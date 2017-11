Vergleichstest: Günstige China-Smartphones mit Android

In den letzten Monaten haben diverse günstige China-Smartphones unseren Testparcour durchlaufen. Einige davon haben uns sehr gut, einige nicht so gut gefallen. In unserem Vergleichstest erfahrt Ihr, welche günstigen Smartphones und Phablets aus dem Reich der Mitte ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und von welchen man lieber die Finger lassen sollte.

Auf der Suche nach einem möglichst günstigen und möglichst gut ausgestatteten Smartphone sollte man ruhig einen Blick auf die sogenannten China-Smartphones werfen. So ganz zutreffend ist dieser Begriff ja eigentlich nicht mehr: Früher verstand man darunter fast ausschließlich für den chinesischen Markt konzipierte Geräte, die sich nur über China-Shops wie beispielsweise GearBeast importieren ließen.

Mittlerweile haben viele Hersteller die europäischen Kunden auch auf dem Schirm und bieten ihre Handys und Tablets oft selbst direkt über Amazon oder eBay an, der manchmal etwas umständliche Weg über spezielle Online-Shops ist nicht mehr zwingend notwendig. Auch die Preisdiskrepanz wird immer geringer, wenn man beim Kauf in China-Shops auch nach wie vor sparen kann, dann wiederum aber auch mit Zollkosten und langen Lieferzeiten rechnen muss. Und auch das in Deutschland genutzte LTE-Band-20 findet sich heutzutage bei fast jedem China-Phone, vor nicht allzu langer Zeit war das nicht selbstverständlich.

Wir haben in den letzten Monaten einige China-Smartphones gründlichen Tests unterzogen und zeigen in unserem Vergleichstest, welche Smartphones davon Top und welche eher Flop sind.

Maze Alpha

Das Maze Alpha (Testbericht) ist ein optisch ans Xiaomi Mi Mix angelehnte Smartphone. Zwar hat uns die Frontkamera nicht gefallen und das Telefon ist recht schwer, ansonsten konnte uns das 6-Zoll-Phablet allerdings überzeugen. Es bietet eine gute Performance, hat eine für diese Preisklasse gute Hauptkamera und läuft lange mit einer Akkuladung.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 6.0", 1920x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 Kamera hinten 13.0MP, f/2.2, Kontrast-AF, LED-Blitz, Videos @1080p (Hauptkamera); 5.0MP, Tiefenschärfe (Zweitkamera) Kamera vorne 5.0MP Schnittstellen USB-C 2.0, 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) CPU 4x 2.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.40GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6757CD Helio P25, 64bit) GPU Mali-T880 MP2 RAM 4GB Speicher 64GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Bandbreite (Download/Upload) 300MBps/50Mbps (LTE) Akku 4000mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 159.8x82.5x8.1mm Gewicht 225g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, Mediatek Pump Express Plus (max. 18W) Mehr Daten Weniger Daten

Vernee M5

Zum Preis von um die 140 Euro (um die 100 Euro in China-Shops) hat das Vernee M5 (Testbericht) einiges zu bieten. Gefallen haben uns Performance, Display, Akkulaufzeit und die Kamera für ein Gerät in dieser Preisklasse. Das Smartphone bietet ein top Preis-Leistungs-Verhältnis und taugt nicht nur als günstiges Zweithandy.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 5.2", 1280x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen Kamera hinten 13.0MP, Kontrast-AF, LED-Blitz, Videos @1080p Kamera vorne 8.0MP Schnittstellen Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 Sensoren Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) CPU 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6750, 64bit) GPU Mali-T860 MP2 RAM 4GB Speicher 32GB, microSD-Slot (shared, bis 128GB) Navigation A-GPS, GLONASS Netze GSM (900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B20) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Akku 3300mAh, fest verbaut Standby-Zeit 240h Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (Rückseite) Abmessungen 147.3x72.6x6.9mm Gewicht 144g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, UKW-Radio Mehr Daten Weniger Daten

Vernee Thor Plus

Das Thor Plus (Testbericht) punktet bei einem Preis von 150 Euro (bzw. Um die 100 Euro bei Import über einen China-Shop) vor allem mit seiner sehr guten Akkulaufzeit. Aber auch Display, Performance und Kameraqualität haben uns gefallen. Und wie bei mittlerweile fast allen günstigen China-Handys sind auch Optik und Verarbeitung des Gerätes gut. Einen Kritikpunkt gibt es dann aber doch, der uns im Test selbst gar nicht aufgefallen ist, auf den uns jedoch ein Leser in den Kommentaren aufmerksam gemacht hat: Das Telefon hat keinen Kompass und ist zu Navigationszwecken also nur bedingt zu gebrauchen.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 5.5", 1280x720 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen Kamera hinten 13.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/30fps Kamera vorne 8.0MP Schnittstellen Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Sensoren Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (vorne) CPU 8x 1.30GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6753, 64bit) GPU Mali-T720 MP3 RAM 3GB Speicher 32GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS, GLONASS Netze GSM (900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B20) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Akku 6200mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (Rückseite) Abmessungen 153x76.7x8.5mm Gewicht 189g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, Quick Charge (max. 18W) Mehr Daten Weniger Daten

Umidigi C Note

Das Umidigi C Note (Testbericht) hat uns im Test vor allem mit seiner hochwertigen Haptik und seinem hochauflösenden Display zum recht niedrigen Preis überzeugt. Die Performance ist zwar nicht gut genug zum Zocken, beim normalen Gebrauch jedoch absolut zufriedenstellend. Der Akku hingegen bringt selbst Poweruser problemlos über den Tag.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 5.5", 1920x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IGZO, kapazitiver Touchscreen Kamera hinten 13.0MP, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps Kamera vorne 5.0MP Schnittstellen Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1 Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) CPU 4x 1.50GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6737T, 64bit) GPU Mali-T720 MP2 RAM 3GB Speicher 32GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS, GLONASS Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B20) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Bandbreite (Download/Upload) 150Mbps/50Mbps (LTE) Akku 3800mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (Rückseite) Abmessungen 154.7x76.6x8.3mm Gewicht 172g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, UKW-Radio Mehr Daten Weniger Daten

Elephone C1 Max

Das 6-Zoll-Phablet Elephone C1 Max (Techstage) kann mit seiner Dual-Kamera nicht groß begeistern. Auch das große Display löst verhältnismäßig gering auf, hinterließ in unserem Test jedoch trotzdem keine schlechte Figur. Die Performance ist zufriedenstellend, auch wenn wir das bei einem Quad-Core-Prozessor und 2 GByte Arbeitsspeicher nicht erwarteten.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 6.0", 1280x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen Kamera hinten 13.0MP, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @720p/30fps (Hauptkamera); 5.0MP, monochrom, Tiefenschärfe (Zweitkamera) Kamera vorne 2.0MP Schnittstellen Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 Sensoren Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor (hinten) CPU 4x 1.30GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6737, 64bit) GPU Mali-T720 MP2 RAM 2GB Speicher 32GB, microSD-Slot (bis 128GB) Navigation A-GPS Netze GSM (850/900/1800), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Bandbreite (Download/Upload) 150Mbps/50Mbps (LTE) Akku 2800mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (Rückseite) Abmessungen 164x83x8.5mm Gewicht 227g SIM-Formfaktor 1x Micro-SIM, 1x Nano-SIM (shared) Besonderheiten Dual-SIM, UKW-Radio Mehr Daten Weniger Daten

Oukitel K6000 Plus

Das Oukitel K6000 Plus (Testbericht) richtet sich an Nutzer, die Wert auf eine möglichst lange Akkulaufzeit legen. Mit dem 6000-mAh-Akku gelingt das; und auch die Performance des Handys ist gut. Hobbyfotografen dürften mit dem Smartphone allerdings nicht glücklich werden, außerdem haben uns die wackeligen Hardwaretasten nicht gefallen. Außerdem ist das Oukitel K6000 Plus dick und schwer. Dies lässt sich aufgrund des großen Akkus allerdings auch nur schwer vermeiden.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 5.5", 1920x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS/LTPS, kapazitiver Touchscreen Kamera hinten 16.0MP, f/2.0, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p Kamera vorne 8.0MP Schnittstellen Micro-USB-B 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 Sensoren Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (vorne) CPU 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6750T, 64bit) GPU Mali-T860 MP2 RAM 4GB Speicher 64GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS, GLONASS Netze GSM (850/900/1800/2100), UMTS, LTE Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Akku 6080mAh, fest verbaut Standby-Zeit 365h Gesprächszeit 46h Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (hinten) Abmessungen 155x76.6x9.6mm Gewicht 207g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, UKW-Radio, Quick Charge (max. 24W) Mehr Daten Weniger Daten

Meiigoo M1

Das Meiigoo M1 (Testbericht) lockt den potenziellen Käufer mit Dual-Kamera und 6 GByte großem Arbeitsspeicher. Während die Performance des Handys gut ist, wir dies allerdings gar nicht unbedingt dem großen Arbeitsspeicher zuschreiben, hat uns die Dual-Kamera enttäuscht. Zwar ist die Qualität der Fotos teilweise sogar recht gut, das ist aber eher die Ausnahme. Und wie oft bei günstigen Dual-Cam-Handys macht der durch die zweite Knipse realisierte Unschärfeeffekt nicht viel her.

Umidigi S2

Das Umidigi S2 (Testbericht) konnte uns nicht überzeugen. Zum einen ist es für ein China-Smartphone in Relation zur Ausstattung recht teuer, zum anderen liefert die Kamera eine sehr mäßige Qualität ab. Das zwar ansehnliche Display kommt mit recht niedriger Auflösung, und als Software läuft die veraltete Android-Version 6.0. Gut gefallen haben uns hingegen Optik und Haptik, die Akkulaufzeit und die Performance.

Technische Daten OS Android 6.0 Display 6.0", 1440x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 Kamera hinten 13.0MP, f/2.0, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @2160p (Hauptkamera); 5.0MP, Tiefenschärfe (Zweitkamera) Kamera vorne 5.0MP Schnittstellen USB-C 2.0 (OTG), WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Sensoren Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) CPU 4x 2.30GHz Cortex-A53 + 4x 1.60GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6757 Helio P20, 64bit) GPU Mali-T880 MP2 RAM 4GB Speicher 64GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS, GLONASS Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B7/B20) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Bandbreite (Download/Upload) 300Mbps/50Mbps (LTE) Akku 5100mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (Rückseite) Abmessungen 158.1x74.6x8.8mm Gewicht 186g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, UKW-Radio, Mediatek Pump Express Plus (max. 15W) Mehr Daten Weniger Daten

Kiicaa Mix

Auch das Kiicaa Mix (Testbericht), ein ans Design des Xiaomi Mi Mix angelehnte Smartphone, hat bei uns im Test nicht besonders gut abgeschnitten. Zum einen hapert es auch hier an der Qualität der Kamera, aber auch ein Displayhelligkeitsbug führte zur schlechten Wertung. Bei unserem Testgerät ließ sich die Helligkeit schlicht überhaupt nicht regeln. Trotz des geringen Preises von um die 100 Euro in einschlägigen China-Shops können wir das Handy auch wegen der nur geradeso zufriedenstellenden Performance nicht empfehlen.

Technische Daten OS Android 7.0 (Leagoo OS 3.0) Display 5.5", 1920x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas 4 Kamera hinten 8.0MP, f/2.0, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Hauptkamera); 0.3MP, Tiefenschärfe (Zweitkamera) Kamera vorne 8.0MP, f/2.0 Schnittstellen USB-C 2.0, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 Sensoren Beschleunigungssensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (vorne) CPU 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6750T, 64bit) GPU Mali-T860 MP2 RAM 3GB Speicher 32GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A Bandbreite (Download/Upload) 300Mbps/50Mbps (LTE) Akku 3000mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Kunststoff (Rückseite) Abmessungen 141.6x75.9x8.9mm Gewicht 153.1g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, Quick Charge (max. 10W) Mehr Daten Weniger Daten

Bluboo S8

Die Galaxy-S8-Kopie Bluboo S8 (Testbericht) bildet in unserem China-Smartphones-Vergleichstest das Schlusslicht. Einzig das Display, wenn auch etwas niedrig auflösend, und die Optik des Telefons haben uns ganz gut gefallen. Performance, Kameraqualität und Akkulaufzeit hingegen konnten uns nicht überzeugen.

Technische Daten OS Android 7.0 Display 5.7", 1440x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen Kamera hinten 13.0MP, Kontrast-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/30fps (Hauptkamera); 3.0MP, Tiefenschärfe (Zweitkamera) Kamera vorne 5.0MP Schnittstellen USB-C 2.0, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 Sensoren Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (hinten) CPU 4x 1.50GHz Cortex-A53 + 4x 1.00GHz Cortex-A53 (Mediatek MT6750T, 64bit) GPU Mali-T860 MP2 RAM 3GB Speicher 32GB, microSD-Slot (shared, bis 256GB) Navigation A-GPS Netze GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20) Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ Akku 3450mAh, fest verbaut Gehäuseform Barren Gehäusematerial Metall (Rahmen), Kunststoff (Rückseite) Abmessungen 149.5x70.6x8.4mm SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared) Besonderheiten Dual-SIM, Quick Charge Mehr Daten Weniger Daten

Fazit

Selbst sehr günstige China-Smartphones stecken meist in Metallgehäusen und zeigen sich inzwischen erstaunlich gut verarbeitet. Bezüglich ihrer Performance bieten sie oft mindestens eine zufriedenstellende Leistung, auch ihre Bildschirme können sich in der Regel sehen lassen. Die größten Unterschiede können wir bei den Kameras beobachten: Während manche Handys sehr ansehnliche Bilder schießen, ist die Qualität bei anderen unterirdisch.

Prinzipiell lässt sich sagen, dass man auch die China-Handys, die bei uns schlecht abgeschnitten haben, nicht als totalen Schrott bezeichnen kann. Vor wenigen Jahren sah das noch etwas anders aus. Mittlerweile stellen Geräte aus dem Land des Lächelns eine ernsthafte Alternative zu den Smartphones namhafter Hersteller dar, da sie nach wie vor um einiges günstiger zu haben sind. Letztendlich ist das aber auch nicht wirklich verwunderlich, werden doch auch viele Geräte der bekannten Smartphone-Hersteller in China hergestellt.

Zu Beachten ist allerdings, dass Käufer von Import-Geräten – sofern sie nicht bei einem deutschen Fachhändler gekauft wurden – standardmäßig weder vom 14-tägigen Rückgaberecht noch von der Gewährleistung gebrauch machen können. In der Praxis zeigen sich die China-Shops meistens sehr kulant, das Durchsetzen von Rechten wird aber schwierig bis unmöglich.

