Smartwatches, Sportuhren & Fitness-Tracker mit der längsten Akkulaufzeit

Wir haben aus unseren Tests die Smartwatches, Sportuhren und Fitness-Tracker mit der längsten Akkulaufzeit herausgesucht. Die Werte dafür haben wir im praktischen Tragen ermittelt und mit den Daten der Hersteller verglichen. Sie entsprechen dem Praxiseinsatz. So messen wir etwa dauerhaft den Puls und sonstige Körperdaten, zählen Bewegung und Stockwerke und nehmen die Uhren oder Tracker mit zum Sport.

Was beeinflusst die Akkulaufzeit?

Nicht besser macht es die neue Google Pixel Watch (Testbericht) . Diese kombiniert Fitbit-Funktionen mit Wear OS, was am Ende eine dürftige Akkulaufzeit von einem, höchstens zwei Tagen hervorbringt. Die Sportuhr Fitbit Sense 2 (Testbericht) hingegen kommt im Test auf gut sechs Tage. Insgesamt haben die geschlossenen Systeme bei der Akkulaufzeit die Nase vorn. Dabei muss man nicht zwingend auf zusätzliche Apps verzichten, wie Garmin oder Huawei zeigen. Nur die Auswahl ist deutlich kleiner.

Der nächste Faktor ist das Display. Analog zu Smartphones kosten große, bunte, helle Anzeigen mit Touchscreen mehr Strom als einfarbige LCDs mit seitlichen Bedienelementen. Die Unterschiede merkt man am oberen und unteren Ende. Die Withings Scanwatch (Testbericht) hält deswegen knapp einen Monat durch, weil sie ein kleines OLED-Display mit klassischen analogen Zeigern kombiniert. Dennoch schaffen zahlreiche Sportuhren und Fitness-Tracker locker 14 Tage im Alltag. Das liegt vorwiegend daran, dass sie, wann immer möglich, in einen Sparmodus schalten. Dieser zeigt dann nur die Uhrzeit oder einzelne Daten an.