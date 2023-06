Android Auto & Apple Carplay Wireless nachrüsten: Smartphone kabellos verbinden

Android Auto oder Apple Carplay bringen smarte Funktionen vom Smartphone ins Auto. Die Schnittstellen erlauben die Kommunikation zwischen Entertainment-System des Fahrzeugs und Android-Gerät sowie iPhone. Die Apps des Smartphones werden hier so zu sagen auf den Bildschirm im PKW gespiegelt. Damit stehen etwa Google Maps zum Navigieren oder Spotify für Musik zur Verfügung. Auch die Sprachsteuerung per Google Assistant ist möglich, Nachrichten liest das System dann auf Wunsch vor.

Allerdings müssen Halter älterer Fahrzeuge dafür meistens eine Verbindung per USB-Kabel zwischen Auto und Mobilgerät herstellen. Zwar unterstützt Android 11 bereits Android Auto Wireless, viele Pkws aber nicht. Ähnlich verhält es sich bei Carplay von Apple. Wer den USB-C-Anschluss sowie den Akku schonen will, muss auf eine kabellose Verbindung trotzdem nicht verzichten.

Speziell bei regelmäßigen Kurzstreckenfahrten ist es einfach nervig, das Handy ständig aus der Tasche nehmen und einstöpseln zu müssen. Nicht selten streikt dann noch Android Auto. Zudem verkürzen die zusätzlichen Ladezyklen unnötig die Lebensdauer des Akkus. Adapter versprechen hier Abhilfe. Wir haben zwei Varianten für Android Auto ausprobiert und zeigen, was für weitere Lösungen es für Carplay und Android Auto noch gibt.

Adapter für Android Auto Wireless

Handys ab Android-Version 11 unterstützen zwar prinzipiell Android Auto Wireless, Smartphones von Samsung auch schon ab Android 10. Oft spielt aber bei älteren Fahrzeugen das Infotainment-System nicht mit. Eine einfache und bezahlbare Möglichkeit sind Bluetooth-Adapter.

Die Grundvoraussetzung ist, dass das Infotainment-System des Fahrzeugs Android Auto unterstützt und das Smartphone auch erkannt wird, wenn man es per Kabel einstöpselt. Ist das der Fall, dann übernimmt der Adapter gewissermaßen als „Platzhalter“ den Slot am USB-Anschluss und kommuniziert mit dem Smartphone per Bluetooth-Verbindung.

Ausprobiert haben wir den Wireless Android Auto Adapter von TNVTEC. Bei Amazon kostet das Gerät derzeit 75 Euro – mit Coupon gibt es nochmals einen Rabatt von 10 Prozent. Optisch erinnert es an eine winzige Maus. Erhältlich ist er in Schwarz oder Weiß. Zum Lieferumfang gehören sowohl ein Kabel mit USB-A auf USB-C als auch USB-C auf USB-C.

Die Einrichtung ist überraschend einfach. Man stöpselt den Adapter ein und verbindet das Android-Smartphone per Bluetooth mit dem Gerät smartBOX-F57A. Anschließend erscheint auf dem Bildschirm die Einrichtung, als würde man erstmalig das Handy einstöpseln.

Getestet haben wir das mit einem Opel Astra K (Baujahr 2017) und mit einem Samsung Galaxy S21 FE (Testbericht). Zusätzlich haben wir es auch mit einem Samsung Galaxy S23 (Testbericht) ausprobiert, das bereits vorher als „Stammgerät“ für Android Auto gedient hat. Hier hat sich das Smartphone sogar automatisch per Bluetooth verbunden und den Nutzer gebeten, der Einrichtung zuzustimmen. Das beigelegte Handbuch hatte uns hier zunächst eingeschüchtert und auf Entwickler-Einstellungen in der Android-Auto-App verwiesen. Ganz so kompliziert war es dann aber gar nicht.

Bisher konnten wir den Adapter ohne Probleme nutzen. Es ist schon eine Erleichterung bei Kurzstrecken, nicht jedes Mal das Mobilgerät einstöpseln zu müssen, um während der Fahrt Google Maps oder Spotify zu verwenden. Das spart Zeit und schont zusätzlich Akku und USB-Buchse. Sollten im weiteren Verlauf Probleme auftauchen, werden wir diesen Beitrag dann aktualisieren.

Adapter für Android Auto Wireless Der Wireless Android Auto Adapter von TNVTEC erinnert an eine kleine Computer-Maus. Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Adapter mit Kabel Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless USB-C-Buchse Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Wireless Android Auto Adapter von TNVTEC im Auto Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Wireless Android Auto Adapter von TNVTEC im Auto Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Die Verbindung steht. Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Motorola MA1 im Fahrzeug Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Motorola MA1 im Fahrzeug (Rückseite) Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Motorola MA1 im Fahrzeug eingestöpselt Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless USB-A-Stecker des Motorola MA1 Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Die Verbindung ist hergestellt per Bluetooth Bild: TechStage.de Adapter für Android Auto Wireless Adapter für Android Auto Wireless

Das zweite Gerät, das wir getestet haben, ist der Motorola MA1 Wireless Android Car Adapter. Bei Amazon bekommt man das Gerät für 90 Euro. Optisch erinnert der abgerundete Dongle mit USB-A-Stecker an einen Chromecast von Google. Die Einrichtung ist ebenfalls denkbar einfach. Vorab muss das Android-Gerät mit dem Auto per Kabel verbunden und eingerichtet worden sein. Das Motorola MA1 verbindet sich danach per Bluetooth automatisch mit dem Smartphone und gaukelt dem Fahrzeug vor, ein Handy zu sein. Das funktioniert zuverlässig – vorausgesetzt das Auto hatte zuvor bereits das Handy erkannt. In unserem Fall konnte ein Opel Insignia leider partout keine Verbindung mit einem Xiaomi Mi 11 Ultra (Testbericht) herstellen. Mit Mobilgeräten von Motorola funktioniert es hingegen und ein aktuelles Xiaomi 12 Pro (Testbericht) wird ebenfalls erkannt. das sind allerdings keine Probleme des Wireless-Adapters, sondern von Opels veraltetem Infotainment-System, das einfach keine Updates mehr erhält.

Weitere Adapter, die wir noch nicht ausprobiert haben, bietet Amazon ebenfalls an. Zu nennen wären etwa der Ottocast für 80 Euro (mit Coupon gibt es einen Rabatt von 20 Euro). Am günstigsten ist derzeit der AA-Wireless Adapter von Anraie für knapp 63 Euro.

Adapter für Apple Carplay Wireless

Passende Devices, um das Fahrzeug drahtlos mit Carplay von Apple zu verbinden, haben wir bisher noch nicht getestet. Wir holen das aber demnächst nach. Die Funktionsweise ähnelt den Android-Auto-Wireless-Adaptern: Das Gerät verbindet sich per Kabel mit dem Auto und kommuniziert per Bluetooth mit dem iPhone. Das Fahrzeug selbst sollte den Unterschied nicht merken.

Das Angebot ist hier allerdings überschaubar. Zu den gefragtesten Modellen gehören die Wireless Carplay Adapter Carlinkit 4.0 für 89 Euro (Coupon für 32 Euro anwählen) sowie der Vorgänger Carlinkit 3.0 für 60 Euro. Daneben gibt es noch einige wenige No-Name-Modelle.

Smarte Displays, Moniceiver und Alternativen

Adapter sind eine komfortable Lösung. Allerdings setzen diese voraus, dass das Fahrzeug auch die entsprechende Schnittstelle für Android Auto oder Apple Carplay bietet. Sollte das ältere Auto das nicht bieten, wäre die Nachrüstung eine Möglichkeit. Direkt beim Hersteller ist das aber sündhaft teurer. Günstigere Alternativen sind Moniceiver. Noch einfacher funktioniert das mit einem smarten Display wie von Carpuride (Testbericht). Mehr dazu erklären wir im Ratgeber Android Auto, Apple Carplay & DAB+ nachrüsten: Displays, Moniceiver & Receiver.

