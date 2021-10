Android oder iPhone: Stimmt jetzt ab, welches Smartphone 2021 die besten Fotos schießt!

Entsprechend treten in diesem Vergleich gegeneinander an: Xiaomi Mi 11 Ultra (Testbericht), Samsung Galaxy S21 Ultra (Testbericht), Oneplus 9 Pro (Testbericht) und Apple iPhone 13 Pro. Das iPhone ist frisch auf dem Markt und auch ohne ausführlichen Test dürfte es den Erfahrungen der letzten Jahre folgend zu den besten Kamera-Smartphones gehören. Im Gegensatz zum Blindtest 2020 (Artikel), der vor dem Marktstart des damalig aktuellen iPhone 12 Pro (Testbericht) veröffentlicht wurde, haben wir das aktuelle iPhone 13 Pro daher mit dabei. Der Grund, kein noch teureres iPhone 13 Pro Max in den Vergleich mit aufzunehmen, ist der identische Aufbau der Kamera beider Modelle. Ein Huawei-Smartphone haben wir in diesen Vergleich nicht mehr mit dabei, da der Hersteller bei Smartphones wegen des Google-Banns in Deutschland keine Rolle mehr spielt.