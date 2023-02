Ab 20 Euro: Mobilfunktarife mit unlimitiertem Datenvolumen

Tarife mit unlimitiertem Datenvolumen ermöglichen Streaming von Videos und Musik ohne GByte-Beschränkung. Auch mobiles Arbeiten mit Videocalls & Co. ist damit kein Problem. Einige der Tarife sind sogar monatlich kündbar.

Immer mehr Anbieter reduzieren ihre Preise. Bereits ab 20 Euro bekommen Nutzer einen entsprechenden Vertrag. Aber Achtung: Im Kleingedruckten verbergen sich auch unschöne Überraschungen. Wir haben die günstigsten Tarife in den Netzen von O2, Telekom und Vodafone herausgesucht; sogar 5G-Verträge sind darunter.

Wer weniger als 20 Euro zahlen will, findet entsprechende Tarife bis 20 Euro und bis 10 Euro. Wer nur mobil surfen will, etwa per LTE-Router oder Surfstick, dem empfehlen wir einen Blick auf die besten Tarife für mobiles Surfen.