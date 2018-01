Vergleichstest: Fahrradcomputer mit GPS – welchen kaufen?

Immer mehr Fahrradcomputer verfügen über eine GPS-Funktion; Aber nicht alle funktionieren auch als Navigationsgerät. Nachdem wir in den vergangenen Wochen fünf Modelle getestet haben, ziehen wir nun ein Fazit und erklären, welches Gerät, für welche Anforderungen, geeignet ist.

Zunächst sollte man sich darüber im Klaren werden, was man eigentlich braucht. Möchte man in erster Linie einen klassischen Fahrradcomputer haben, um sein Training zu überwachen und auswerten zu können und sieht die Möglichkeit Tracks zu speichern und abzufahren nur als eine interessante kleine Zusatzfunktion? Oder möchte man das Gerät tatsächlich als vollwertiges Navi für das Fahrrad benutzen?

Polar V650

Der Polar V650 ist ein Fahrradcomputer der Mittelklasse mit eingeschränkten Navigationsfunktionen. Wem insbesondere das Navigieren wichtig ist, wird mit dem zwischen 160 und 190 Euro teuren Gerät nicht glücklich werden. Denn eine Navigationszieleingabe ist nicht möglich, es können nur gespeicherte Touren abgefahren werden. Immerhin kann der Polar V650 die aktuelle Position auf einer Kartenansicht darstellen.

Das detailreiche, frei konfigurierbare und, auch durch die gelungene Beleuchtung, bei jeder Witterung und Tageszeit sehr gut ablesbare Display gehört zu den großen Vorzügen des Polar V650. Auch die Möglichkeit, das Gerät auf bis zu vier verschiedenen Fahrrädern mit jeweils spezifizierten Profilen zu betreiben, macht den Polar V650 zum praktischen Trainingswerkzeug. Zumal über die Polar-App Auswertungen, Foren und mehr eine schier unendliche Möglichkeit bietet, sein Training zu überwachen, sich mit Mitstreitern zu messen oder zu kommunizieren.

Der große Nachteil des Polar V650 ist seine Sensorik. Das Gerät kann keine modernen und besonders prozesssicheren ANT+-Sensoren bedienen. Hinzu kommt, dass die weniger wertigen Bluetooth-Sensoren bei Polar Wegwerfprodukte sind. Anders als bei anderen Herstellern können sie nicht aufgeladen werden, sondern müssen nach einer bestimmten Zeit ersetzt werden. Deshalb ist der Kauf von Bluetooth-Sensoren anderer Hersteller, wie etwa Pulsmesser von wahoo-Fitness zu empfehlen. Die kommen dann natürlich auf die 160 bis 190 Euro Gerätepreis zusätzlich drauf.

Sigma ROX 11.0 GPS

Auch der Sigma ROX 11.0 GPS ist ein reiner Fahrradcomputer und eignet sich nicht für das klassische Navigieren. Es gibt keine Zielsuche. Das Gerät bietet lediglich die Zusatzfunktion, eigene Touren während des Fahrens aufzuzeichnen oder vorgefertigte Touren wie zum Beispiel von GPSies über Apps auf das Gerät zu laden. Anders als das Polar-Gerät hat der Sigma gar keine Kartenanzeige. Vorgefertigte Routen werden lediglich mit einer schematischen Linie dargestellt, auf der ein Pfeil entlang läuft. Die Paradedisziplin des Sigma ROX 11.0 GPS ist die Überwachung und Auswertung des Trainings auf dem Fahrrad. Und in diesem Zusammenhang ist die Sensorik eigentlich der wichtigste Punkt. An der Qualität und Diverisifizierung der Sensoren entscheidet sich letztlich, ob das Gerät ein zuverlässiges Hilfsmittel beim täglichen Training ist. Und hier hat der Sigma den größten Trumpf auf seiner Seite. Denn anders als das Polar-Gerät kommuniziert er über moderne ANT+-Sensoren. Das ist zurzeit die hochwertigste Sensorik, die in der Praxis auch die beste Prozesssicherheit bietet. Hinzu kommt, dass im Preis von 170 bis 220 Euro, die Sensoren für Trittfrequenz, Geschwindigkeit und Herzschlag bereits enthalten sind. Da relativiert sich der etwas höhere Preis gegenüber dem Polar V650 schnell.

Die Achillesferse des Sigma Rox 11.0 ist sein primitives, schlecht ablesbares Display. Bei Nacht lässt es sich gar nicht ablesen.

Teasi One³

Als reines Navigationsgerät ist das Teasi One³ für rund 130 Euro der klare Preis-Leistungs-Sieger. Die Navigation mit Zieleingabe, POI-Eingabe, detaillierter Kartendarstellung funktioniert bestens. Als Fahrradcomputer ist das Teasi One³ auch nutzbar, man merkt jedoch, dass es dafür nicht in erster Linie entwickelt wurde. Das wird insbesondere dadurch klar, dass ein unfallfreies Hin- und Her-Schalten zwischen Navigation und Trainingsmonitoring wie z.B. Trittfrequenz oder Höhenprofil nur im Stehen möglich ist. ANT+-Sensorik sucht man auch vergebens. Nervig ist, dass das Gerät manchmal einfriert und ein zeitraubender Neustart notwendig ist. Gut funktioniert die Auswertung und Tourensuche über die App.

Polar V650 GPS Radcomputer Sigma Sport ROX 11.0 GPS Set schwarz a-rival Teasi One³ Garmin Edge 820 (010-01626-10) Smarthalo SH00001 SmartHalo, Fahrradcomputer, Bluetooth, schwarz Verbindung drahtlos drahtlos drahtlos drahtlos – Display 2.8" – 3.5" 2.3" – Stromversorgung Akku CR2032 Batterie/Akku (Sender/Empfänger) Akku (Li-Po) Akku (Li-Ion) – Betriebsdauer 12h – bis 12h bis 15h – Besonderheiten Herzfrequenzsender kompatibel, Trittfrequenzsender kompatibel, GPS, Bluetooth, Touchscreen, Höhenmesser, Farbdisplay, Thermometer, USB Trittfrequenzsender, Herzfrequenzsender, GPS, ANT+, wasserdicht (IPX7), Höhenmesser, Thermometer, USB, Navigation, PC-Schnittstelle, Display-Beleuchtung, Shimano Di2 kompatibel GPS, Bluetooth, Touchscreen, wasserdicht (IPX5), Farbdisplay, Display-Beleuchtung, USB, Navigation Trittfrequenzsender kompatibel, Herzfrequenzsender kompatibel, GPS, ANT+, Touchscreen, WLAN, wasserdicht (IPX7), Höhenmesser, Thermometer, USB, Farbdisplay, Shimano Di2 kompatibel, Navigation – Farben – schwarz schwarz – – Abmessungen (BxHxT) – 7.4x5x2.2cm 6.4x11.1x2.1cm 7.3x4.9x2.1cm – Gewicht – 61g 139g 67.7g – Mehr Daten Weniger Daten

Garmin Edge 820

Unser Referenzmodell der Garmin Edge 820 schließlich wird seinem Anspruch voll gerecht. In kompakter Form kombiniert der Garmin-Computer nämlich beides – einen Fahrradcomputer der Spitzenklasse und ein vollwertiges Navigationsgerät. Beeindruckend ist, wie auf dem kleinen Display die Navigation sogar noch praxistauglicher abgebildet wird als auf der viel größeren und vermeintlich detailreicheren Kartendarstellung des Teasi-Gerätes. Der Preis von rund 300 Euro spielt allerdings folgerichtig auch in einer anderen Liga. In punkto Sensorik und Vernetzung ist der Garmin Edge 820 schlicht state of the art. Alles andere wäre hinsichtlich des Preises aber auch eine Enttäuschung.

SmartHalo

Der SmartHalo ist eine kleine Leuchte, die durch einen Lichtkreis mit verschiedenfarbigen Segmenten Navigationshinweise, Sensordaten oder ähnliches eingehende Anrufe via Lichtsignale anzeigt. Was zunächst komisch klingt, funktioniert in der Praxis hervorragend. Zumal die Navigations-App auch besser als bei den übrigen Geräten, wirklich fahrradspezifische Routen auswählt. Die Richtungsanzeige über das Lichtfeld ist viel schneller und deutlicher zu verstehen als selbst die beste Kartenanzeige in den Testgeräten. Hinzu kommt die über alle Zweifel erhabene Verarbeitung und perfekte Montage des Smarthalo. Für einen Preis von 170 bis 200 Euro ist der SmartHalo eine klare Empfehlung, allerdings nur, wenn man mit nur sehr eingeschränkten Fahrradcomputerfunktionen ohne ANT+-Sensorik auskommt. Wer sein tägliches Training auf dem Fahrrad überwachen und auswerten möchte, kommt um einen klassischen Fahrradcomputer nicht herum.

Permalink: http://techstage.de/-3929472