Wer das Smartphone als Navi nutzt, sollte eine Handyhalterung verwenden. Handliche Ventilatoren sorgen für mehr Luftzirkulation im Innenraum, Sitzauflagen mit Belüftung können die Fahrt ebenfalls erträglicher machen. Wir werfen in diesem Ratgeber einen Blick auf nützliches und smartes Autozubehör für warme und sonnige Tage.

Kühlboxen mit und ohne Kompressor oder Bluetooth sowie Akku

Für die nächste Urlaubsfahrt im Sommer darf eine Kühlbox nicht fehlen. Diese sorgt für kalte Getränke und frische Speisen. Bereits ab 50 Euro bekommt man eine thermoelektrische Kühlbox mit 25 Liter Fassungsvermögen. Größere Varianten bis 32 l gibt es ab knapp 90 Euro. Ein doppelwandiges Kunststoffgehäuse sorgt für die nötige Isolierung. Eine thermoelektrische Kühlbox ermöglicht das Abkühlen um bis zu 20 Grad unter die Umgebungstemperatur. Das bedeutet: Wenn es sehr heiß im Auto ist, dann werden die Speisen und Getränke nicht wirklich kalt. Mit dem Zigarettenanzünder im Auto versorgt der Fahrer die Kühlbox mit Strom.

Ausprobiert haben wir die Kühlbox Dino Kraftpaket von Amazon für 122 Euro. Das Fassungsvermögen beträgt 32 Liter, netto sind es 28 Liter. Die Innenmaße liegen bei 34 × 34 × 24 Zentimeter. Sehr praktisch: Unterhalb eines runden Fachs auf dem Deckel der Box sind sowohl ein Kabel für den 12-Volt-Steckplatz im Auto als auch eine herkömmliche Steckdose (EU) vorhanden. Das erlaubt die Nutzung der Kühlbox ohne Adapter im Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung. Im Inneren der Box sind 18 Grad unterhalb der Umgebungstemperatur möglich. Bei Kraftfahrzeugen mit Klimaanlage ist damit also eine Temperatur wie in einem Kühlschrank möglich. Der Betrieb ist zudem angenehm leise und stört kaum während der Fahrt. Die Box kann Speisen sogar warm halten, mit bis zu 65 Grad.

Wer für eine konstante Kühlung sorgen will, muss schon zu einer Kühlbox mit Kompressor greifen. Diese sind ab knapp 200 Euro zu haben und erlauben Minusgrade – egal, wie warm die Umgebung ist. Allerdings wiegen Kompressor-Kühlboxen deutlich mehr als die thermoelektrischen Varianten, bis zu 15 Kilogramm sind keine Seltenheit. Zudem erzeugen sie ein vibrierendes Geräusch im Betrieb und verbrauchen mehr Strom. Wir empfehlen, eine Kompressor-Kühlbox nicht für einen längeren Zeitraum in einem stehenden Auto zu nutzen, um die Autobatterie nicht versehentlich zu leeren.

Wer unabhängiger von der Stromversorgung des Autos sein möchte, kann über eine Kühlbox mit Akku nachdenken. Das bietet sich an, wenn das Auto länger abgestellt wird oder man die Kühlbox mit zum Strand nehmen möchte. Die Thermoelektro-Kühlbox Metabo KB18 BL für 122 Euro (ohne Akku) funktioniert im Zusammenspiel mit dem 18-Volt-Akkupack des Herstellers, das bei vielen Werkzeugen zum Einsatz kommen. Zum Lieferumfang gehört der Akku sowie das Ladegerät aber nicht. Der Betrieb über ein Netzkabel oder den 12-Volt-Anschluss im Kfz ist ebenfalls möglich. Die Kühlbox mit 24 Liter erreicht bis 17 Grad unter Umgebungstemperatur oder hält Speisen mit bis zu 60 Grad warm.

Ähnlich funktioniert die Kompressor-Kühlbox von Makita mit 20 Litern. Zum Einsatz kommen hier die Akkus des Herstellers, die man auch für Werkzeuge nutzen kann. Neu ist die große Kompressor-Kühlbox Ecoflow Glacier. Diese bietet einen integrierten Akku mit einer üppigen Kapazität von 298 Wh, liegt aber preislich im vierstelligen Bereich und ist alles andere als handlich. Ausreichend Platz dafür findet sich vermutlich nur im Kofferraum oder bei umgelegter Rückbank. Die Glacier soll einen Betrieb von gut 40 Stunden ermöglichen. Der Clou: Das Gerät stellt sogar Eiswürfel her. Wir haben das Modell derzeit im Test. Weitere Geräte zum Herstellen von Eis zeigt der Ratgeber Eiswürfelbereiter, Eismaschine und Slush-Maker: Diese Küchen-Gadgets ab 10 € sorgen für Erfrischung.

Als Alternative zu einem Akku bietet sich auch eine preiswerte Powerstation (Bestenliste) an. Diese können sowohl während der Fahrt als auch per Photovoltaik geladen werden.

Spannend sind zudem smarte Kühlboxen mit Bluetooth zur Überwachung der Temperatur im Inneren, wie sie auch bei der Ecoflow Glacier vorhanden ist. Ein echtes Schnäppchen ist zudem die Kompressor-Kühlbox bei Geekmaxi. Mit dem Coupon-Code MFQ89N9K zahlt für einen limitierten Zeitraum nur 268 Euro. Die Stromversorgung ist per 230-Volt-Steckdose oder 12-Volt-Zigarettenanzünder möglich.

Belüftete Sitzauflagen und Ventilatoren

Für eine leichte Erfrischung für Fahrer und Beifahrer sorgen Sitzauflagen mit einer integrierten Lüftung. Hier kommen in der Sitzauflage eingebaute Mini-Ventilatoren zum Einsatz. Die Stromversorgung erfolgt über den 12-Volt-Stecker im Auto. Die Sitzauflage von Walser mit 45 Euro bei Amazon gehört zu den günstigsten Varianten. Sie bietet in der Rückenlehne zwei und auf der Sitzfläche einen Ventilator.

Nicht alle Menschen vertragen Klimaanlagen, was vorwiegend an der sehr trockenen Luft liegt. Der Luftzug sorgt bei einigen auch für einen steifen Nacken. Ältere Autos verfügen nicht immer über eine Klimaanlage, zudem funktioniert diese bei einem Verbrennungsmotor nur, wenn der Motor läuft. Steht man länger im Stau, kann ein kompakter Ventilator fürs Auto eine zumindest gefühlte Abkühlung bieten. Für die Passagiere im Fond sorgt ein Ventilator ebenfalls für zusätzliche Luftzirkulation und in Kombination mit einer Klimaanlage schneller für Erfrischung.

Ventilatoren für das Auto sind kompakt genug, um gut in den Innenraum des Fahrzeugs zu passen, ohne zu stören. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-Kabel oder direkt über den Zigarettenanzünder im PKW. Bei einem Ventilator mit USB-Stecker bietet sich ein Adapter für den 12-Volt-Steckplatz im Auto an, der in der Regel über mehrere USB-A-Steckplätze verfügt.

Handyhalterungen

Eine Handyhalterung ist essenziell, wenn man das Smartphone als Navi oder Abspielgerät für Musik nutzen möchte und das Fahrzeug noch nicht über Android Auto oder Apple Carplay verfügt. Während der Fahrt sollte man aus Sicherheitsgründen das Smartphone als Fahrer nie in die Hand nehmen. Gängig sind vor allem Halterungen mit Saugnapf oder für die Lüftungsgitter. Eine Auswahl an geeigneten Produkten zeigen wir im Ratgeber Handyhalterung fürs Auto ab 10 Euro: Lüftungsgitter, Saugnapf, Magnet & Co.

Es gibt zudem Halterungen, mit denen man das Smartphone per Induktion (Qi) aufladen kann – vorausgesetzt, das Handy verfügt über diese Möglichkeit. Passende Geräte zeigen wir im Beitrag Handyhalterung mit Wireless Charger fürs Auto: Kabellos laden mit Qi.

Transceiver und smarte Displays

Um Musik vom Smartphone aufs Autoradio zu bringen, bietet sich in erster Linie Bluetooth an. Doch was tun, wenn das Autoradio das nicht kann? Steht ein AUX-Eingang zur Verfügung, kann man einen Bluetooth-Adapter anschließen. Gibt es diese Anschlussmöglichkeit nicht, kommt ein sogenannter FM-Transmitter infrage. Dieser empfängt über Bluetooth das Audio-Signal vom Handy und sendet es via Ultrakurzwelle ans Radio. Allerdings ist hier die Tonqualität deutlich schlechter als bei einer direkten Verbindung via Bluetooth, zudem sind Störungen durch Funk möglich.

Eine elegante Möglichkeit, ein veraltetes Autoradio mit Android Auto und Apple Carplay nachzurüsten sind smarte Displays als Ergänzung. Getestet haben wir solch ein Produkt von Carpuride. Mehr zum Thema erklären wir im Ratgeber Android Auto, Apple Carplay & DAB+ nachrüsten: Displays, Moniceiver & Receiver.

Entertainment für Kids auf der Rückbank

Damit während einer längeren Fahrt im Sommer die Passagiere auf der Rücksitzbank nicht zu kurz kommen, bieten sich Taschen für die Rückenlehne der Vordersitze an. Diese dienen als Organizer für Getränke, Spielsachen oder Befestigungsmöglichkeiten für ein Tablet. So lässt sich etwa eine Kühltasche am Vordersitz befestigen und versorgt so die Passagiere auf dem Rücksitz mit gekühlten Erfrischungen. Gleichzeitig schützt dieses Autozubehör die Rückenlehne des Vordersitzes.

Mit einer Tablet-Halterung kann man etwa Kinder auf dem Rücksitz mit einem Unterhaltungsprogramm bespaßen. Dadurch wird eine längere Fahrt zum Vergnügen für die Kids statt zu einer Tortur für Fahrer und Beifahrer. Hier gibt es gleich verschiedene Varianten, um das Tablet zu befestigen. Einfache Halterungen bestehen aus einer Klemmstange, die man direkt an der Kopfstütze befestigt. Es gibt auch Varianten mit einem Arm, um die Position des Tablets beliebig anzupassen. Viele Taschen für Autositze verfügen über ein Fach, in das man das Tablet hineinschiebt. Eine Alternative sind Kopfstützbänder zur Befestigung eines Tablets. Welche Möglichkeiten es noch gibt, zeigen wir detailliert in unserem Ratgeber iPad & Co.: Tablet-Halterungen für den Rücksitz im Auto.

Passende Kopfhörer für Kinder sind dann ein Muss, damit der Fahrer bei lauter Bibi Blocksberg und Paw Patrol nicht zu sehr abgelenkt wird oder dem Wahnsinn verfällt. Eine gute Übersicht bietet unser Ratgeber Kopfhörer für Kinder: Sichere, günstige und gute Headsets für Reisen und Schule ab 20 Euro.

Noch eine Möglichkeit, um Kinder während einer Autofahrt zu beschäftigen, ist die Nintendo Switch. Eine Auswahl an praktischen Accessoires für die Spielkonsole zeigen wir im Ratgeber Nintendo Switch: Das beste Zubehör – Schutz, Kopfhörer, Gamepads, Akku, Spiele.

Smarte Parkscheiben

Das Abstellen des Autos ohne Parkscheibe kann dort, wo es vorgeschrieben ist, bis zu 40 Euro kosten. Damit das Budget für den Ausflug dadurch nicht unnötig in die Höhe getrieben wird, bieten sich elektronische Parkscheiben an. Diese klebt man von Innen auf die Windschutzscheibe des Pkws.

Ein Bewegungssensor erkennt, wenn das Auto stehenbleibt und stellt die Uhrzeit automatisch auf die nächste halbe Stunde. Einige Geräte bieten eine Nacht-Park-Funktion. Damit stellt man von Hand die Ankunftszeit an, man abends parkt und erst am nächsten Morgen eine Parkuhrpflicht besteht. Mehr zu dem Thema erklären wir in unserer Top 7: Die besten elektronischen Parkscheiben mit Zulassung.

Handstaubsauger fürs Auto

Um das Auto nach einer langen Fahrt wieder sauber zu bekommen, eignet sich ein kompakter Handstaubsauger. Krümmel der naschenden Insassen oder Tierhaare kann man so wieder einsaugen. Empfehlenswert sind hierbei lange, dünne Aufsätze, um auch gut unter die Sitze zu gelangen.

Ausprobiert haben wir einen Handstaubsauger fürs Auto von Aliexpress für gerade einmal 22 Euro. Das Gerät ist kompakt, leicht (365 Gramm), handlich und bietet einen länglichen Aufsatz mit Bürste. Die Saugleistung von etwa 8000 Pascal geht für Krümel und Ähnliches auf den Sitzen absolut in Ordnung. Aufgeladen wird das Gerät über ein beiliegendes USB-A-Kabel. Ein Netzteil gehört aber nicht zum Lieferumfang.

Tier-Gadgets fürs Auto

Speziell für Vierbeiner gibt es ebenfalls Autozubehör. Beim Travall Road Refresher handelt es sich um einen Wassernapf für Hunde, bei dem das Wasser während der Fahrt nicht verschüttet wird.

Während langer Autofahrten sollten es die Hunde sicher und bequem haben. Schondecken für Rückbank und Kofferraum gibt es ab etwa 30 Euro. Für Abkühlung des Vierbeiners sorgen sogenannte Kühlmatten, die bei Amazon ab 25 Euro erhältlich sind. Für kleinere Hunde bieten sich zudem Hundetragetaschen für die Rückbank an. Diese sollten unbedingt ausreichend belüftet sein.

Sonnenschutz bei der Fahrt

Ein effektiver Sonnenschutz für den Fahrer erhöht in den warmen Monaten die Sicherheit beim Fahren. Wer nicht permanent zur Sonnenbrille greifen will, kann sich mit einem zusätzlichen transparenten Sonnenschutz helfen. Diesen klemmt der Fahrer an die Sonnenblende im Innenraum des Autos und klappt diese bei Bedarf nach unten in das Sichtfeld. Der Autosonnenschutz von Sayou für 17 Euro bei Amazon bietet zwei Blendgläser – eines gegen Sonnenlicht und ein weiteres für Fahrten bei Nacht.

Um auch die Passagiere auf der Rückbank vor zu viel Sonnenlicht zu schützen, bietet sich ein zusätzlicher Sonnenschutz für die Seitenfenster oder Heckscheibe an. Dieses befestigt man normalerweise mit Saugnäpfen an der Autoscheibe. Es gibt aber auch selbstklebende Varianten.

Bei Sonnenschein ist zudem der Einsatz einer Sonnenbrille ratsam. Es gibt praktische Möglichkeiten, diese im Auto aufzubewahren – etwa ein Brillenhalter für die Sonnenblende. Einen solchen bekommt man bei Amazon ab 15 Euro und bei Aliexpress schon für wenige Euro.

Aufblasbarer Dachgepäckträger und Fahrradträger fürs Auto

Dachgepäckträger sind für den Urlaub praktisch, um dort etwa größere Gegenstände wie Ski, ein Surfbrett oder eine Box mitzunehmen. Wer die Montage scheut oder nur selten einen Träger benötigt, kann über einen aufblasbaren Dachgepäckträger nachdenken. Hersteller Shred Rack bietet eine solche Variante für etwa 150 Euro bei Amazon an. Die Montage ist ohne Werkzeuge möglich.

Wer ein oder mehrere Fahrräder oder E-Bikes mit in den Urlaub nehmen will, benötigt eine passende Vorrichtung. Da E-Bikes schwerer sind als klassische Fahrräder, kommen Dachträger hier nur selten infrage. Mehr zu dem Thema erklären wir im Ratgeber E-Bikes mit Auto transportieren: Fahrradträger für Dach, Heck & Anhängerkupplung.

Dashcam: Vorsicht im Ausland

Eine Dashcam kann helfen, die Schuldfrage bei einem Autounfall zu erklären. Der Einsatz mag umstritten sein, ist aber unter bestimmen Voraussetzungen in Deutschland zulässig. Mehr darüber erklären wir im Ratgeber Dashcam: Rechtliche Fragen, Technik und Autokameras ab 40 Euro. Empfehlenswerte Modelle aus unseren Tests zeigen wir in der Top 10: Die besten Dashcams – Beweismittel nach dem Unfall.

Wer jedoch ins Ausland fährt, sollte sich vorab über die dortigen Bestimmungen informieren. Auch innerhalb der EU gibt es teilweise unterschiedliche Vorgaben. Andernfalls drohen empfindliche Strafen. Worauf man achten sollte bei der Fahrt ins Ausland, erklären wir im Artikel Dashcam im Urlaub: Rechtlich absichern und hohe Strafen bis 10.000 Euro vermeiden.

Bei Panne: Starthilfe und Luftpumpe

Ein nützliches Hilfsmittel für die nächste Urlaubsfahrt ist eine mobile Starthilfe. Dabei handelt es sich meistens um eine Powerbank mit starkem Akku, die der Fahrer mit Klemmen an die Autobatterie anschließen kann. Hat man mit Kühlbox, Kompressor und Technik-Gadgets die Batterie geleert, dient sie als Starthilfe, damit das Auto anspringt. Daneben funktioniert die mobile Starthilfe-Lösung als Powerbank für andere Geräte wie Smartphones oder Tablets. Mehr zum Thema Starthilfen für Autos erklären wir in unserem Ratgeber Autobatterie per Powerbank überbrücken und richtig pflegen.

Ein mobiler Luftkompressor ist ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung für die nächste Fahrt in den Urlaub. Angetrieben von einem Akku pumpen diese Geräte den Autoreifen bei Bedarf auf – eine Aufladung über den 12-Volt-Stecker im Auto ist zudem möglich. Weitere Geräte stellen wir in unserer Bestenliste: Top 5 elektrischer Luftpumpen mit Akku für Auto & Fahrrad vor.

Fazit