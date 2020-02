Von nerdig bis kitschig: Geschenke zum Valentinstag

Am 14. Februar ist Valentinstag! Wir zeigen Geschenkideen von nerdig bis kitschig, die noch rechtzeitig ankommen sollten.

Werkzeug

Dass Schrauben nicht nur Männersache ist, ist weitläufig bekannt. Dabei ist die Farbe des Werkzeugs erst einmal egal. Wer beim Werkeln dennoch Wert auf einen knallig-pinken Farbakzent legt, findet auch dafür jede Menge passende Produkte – sogar von Markenherstellern in hoher Qualität.

Der Akkuschrauber Bosch IXO der 6. Generation mit seinem pinken Design könnte der neue Liebling im Haushalt werden. Denn er ist nicht nur sehr klein und damit handlich, er kommt optional auch mit viel genauso ungewöhnlichem wie nützlichem Zubehör wie dem Gewürzmühlen-, dem Grillgebläse- und dem Korkenzieheraufsatz.

Richtig professionell wird es mit dem Makita HP331DSAP1 Akkuschlagbohrschrauber. Auch er kommt in der Sonderedition in Pink. Bei einem Gewicht von 1,3 Kilogramm schafft der 12-Volt-Akkuschlagbohrschrauber im Leerlauf eine Drehzahl von 1700 Umdrehungen pro Minute.

Es gibt auch ganze Sets in Pink. Das 77-teilige Werkzeugset kommt in einer auffälligen Tragetasche, das 135-teilige Werkzeugset sogar mit einem Akkuschrauber und in einem pinken Werkzeugkoffer. Eine allzu hohe Qualität der einzelnen Werkzeuge braucht man bei dem günstigen Preis jedoch nicht zu erwarten. Es muss nicht gleich ein ganzes Set sein? Dann könnte der pinke Zollstock mit dem Aufdruck Nur für echte Mädels das richtige Valentinstagsgeschenk sein.

Zum pinken Werkzeug gehört natürlich auch das richtige Outfit. Dafür gibt es zum Beispiel von Fashion Securité eine Latzhose in Pink als Gegenentwurf zum klassischen Blaumann. Achtung! Laut Käufern auf Amazon fällt die Latzhose klein aus. Ebenfalls pink: Ein Werkzeuggürtel und ein Schutzhelm. Damit fällt Mann/Frau mit Sicherheit auf.

Fitness

Fitness-Tracker helfen nicht nur, die eigene Fitness zu messen und zeigen eingehende Nachrichten vom Smartphone an. Sie sehen teilweise auch noch richtig schick aus, besonders, wenn man die Armbänder gegen farbenfrohe tauscht.

Wir empfehlen das Xiaomi Mi Band 4 (Testbericht). Es bietet eine ausgezeichnete Laufzeit, ein OLED-Display und viele clevere Funktionen. Sein Preis ist mit etwa 30 Euro überschaubar. Für das Xiaomi Mi Band 4 gibt es für wenige Euro ein pinkes Armband zum Austauschen.

Auch die drei Tracker Fitbit Charge 3 (Testbericht), Fitbit Inspire HR (Testbericht) und Fitbit Alta HR (Testbericht) erhalten unsere Empfehlung. Sie unterscheiden sich fast nur im Formfaktor und im Preis; der Funktionsumfang ist vergleichbar.

Das Huawei Band 3 Pro (Testbericht) kommt mit integriertem GPS – in dieser Preiskategorie eine Seltenheit. Auch der Garmin Vivosmart 3 (Testbericht) ist gut. Hier weiß besonders die fantastische Garmin-App zu überzeugen.

Rosen

Rosen sind zum Valentinstag der Klassiker unter den Geschenken. WIrklich lange hat man ihnen aber keine Freude. Nachhaltiger wäre da zum Beispiel eine zugegeben sehr kitschige Seidenrose mit einer LED-Lichterkette in einer Glaskuppel. Nuss man mögen, keine Frage.

Leuchtende Plastikrosen treiben den Kitschfaktor weiter nach oben. Ihr Stiel besteht aus goldglänzendem Kunststoff, die Blütenblätter aus einer Folie. Ein kleines Herz steuert die LEDs. Die Rose steht in einem Holzsockel mit dem Schriftzug Love. Wer immer noch nicht genug Klimbim hat, besorgt sich die Rose in der Glaskuppel mit Flamingos oder Elefanten.

Einige Händler verkaufen Rosen, die mit einem speziellen Konservierungsverfahren über Jahre haltbar gemacht wurden. Sie gibt es in allen Farben, Größen und Arrangements. Wir haben im Preisvergleich zwei Varianten im klassischen Rot verlinkt.

Kopfhörer

True-Wireless-Kopfhörer, die vergleichbar mit den Apple Airpods komplett ohne Kabel auskommen, gibt es am Markt unzählig viele. Aber wie viel sollte man in True-Wireless-Kopfhörer investieren? Hier haben wir acht True-Wireless-Kopfhörer bis 300 Euro im Vergleichstest. Für alle, die Kopfhörer ohne Silikon bevorzugen, haben wir den Ratgeber: In-Ear-Kopfhörer ohne Gummiaufsätze. Wer weniger ausgeben will, findet im Beitrag Bluetooth-Kopfhörer für unter 30 Euro im Vergleichstest jede Menge Alternativen.

Bluetooth-Finder

Bluetooth-Finder sind klein, günstig und äußerst praktisch. Denn sie helfen bei der Suche nach verlegten Gegenständen wie Schlüssel, Smartphone oder Geldbeutel. Folgende Tracker können wir dabei besonders empfehlen.

Der Musegear Finder 2 (Testbericht) ist sehr gut ausgestattet und mit gerade einmal 8 Gramm ein besonders leichtes Modell. Dabei bringt er es auf eine überdurchschnittliche Reichweite von 60 Metern. Getoppt wird er vom Tile Pro (Testbericht) mit einer von uns gemessenen Reichweite von 90 Metern. Nur 30 Meter schafft der Orbit Key (Testbericht). Dafür hat er ein besonders schickes Gehäuse und kommt mit Vollausstattung.

Der Chipolo Classic (Testbericht) bieten eine große Farbauswahl und einen besonders lauten Alarmton. In der Form eines Autoschlüssels kommt der Terratec Protect Mobile (Testbericht). Seine Reichweite beträgt zwar nur knapp 40 Meter, das sollte jedoch im Alltag ausreichen. Sein großer Vorteil: Er ist der günstigste in unserer Reihe.

Alexa

Deutlich weniger kitschig und romantisch, dafür aber nerdig und praktisch, ist ein Sprachassistent. Hier bietet sich Alexa an, schließlich gibt es zum Valentinstag einige Echo-Geräte reduziert zu kaufen.

Der aktuelle Amazon Echo kostet 75 statt 100 Euro, der bezüglich seines Klangs baugleichen Amazon Echo Plus (Testbericht) 110 statt 150 Euro. Amazon legt beim Kauf der Plus-Variante eine Philips Hue White dazu. Die Glühbirne verbindet sich dank des im Echo Plus integrierten Zigbee-Hubs direkt mit dem Sprachassistenten. Der Echo Dot (Testbericht) kostet 40 statt 60 Euro.

Wer nicht nur hören, sondern auch sehen will, bekommt aktuell den Amazon Echo Show 5 günstiger. Er kostet 70 statt sonst 90 Euro. Eine ganze Ecke größer ist der Echo Show 8. Er kostet 100 statt 120 Euro. 200 statt 230 Euro will Amazon für den Echo Show (Testbericht). Amazon legt hier eine Philips Hue White bei. Wer noch nicht genau weiß, welches Smart-Display für ihn das Beste ist, dem empfehlen wir unseren Smart-Display-Vergleichstest: Echo Show 5 vs Show vs Spot.

Fazit

Es gibt sie, die nerdigen Geschenke zum Valentinstag, die nicht nur kurz Freude bereiten wie ein Blumenstrauß, sondern richtig praktisch sind oder als Dekoobjekt auffallen. Unser persönlicher Kitschfavorit ist die LED-Rose mit kleinen Herzelefanten in der Glaskuppel. Praktischer sind da schon das Xiaomi Mi Band 4 (vielleicht mit pinkem Armband?) oder ein Blueotooth-Tracker. Ganz vorne dabei ist auch der Bosch IXO in Pink.

