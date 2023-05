Apple Watch SE oder 4, 6, 7 & 8 mit EKG: Welches Smartwatch-Modell ist das beste?

199 Euro für eine Apple Watch? Klingt nach einem tollen Schnäppchen, entpuppt sich aber als Rohrkrepierer – denn die Software auf der so günstigen Watch 3 bekommt schon längst keine Updates mehr. Dafür ist dann selbst das Super-Angebot zu teuer, zumal es für einen überschaubaren Aufpreis bessere Modelle gibt.

Seit der Watch 4 gibt es eine EKG-Funktion in der Uhr. Es handelt sich dabei um ein 1-Kanal-EKG. Das taugt nicht, um etwa einen Herzinfarkt zu erkennen, aber dient als Frühwarnfunktion für Vorhofflimmern. In manchen Fällen raten sogar Fachärzte zur Apple Watch, da man jederzeit ein 1-Kanal-EKG in nur 30 Sekunden aufzeichnen kann. Fühlt sich das Herz nicht gut an, ist die Frequenz zu hoch oder stolpert es, kann der Besitzer der Uhr eine kurze Messung machen. Das Ergebnis kann man dann direkt als PDF für seinen Arzt exportieren, der dann wiederum weitere Anhaltspunkte hat, was denn da los sein könnte.

Bild: TechStage.de

Welche Apple Watch hat die EKG-Funktion?

Natürlich hat Apple die EKG-Funktion in seiner günstigsten Watch-Version SE und SE2 weggelassen. Das Elektrokardiogramm wird von folgenden Modellen unterstützt:

Die Aufzeichnung erfolgt bei allen Uhren über die EKG-App auf der Watch, die standardmäßig vorinstalliert ist. Zum Aufzeichnen startet man die App und legt einen Finger für 30 Sekunden auf die Krone. Eine erste Einschätzung gibt es sofort im Anschluss auf dem Display der Uhr, das ausführliche EKG inklusive Export-Funktion in ein PDF gibt es in der Health-App auf dem iPhone.

Was kostet die Apple Watch?

Beim Blick in den Preisvergleich fällt auf, dass man selbst das „älteste“ kompatible Modell, die Series 4, noch neu kaufen kann. Von der Series 5 gibt es kaum noch Angebote. Bei der Watch 6 gibt es eine größere Auswahl, die neueren Modelle 7 und 8 sind in dutzenden Varianten zu haben.

Interessant ist der Blick auf die verschiedenen Ausstattungen der Watch. Es gibt sie in zwei unterschiedlichen Größen, mit Gehäusen aus Alu oder Stahl, mit und ohne Mobilfunkmodul, mit etlichen verschiedenen Armbändern und in diversen Farben. Und genau hier liegt der Clou auf der Suche nach einem Schnäppchen: Wer in Material- und Farbauswahl nicht festgelegt ist, hat gute Chancen, ein günstiges Angebot zu erhaschen. Alternativ hilft es, Zeit mitzubringen, wenn man bei der Modellauswahl schon festgelegt ist.

Aktuell ist die günstigste Watch mit EKG im Preisvergleich eine Watch 4 mit 44-mm-Gehäuse und LTE – im Edelstahlgehäuse für knapp 280 Euro. Das ist spannend, denn die gleiche Ausführung mit Alugehäuse kostet derzeit 20 Euro mehr – obwohl das Edelstahlgehäuse zur Markteinführung einen kräftigen Aufpreis gekostet hat. Der Grund dafür: Die Händler räumen ihre Lager. Vielleicht bekommt die Watch 4 dieses Jahr noch das Update auf Watch OS 10, vielleicht auch nicht – aber spätestens dann ist ziemlich sicher Schluss. Dann wird die Ware gewissermaßen unverkäuflich, bis dahin wollen die Händler ihre verbliebenen Geräte an den Mann gebracht haben.

Eine Generation neuer ist die Watch 5, aktuell ohne LTE in der großen 44-mm-Ausführung für 332 Euro in der Schwarz-Weißen Nike-Ausführung. Wer bei der Größe nicht festgelegt ist, bekommt die kleine Watch 6 (eine Generation weiter!) aber für gerade einmal 7 Euro mehr in Rot, und eine kleine Ausführung der Watch 7 in Blau für 359 Euro. Zum Vergleich: Das gleiche Modell in Grün kostet heute mit 410 Euro ziemlich genau 50 Euro mehr; vor wenigen Wochen gab es die grüne Ausführung aber für 330 Euro als Schnäppchen unter den Watch Series 7.

Bild: TechStage.de

Der folgende Preisvergleich zeigt die aktuell günstigsten sowie die beliebtesten Apple Watches mit und ohne EKG. Ein regelmäßiger Besuch lohnt sich, denn die Preise variieren teils im Stundentakt:

Sollte man die Apple Watch SE, 4, 5, 6 oder 7 noch kaufen?

Zwangsläufig stellt sich die Frage, ob man denn für inzwischen knapp 5 Jahre alte Hardware noch um die 300 Euro ausgeben sollte. Ein entsprechend altes Android-Smartphone wäre schließlich nichts mehr wert. Tatsächlich agiert Apple zumindest, was die Software-Updates angeht, vorbildlich: Selbst die Watch 4 bekommt bis heute jedes Update.

Doch auch, wenn man die Watch 4 heute neu kauft, bleibt sie Hardware aus dem Jahr 2018. Dieses Jahr wird es im Sommer mit Watch OS 10 wieder einen großen Versionssprung geben; Gerüchten zufolge sogar einen sehr großen: Die Bedienung der Watch inklusive Homescreen soll ein Redesign bekommen. Möglicherweise bekommt die Watch 4 diesen Sprung noch mit, aber ewig werden die Updates nicht angeboten, dann kommt die Hardware an ihre Grenzen – zumal die Watch 4 auch „nur“ 16 GByte RAM hat, ab der 5er-Serie gibt es mit 32 GByte doppelt so viel Arbeitsspeicher.

Sehen wir uns also die Angebote an, ob die Ersparnis groß genug ist, um das Risiko fehlender Software-Updates und damit auch mangelnder App-Kompatibilität auszugleichen. Der folgende Preisvergleich zeigt die günstigsten Angebote der Apple Watch 4 in den verschiedenen Ausführungen:

Den Vergleich mit der Apple Watch 5 lassen wir an dieser Stelle weg, da es kaum noch Angebote dieser Ausführung gibt – und sämtliche Preise höher liegen als bei der neueren Watch 6 mit vergleichbarer Ausstattung. Die Watch 5 lebt technisch in Form der Watch SE weiter, die aber kein EKG hat. Weiter geht’s mit der Watch 6, die mit aktuell 360 Euro (ohne LTE) immerhin 80 Euro teurer ist als eine vollausgestattete Watch 4 – aber potenziell eben zwei Jahre länger Updates erhält, da sie zwei Jahre neuer ist.

Je nach Ausführung fällt der Aufpreis zur Watch 7 aber nur sehr marginal aus: Heute finden wir die günstigste Watch 7 für gerade einmal 20 Euro über der günstigsten Watch 6 im Preisvergleich. Der konkrete Unterschied ist stark von der gewünschten Ausstattung abhängig. Sollte der Aufpreis gering ausfallen und das Budget nicht ohnehin schon überzogen sein, würden wir immer zum neueren Modell greifen – und im Zweifelsfall bei der Farb-, Material- oder Größenwahl etwas flexibler sein.

Die aktuelle Watch 8 ist aktuell ab knapp 400 Euro zu haben; also in der günstigsten Ausführung noch etwa 40 Euro über der günstigsten Watch 7.

Die Apple Watch Ultra genießt eine gewisse Sonderstellung, da sie keinen Vorgänger hat. Es ist die teuerste aller Apple-Uhren, erhältlich ist sie nur mit Tauchfunktion in einer einzigen Ausführung. Dennoch liegt der Unterschied zwischen der teuersten und günstigsten Version bei knapp 50 Euro in Abhängigkeit der Farbe des Armbands. Unser Tipp: Hier ruhig günstig kaufen, man wird sich vermutlich ohnehin weitere Armbänder für die Apple Watch nachkaufen.

Watch SE und Watch SE2

Wer auf das EKG verzichten kann, bekommt mit der Watch SE das „Einsteigermodell“ günstiger. Die Watch SE der ersten Generation basiert auf Apples S5-Chip, der mit der nicht mehr erhältlichen Apple Watch 5 eingeführt wurde. Im Vergleich zur Watch 4 gibt es vermutlich ein Jahr länger Updates – doch der Aufpreis zur Watch SE der zweiten Generation (auch Watch SE2, Watch SE 2022 oder Watch SE 22 genannt) beträgt gerade einmal 40 Euro. Den Aufpreis sollte man auf jeden Fall investieren, denn die neuere SE hat mit dem S8-Chip aktuelle Hardware aus Watch 8 und Watch Ultra – hier wird es noch lange Updates geben.

Ansonsten muss man im Vergleich zu den „größeren“ Modellen neben EKG auf das Always-On-Display und weitere Sensoren, etwa für die Blutsauerstoffsättigung, verzichten. Dafür spart man aber mindestens 30 Prozent ein: Die Watch SE 22 kostet aktuell gut 270 Euro, die günstigste Watch 8 kommt auf knapp 400 Euro. Wer die Sensorik nicht benötigt, bekommt mit der SE2 die aktuelle Top-Watch von Apple zum guten Kurs.

Konkrete Ausführung gewünscht?

Wenn die Apple Watch farblich zum iPhone passen soll, die Größe wichtig ist oder es nicht ohne LTE geht, kann man mit etwas Geduld viel Geld sparen. Wir empfehlen, für alle interessanten Varianten einen Preisalarm im Preisvergleich zu setzen. Wird der Wunschpreis erreicht, bekommt man eine E-Mail.

Unter jedem Produkt gibt es einen Link in den Preisvergleich. Bild: TechStage.de Im Preisvergleich findet sich rechts unterhalb des Preisverlaufs-Graphen ein Link, um den Preisalarm zu aktivieren. Bild: TechStage.de Dort trägt man seinen Wunschpreis, eine maximale Laufzeit und eine E-Mail-Adresse ein. Ist der Wunschpreis bei irgendeinem Händler für dieses Produkt erreicht, versenden wir eine E-Mail. Selbstverständlich ist der Service kostenlos. Bild: TechStage.de Anleitung: Preisalarm einstellen .

Apple Watch mit Tarif

Wo gibt es die Apple Watch mit Tarif am günstigsten? Wir haben dutzende Angebote gecheckt – und eine klare Antwort: nirgendwo. Billiger als die Apple Watch zu kaufen und einen günstigen Tarif abzuschließen, wenn es die Cellular-Variante der Uhr mit integriertem Mobilfunkmodul ist, geht es nicht. Bei den meisten Angeboten zahlt man sogar deutlich darauf; manche sind fast frech – etwa, wenn eine Apple Watch ohne LTE mit einem 1-GByte-Vertrag gekoppelt wird, den man dann für nichts gebrauchen kann. Dafür soll man aber im Verlauf des Vertrags mehr bezahlen, als die Watch einzeln im Handel kostet? Nein, danke.

In Kombination mit einem neuen Smartphone kann man hingegen ein Schnäppchen machen. Wer möglichst günstig an ein iPhone 14 Pro (128 GByte Speicher) und eine Apple Watch S8 45 mm kommen will, findet bei O2 derzeit einen Bundle-Deal. Hier zahlt man einmalig rund 6 Euro für die Geräte. Dazu gibt es einen Tarif mit 36 Monaten Laufzeit für monatlich 60 Euro. Er bietet 50 GByte (max. 300 MBit/s) im 5G-Netz, 5 GByte mehr jedes Jahr und Flatrates für SMS und Telefonie sowie EU-Roaming.

Hochgerechnet zahlt man die Geräte ab und erhält einen ausgezeichneten O2-Tarif für monatlich rund 18 Euro. Wer zusätzlich noch einen Gutschein will, kann sich nach Vertragsabschluss hier eintragen und erhält 70 Euro Best-Choice-Gutschein.

Fazit

Apple-Watch-Angebote sollte man immer genau checken – häufig entpuppen sie sich bei genauem Rechnen als Rohrkrepierer. Der günstigste Weg zur Watch ist es, die Uhr direkt zu kaufen und bei Bedarf noch einen günstigen Tarif abzuschließen oder den vorhandenen Tarif um eine Dual-SIM-Option upzugraden.