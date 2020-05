Von Low- bis High-End: Drei Fieberthermometer im Vergleich

Das kontaktlose Infrarotfieberthermometer Withings Thermo ist klein, schick, teuer und smart. Aber ist es auch genau? Wir vergleichen es mit zwei günstigen Alternativen.

Fieber ist eines der häufigsten Symptome der durch das neuartige Coronavirus Sars-Cov-2 hervorgerufenen Krankheit Covid 19. Kein Wunder also, dass Fieberthermometer aktuell sehr gefragt sind. Viele Modelle sind ausverkauft, andere aufgrund der erhöhten Nachfrage im Preis gestiegen. Trotzdem bekommt man sehr günstige, herkömmliche digitale Modelle bereits unter 5 Euro. Erste Modelle mit Infrarotmessung der Schläfen oder des Ohres fangen bei etwa 25 Euro an. Doch es geht auch deutlich teurer, wie das fast 100 Euro teure Modell Withings Thermo zeigt. Wir vergleichen exemplarisch ein sehr günstiges, ein mittelpreisiges und das teure Withings Thermo miteinander und zeigen, worauf man bei einem Kauf achten sollte.

Flüssigkeitsthermometer

Analoge Quecksilberthermometer gehören zu den genauesten Fieberthermometern. Einfach gesagt dehnt sich ihrem Inneren bei Erwärmung flüssiges Quecksilber aus und schiebt sich in einem skalierten Glasröhrchen nach oben. Aufgrund der Giftigkeit von Quecksilber ist der Vertrieb solcher Thermometer seit 2009 in der EU verboten. Eine Ausnahme bildet der wissenschaftliche und medizinische Bereich. Alternativ nutzen viele aktuelle Flüssigkeitsthermometer Galistan, welches Quecksilber zum Verwechseln ähnlich sieht. Ihr Vorteil gegenüber digitalen Varianten liegt in ihrer Unabhängigkeit von einer Stromquelle und der hohen Genauigkeit.

Digitale Thermometer

Einfache digitale Fieberthermometer ähneln bezüglich ihrer Form den Flüssigthermometern. An ihrer Spitze sitzt ein Sensor, welcher seinen elektronischen Widerstand entsprechend der Temperatur verändert. Bleibt die Widerstandsveränderung innerhalb eines definierten Zeitraums gleich, zeigt üblicherweise ein LC-Display die erreichte Temperatur an. Eine derartige Messung dauert etwa 10 - 20 Sekunden und wird üblicherweise von einem akustischen Signal begleitet.

Ihr Vorteil liegt in der hohen Verfügbarkeit, im günstigen Preis von häufig unter 5 Euro und der gleichzeitig hohen Genauigkeit, die jedoch stark vom Ort der Messung abhängt. So erreicht der Nutzer die höchste Genauigkeit rektal. Aber auch oral oder unter dem Arm ist eine Temperaturmessung möglich. Bei einem Kauf sollte man darauf achten, ein Modell mit einem flexiblen Kopf zu wählen. Bei der Nutzung eines digitalen Fieberthermometers gilt es, das Gerät nach jeder Nutzung intensiv zu reinigen. Es kann auch sinnvoll sein, für jede Person im Haushalt und/oder Ort der Messung ein eigenes digitales Thermometer zu haben.

Infrarotthermometer

In den letzten Jahren drängen zunehmend Infrarotfieberthermometer auf den Markt. Sie messen mittels einer Linse und einem oder mehreren dahinter liegenden Sensoren die abgestrahlte Infrarotstrahlung der Stirn oder des Trommelfells. Die Messdauer beträgt nur wenige Sekunden. Ihr Preis variiert zwischen 25 und 100 Euro.

Infrarotfieberthermometer für das Trommelfell kommen üblicherweise mit nachkaufbaren Hygieneaufsätzen. Der Vorteil der Trommelfellmessung liegt theoretisch in der geringeren Fehleranfälligkeit durch falsche Anwendung. Bei der Messung an der Stirn sollte der Nutzer stets versuchen, die Schläfenarterie zu treffen. Sie ist mit der Herzschlagader verbunden und bietet so einen guten Näherungswert der tatsächlichen Körperkerntemperatur.

Genauigkeit

Für den Test der Genauigkeit nutzen wir neben dem 100-Euro-Gerät Withings Thermo das 20 Euro Stirn-/Trommelfell-Infrarotthermometer IT 121 des Händlers SVMUU und das sehr günstige digitale Fieberthermometer Philips SCH410.

Zum Vergleich messen wir je Thermometer und Messort siebenmal, um Messungenauigkeiten festzustellen und den Streuungsbereich zu ermitteln. Trotzdem kann das Ergebnis unseres Tests nur einen Anhaltspunkt der tatsächlichen Genauigkeit liefern.

Das digitale Thermometer kommt rektal, oral und axial, also in der Achselhöhle, zum Einsatz. Das IT 121 misst Stirn und Ohr, das Withings Thermo nur die Stirn.

Testmessungen der Thermometer Philips SCH410 Withings Thermo IT 121 rektal oral axial Stirn Stirn Ohr Messung 1 37,1 36,7 35,3 37,3 37,1 36,7 Messung 2 37,1 36,7 35,5 37,4 37,1 36,6 Messung 3 37,1 36,7 35,1 37,2 37,0 36,6 Messung 4 37,1 36,7 35,2 37,1 37,3 36,5 Messung 5 37,1 36,8 35,5 37,3 36,9 36,6 Messung 6 37,1 36,8 35,2 37,2 37,0 36,7 Messung 7 37,1 36,5 35,1 37,1 37,1 36,7 Mittelwert 37,1 36,7 35,3 37,2 37,1 36,6 Abweichung von Rektalmessung ✖ -0,4 -0,8 0,1 0,0 -0,5 Messbereich laut Hersteller +/- 0,1 0,1 0,1 0,2 k.a. k.a. tatsächlicher Messbereich +/- 0,00 0,15 0,20 0,15 0,20 0,10

Allgemein hin gilt die rektale Messung als die genaueste, weswegen wir sie als Richtwert für die weiteren Ergebnisse nutzen. Im Test zeigt sich auch die sehr geringe Abweichung im Messbereich, die von einer Nachkommastelle nicht erfasst wird. Das angezeigte Ergebnis beträgt stets 37,1 Grad Celsius.

Oral und axial ist nicht nur die Streuung größer, auch der Mittelwert der Messergebnisse weicht von der rektalen Messung ab. So liegt die Messung im Mundraum 0,4 Grad, die Messung in der Achselhöhle gar 0,8 Grad darunter. Bei der oralen Messung fällt auf, dass es einen Unterschied von 0,2 bis 0,3 Grad ausmacht, wie tief man das Fieberthermometer unter die Zunge schiebt. Gerade wenn Eltern bei ihren Kindern oral die Temperatur nehmen, ist für sie kaum zu kontrollieren, wo genau sich der Temperaturfühler im Mund befindet. Auch kann das Trinken von kühlen oder warmen Getränken das Ergebnis verfälschen. Axial ist die Streuung mit plus/minus 0,2 Grad sogar noch höher. Sowohl oral als auch axial sind die Ergebnisse mit die schlechtesten im Test.

Das Withings Thermo liegt bei sieben Messungen im Schnitt nur 0,1 Grad über dem rektalen Wert, kein Einzelmessergebnis darunter. Dabei ist das Temperaturnehmen hier besonders komfortabel. Einmal auf den Knopf gedrückt beginnt die Messung, bestätigt durch eine Vibration. Nun fährt der Nutzer von der Stirnmitte horizontal zum seitlichen Haaransatz. Vier Sekunden später signalisiert eine weitere Vibration das Bereitstehen des Messergebnisses. Wer sich nicht sicher ist, ob er das Thermo richtig anwendet, dem gibt die App eine Anleitung.

Die Temperaturmessung an der Stirn gehört ohnehin schon zu den hygienischeren. Das Thermo liefert jedoch genauso zuverlässige Ergebnisse, wenn es bei der Messung etwas über der Stirn schwebt. Withings spricht von bis zu 1,3 Zentimetern. Das kann gerade für Eltern, welche die Temperatur von ihrem schlafenden Kind nehmen wollen, von Vorteil sein. Mittlerweile beherrschen jedoch zahlreiche Infrarotthermometer das kontaktlose Messen.

Das günstige IT 121 misst an der Stirn und nach dem Entfernen der Schutzkappe zusätzlich im Ohr. Dabei erreicht die Stirnmessung trotz des großen preislichen Unterschieds zum Withings Thermo sogar bessere Werte. Die Streuung ist zwar etwas höher, aber der Mittelwert der sieben Messpunkte trifft recht genau die rektal gemessene Temperatur. Dabei ist die Messung selbst minimal komplizierter als beim Thermo, denn der Nutzer muss für die Dauer der Messung den Start-Knopf gedrückt halten. Sobald er die Taste loslässt, endet die Messung und das IT 121 zeigt das Ergebnis an. Begleitet wird der Vorgang von einem sehr lauten und entsprechend nervigen Gepiepste, welches wohl so manches Kind aus dem Schlaf reißen wird. Die Ohrmessung enttäuscht im Ergebnis. Zwar ist der gemessene Temperaturbereich der geringste im Test. Aber der Mittelwert liegt ganze 0,5 Grad Celsius unter Messung im Po.

Features

Das Philips SCH410 kann wie die meisten einfachen digitalen Fieberthermometer nicht sehr viel. Knopf drücken, messen, warten, bis es piepst, Temperatur ablesen. Dabei ist das LC-Display sehr klein und unbeleuchtet, was seine Verwendung in dunklen Umgebungen erschwert. Bei jedem Neustart zeigt es wie die meisten kurz die letzte Messung an – alle weiteren Messungen sollten sich Nutzer für das Nachvollziehen des Krankheitsverlaufs notieren.

Das IT 121 hat ein recht großes und hintergrundbeleuchtetes Display. Bei einer gemessenen Temperatur von über 38 Grad Celsius färbt es sich rot ein. Auch ist es möglich, die Temperatur auf einen der 20 Plätze zu Speichern. Wirklich komfortabel ist das jedoch nicht gelöst. Neben Stirn- und Ohrmessung kann das IT 121 auch die Temperatur von Objekten messen. Wie oben bereits erwähnt nervt das laute Piepsen. Immerhin kann man es abschalten.

Das IT 121 hat mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel und ist selten auf dem Markt zu finden. Gearbest verkauft es noch, dort kostet es inklusive Versand etwa 15 Euro. Doch es gibt auch viele vergleichbare neuere Geräte. Bei der Genauigkeit sollten sie sich nicht groß unterscheiden. Wichtig ist es darauf zu achten, dass das Display groß genug und hintergrundbeleuchtet ist. Auch hilft eine angewinkelte Bauweise beim Temperaturnehmen. Zudem kann es sich als praktisch erweisen, wenn das Infrarotthermometer neben der Stirn auch das Ohr als Messort akzeptiert. Wir haben einige entsprechende Geräte herausgesucht.

Das Withings Thermo ist gerade im Vergleich zu den beiden einfachen Thermometern ein wahres Feature-Monster und sieht dabei auch noch aus wie ein Design-Objekt. Seine zylindrische Form verjüngt sich symmetrisch an dessen Ende und bildet so wie ein Art Griff. Hinter einer Seite sitzen unter einer magnetischen Abdeckung zwei AAA-Batterien. Auf der anderen Seite leuchtet bei Bedarf neben dem einzigen Knopf eine 5 × 20 weiße Punkte umfassende Matrix durch den weißen Kunststoff. Leuchtet sie nicht, ist das Display unsichtbar. Die Infrarot-Sensoren sind etwa drei Zentimeter nach innen versetzt, was derren Verschmutzung weitestgehend verhindern sollte.

Der Clou ist aber seine WLAN-Funktionalität im 2,4-GHz-Netz. Nach der Einrichtung funkt es die Messwerte automatisch an den Withings-Server. Alternativ versteht das Thermo auch Bluetooth, um direkt mit der App zu kommunizieren. Zuvor besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse über einen kapazitiven Slider neben der Punktematrix einem von acht zuvor angelegten Nutzern zuzuweisen. Die korrespondierende App holt sich die Messwerte vom Server und zeigt sie chronologisch an. So kann man sehr komfortabel den Temperaturverlauf kontrollieren. Auch nicht zugeordnete Messwerte speichert Withings. Per App kann man sie nachträglich Nutzern zuweisen. Die App ist dabei sehr übersichtlich und selbsterklärend. Wir hätten uns jedoch eine grafische Auswertung in einer Kurve gewünscht.

Nutzer können in den chronologischen Temperaturverlauf Bilder, Symptome, Medikamente und Kommentare hinzufügen. Das hilft zum einen der Dokumentation. Zum anderen empfiehlt die App unter Umständen den Besuch eines Arztes. Zusätzlich bietet die App verschiedene Lehrvideos zur richtigen Anwendung des Thermos und einige weiterführende Fakten über Fieber und Messungen.

Neben dem Withings Thermo gibt es unter anderen mit dem Philips Avent SCH740/86 Smart und dem Beurer FT 95 weitere smarte Infrarotthermometer. Wie im eingebundenen Preisvergleich zu sehen, sind diese aktuell ausverkauft, auch wir konnten sie für den Test nicht besorgen. Sobald sich der Markt etwas entspannt holen wir uns die App-gesteuerten Thermometer und vergleichen ihre Smart-Features miteinander.

Fazit

Dieser Vergleich zeigt, dass die rektale Temperaturmessung mit einem einfachen digitalen Thermometer die mit Abstand günstigste und genaueste ist. Allerdings empfinden sie viele als unangenehm, auch der Protest der Kinder kann nerven. Zudem ist sie unhygienisch. Die Messung in Mund oder Achselhöhle ist zu ungenau. Die Infrarotstirnthermometer sind bei richtiger Anwendung recht nah am rektalen Messwert dran – egal ob das Infrarotthermometer 20 oder 100 Euro kostet. Dabei ist die Stirnmessung, die teilweise auch mit einem gewissen Abstand funktioniert, hygienisch und schnell. Die Dokumentation der gemessenen Temperatur wie es das Withings Thermo automatisch macht ist zwar nicht essenziell, aber komfortabel. So ist im Krankheitsfall auf einen Blick der Temperaturverlauf ersichtlich und man kann, falls nötig, mit Medikamenten und einem Arztbesuch reagieren.

Wir empfehlen die Nutzung eines günstigen Infrarotthermometers. Sollte es Temperaturen von über 38 Grad anzeigen, kann man mit einem digitalen Thermometer rektal nachmessen. Das Withings Thermo ist die Luxus-Ausführung des klassischen Stirninfrarotthermometers und kann im Grunde alles, was man von einem modernen Thermometer erwartet. Wer bereit ist, knapp 100 Euro dafür zu investieren, macht nichts falsch.

Wer für die Familienplanung genauere Thermometer bracht, sollte sich unseren Ratgeber iPhone als Verhütungscomputer und günstige Alternativen durchlesen.

