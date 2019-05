Vier Full-HD-Beamer bis 600 Euro im Vergleichstest

Es muss nicht immer ein TV-Gerät sein: Projektoren, die ein gutes Bild in Full-HD an die Wand werfen, werden immer günstiger. Techstage hat vier aktuelle Projektoren getestet.

Testfeld

LG PF50KS

Der PF50KS von LG ist nicht nur der kleinste Beamer im Testumfeld, mit einem Gewicht von 910 Gramm ist es bei weitem das leichteste Modell. Der Winzling macht insgesamt einen guten Job – besonders unterwegs sorgt er für viel Freude. Dank eines fest eingebaute Akkus, WLAN und Bluetooth kann er komplett kabellos eingesetzt werden, er hält bis zu zweieinhalb Stunden durch. Als einziger Testkandidat verfügt der PF50KS über ein auf WebOS basierendes Smart-TV-Interface, wodurch sich verschiedene Apps aus dem LG-Store und entsprechend verschiedene Mediendienste direkt nutzen lassen können.

Das Bild ist ordentlich, Wunder darf man allerdings nicht erwarten. Die Helligkeit ist mit gerade einmal 600 Lumen sehr gering, was einen Einsatz bei Tageslicht eigentlich ausschließt. Trotz der geringen Abmessungen macht der Beamer Lärm wie ein Großer: Das Lüftergeräusch ist deutlich hörbar. Der PF50KS ist vor allem für jene Interessant, die ab und zu und an verschiedenen Orten Filme und Spiele in HD-Qualität abspielen wollen. Die vielfältigen Funktionen, Anschlüsse und mobilen Einsatzmöglichkeiten machen aus dem Beamer insgesamt einen kleinen Alleskönner.

LG PF50KS

Acer H6517ABD

Der äußerlich schlichte Acer-Projektor zeigt im Betrieb Höhen und Tiefen. Das projizierte Bild ist insgesamt sehr ordentlich: Full-HD-Inhalte werden gestochen scharf dargestellt, die Helligkeit ist ausreichend und die Farben wirken gut. Zudem erreicht das Bild eine Diagonale von bis zu 7,62 Metern – bester Wert im Test. Das recht positive Ergebnis wird allerdings deutlich von lauten Lüftergeräuschen getrübt. Vereinzelt war sogar ein leichter Pfeifton zu hören. Als Linsenschutz hat Acer dem H6517 immerhin eine abnehmbare Plastikkappe und eine Tragetasche spendiert. Als Anschlüsse stehen lediglich ein HDMI-Eingang und ein VGA-Anschluss zur Verfügung – viel zu wenig für einen Beamer dieser Preisklasse.

Acer H6517ABD

Benq TH683

Der Benq-Beamer zeigte bei Filmen, Spielen und Sportübertragungen keinerlei Schwächen: Das projizierte Bild ist gut, Full-HD-Inhalte werden gestochen scharf dargestellt. Die Helligkeit ist auch bei Tageslicht gerade noch ausreichend, die dargestellten Farben wirken insgesamt satt und intensiv. Auch hier schlagen allerdings die lauten Lüftergeräusche negativ zu Buche. Die eingebauten Lautsprecher sind die besten im Testumfeld und können auch ohne zusätzliches Audio-Equipment ganz ordentlich unterhalten. Leider fehlt dem Gerät ein Linsenschutz, dafür ist die Vielzahl an verschiedenen Ein- und Ausgängen klasse.

Benq TH683

Epson TW650

Sowohl bei Tageslicht, als auch im Dunkeln ist das Bild des TW650 von Epson tadellos. Die Full-HD-Inhalte wirken gestochen scharf und farbecht. Störend sind lediglich die deutlich hörbaren Lüftergeräusche. Außerdem wird der Beamer im Betrieb recht warm. Als einziger Beamer im Test hat der TW650 einen eingebauten manuellen Linsenschutz. Zudem ist der Epson-Projektor sehr anschlussfreudig: Eine Vielzahl an verschiedenen Ein- und Ausgängen lässt kaum Wünsche offen.

Epson EH-TW650

Tabelle

Modell PF50KS H6517ABD TH683 TW650 Hersteller LG Acer Benq Epson Preis in Euro / UVP 599 599 599 699 Gewicht 910 g 2,50 kg 2,65 kg 2,70 kg Abmessungen (BxHxT) 49 x 170 x 170 mm 314 x 93 x 223 mm 346.2 x 101.7 x 214.8 mm 302 x 92 x 252 mm Verarbeitung + + ++ + Helligkeit -/600/- Lumen -/3400/2720 ANSI Lumen -/3200/- ANSI Lumen -/3100/- ANSI (Hoch/Standard/Eco) App + - - - Typ DLP DLP DLP DLP Auflösung Full HD (1920x1080) Full HD (1920x1080) Full HD (1920x1080) Full HD (1920x1080) 3D - + + - Kontrast 100.000:1 20.000:1 10.000:1 15.000:1 Lichtquelle LED Lampe Lampe Lampe Video-Anschlüsse 2x HDMI In 1x VGA In, 1x HDMI 1.4a In 1x VGA In, 2x HDMI In (1x MHL-kompatibel), 1x Composite Video (RCA) 1x VGA In, 2x HDMI In (1x MHL-kompatibel), 1x Composite Video (RCA) Audio-Anschlüsse 1x Klinke Audio In, 1x Klinke Audio Out 1x Klinke Audio In 1x Stereo Line In (RCA), 1x Klinke Audio In, 1x Klinke Audio Out 1x Stereo Line Out (RCA) Weitere Anschlüsse 1x LAN, 2x USB 1x USB 2.0 2x USB 2.0, 1x RS-232 2x USB 2.0, WLAN 802.11b/g/n Wlan / Bluetooth + / + - - + / - Lampenlebensdauer 30000/-/- Stunden 5000/6000/10000 Stunden 3500/5000/7000 Stunden -/7000/- Stunden (Standard/Eco/Eco+) Lens-Shift - - - - Geräuschentwicklung 34/26dB(A) 34/31dB(A) 34/29dB(A) 37/28dB(A) (Standard/Eco) Stromverbrauch 65/-W 235/-W 270/220W 298/219W (Standard/Eco) Besonderheiten integrierte Lautsprecher (2x 1W), Akku 3D-Ready (aktiv), integrierte Lautsprecher (1x 3W) 3D-Ready (aktiv), integrierte Lautsprecher (1x 10W) integrierte Lautsprecher (1x 2W) Bilddiagonale 0.64-2.54m 1.06-7.62m 1.52-4.57m 0.76-7.62m

Fazit

Der Test hat gezeigt, vor allem eines gezeigt: Bereits in der Preisklasse um 600 Euro bekommt man sehr ordentliche Full-HD-Beamer. Damit sind diese Projektoren zumindest preislich eine gute Alternative zu TV-Geräten geworden – zumindest dann, wenn nicht täglich geschaut wird. Kein Gerät hat beim Bild große Schwächen gezeigt. Hinzu kommt, dass Nutzer ganz individuell nach ihren Sehgewohnheiten das Bild durch Presets oder ganz manuell das Bild optimieren können. Beim LG-Projektor muss man bei der Helligkeit Abstriche hinnehmen – dafür besticht das Gerät durch eine hohe Mobilität.

Will man vor allem ein ordentliches Bild haben, macht man mit keinem der getesteten Modelle etwas verkehrt. Eine weitere Gemeinsamkeit der Beamer ist die deutlich wahrnehmbare Lüfterlautstärke. Offenbar ist es keinem Unternehmen möglich, bei dieser Gehäusegröße und zu dem Preis einen leisen Beamer zu produzieren. Wenigstens verfügen alle Beamer über einen Eco-Modus, der den Geräuschpegel zumindest ein wenig reduziert.

Die Unterschiede der einzelnen Modelle offenbaren in den weiteren Details. Wenn es um die größten Einsatzmöglichkeiten geht, gefallen uns aufgrund der vielen Anschlüsse besonders der Epson EHTW650 und der Benq TH683. Auch das Bild der beiden Geräte ist besser als bei der getesteten Konkurrenz. Was das Design angeht, ist hier der persönliche Geschmack gefragt: Während der Benq-Projektor eher klassisch schlicht konstruiert wurde, zeigt er Epson-Beamer auch optisch, dass er viel Technik an Bord hat. Da es in dieser Reihe preislich kaum Unterschiede gibt, kann der Epson EHTW650 getrost als bestes Gesamtpaket bezeichnet werden. Hier gefällt uns die Möglichkeit, Inhalte per Smartphone zu übertragen. Benötigt man allerdings einen mobilen Beamer, der auch mal ohne externe Stromquelle funktionieren soll, wäre der portable LG PF50KS unsere Wahl.

Permalink: https://techstage.de/-4411201