Top-Smartphones 2020: Barkauf oder Vertrag?

High-End-Smartphones kosten 400 Euro aufwärts. Dazu kommt noch ein Mobilfunkvertrag. TechStage zeigt, wie man beim Kauf richtig spart.

Wer sich ein neues Smartphone zulegen will, hat eine breite Auswahl an Flaggschiffgeräten. In unserem Beitrag: Das sind die besten Smartphones 2020 haben wir unsere Top 10 zusammengefasst. Von A wie Apple bis X wie Xiaomi sind viele Hersteller vertreten. Vor allem chinesische Smartphones mit hervorragender Hardware und niedrigen Preisen belegen gleich sechs Plätze der Bestenliste.

Dabei belegt das günstigste Modell, das Xiaomi Poco F2 Pro (Testbericht), mit 430 Euro Platz 1. Im Vergleich zu einem iPhone 12 Pro Max für 1205 Euro oder Samsung Galaxy Fold 2 (Testbericht) für 1309 Euro mag das günstig erscheinen, ein spürbares Loch im Geldbeutel hinterlässt das Poco F2 Pro bei den meisten Käufern aber wohl trotzdem.

TechStage hat sich die besten Smartphones 2020 angesehen und zeigt, wie man am günstigsten an die Modelle herankommt. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Top 5. Dabei stellen wir den Barkauf des Gerätes sowie einen separaten Vertrag einem Bundle aus Laufzeitvertrag und Smartphone mit geringem Aufpreis gegenüber. Pro Smartphone zeigen wir jeweils den besten Vertrag im Netz von O2, Telekom und Vodafone, den wir in unserer Recherche gefunden haben (Stand: Dezember 2020). Alle Verträge haben eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten.

Xiaomi Poco F2 Pro

Das vielleicht beste Smartphone 2020 ist das Xiaomi Poco F2 Pro (Testbericht). Kein anderes Smartphone bietet dieses Jahr so viel Leistung für unter 450 Euro: Starker Marken-Prozessor Qualcomm Snapdragon 865, 6 GByte RAM, 128 GByte Speicher und ordentliche 4700 mAh Akku liefern ein stimmiges Paket.

Das Poco F2 Pro hat aber ein großes Problem: Kaum ein Anbieter listet es im Bundle mit einem Mobilfunkvertrag. Aktuell hat nur Mobilcom-Debitel das Smartphone mit 256 GByte Speicher offiziell in seinem Angebot. Hier stehen Nutzer vor der Wahl zwischen Telekom und Vodafone. Das Smartphone kostet jeweils einmalig 50 Euro, der Tarif monatlich 32 Euro. Darin enthalten sind 6 GByte Datenvolumen (max. 21,6 bzw. 50 MBit/s) sowie eine Telefonie-Flat. Der Anschlusspreis liegt bei einmalig 40 Euro.

Wer den Vertrag ohne Smartphone bezieht, zahlt via Preisboerse24 beispielsweise 11 Euro für 5 GByte im Telekom-Netz oder 20 Euro für 10 GByte im Vodafone-Netz. Der Anschlusspreis liegt ebenfalls jeweils bei 40 Euro.

Nun geht es an die Rechnung: Kauft man das Smartphone mit 256 GByte einzeln, zahlt man 515 Euro. Der günstigste Vertrag liegt bei 11 Euro monatlich, also 264 Euro in zwei Jahren. Das macht in der Summe 779 Euro. Im Bundle belaufen sich die Gesamtkosten auf 818 Euro. Beim Poco F2 Pro sollte man aktuell entsprechend auf einen Vertrag verzichten oder warten, bis das Smartphone etwas älter ist. Mit einem Einzelkauf spart man immerhin 38 Euro gegenüber dem Bundle.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Gerade einmal 630 Euro kostet das Samsung Galaxy S20 FE 5G. Es steht dem teuren Flaggschiff ohne Kürzel FE (Fan Edition) kaum nach und belegt somit in unserer Topliste der besten Smartphones 2020 den zweiten Platz. Wie sich die S20-Modelle im Detail unterscheiden, zeigt unser Beitrag: Samsung Galaxy S20 FE, S20, S20+ oder S20 Ultra.

Mit Vertrag landen Nutzer das günstigste Angebot im Netz von O2. Drillisch-Marken wie Winsim vertreiben das Smartphone für einmalig 1 Euro (128 GByte) und verlangen für einen Vertrag mit 6 GByte (max. 50 MBit/s) 33 Euro im Monat. Bei Premiumsim zahlt man für 8 GByte gerade einmal 1 Euro mehr. Eine Telefonie- und SMS-Flat ist enthalten, der Anschlusspreis beträgt einmalig 30 Euro.

Wer das Smartphone mit Vertrag im Netz von Telekom oder Vodafone will, muss tiefer in die Tasche greifen. Den günstigsten Preis haben wir bei Vodafone via Preisboerse24 identifiziert. Hier kostet das Smartphone einmalig 130 Euro, den Tarif Vodafone Smart L mit 15 GByte (max. 500 MBit/s) gibt es für monatlich 35 Euro. Telefonie- und SMS-Flat sind mit dabei und die Anschlussgebühr in Höhe von 40 Euro kann man sich beim Anbieter nach Buchung zurückholen.

Im Telekom-Netz liefert Mobilcom-Debitel das aktuell beste Angebot. Hier kostet das Smartphone einmalig 150 Euro, der Tarif Green LTE mit 10 GByte (max. 21,6 MBit/s) mit Telefonie-Flat liegt bei monatlich 37 Euro.

Einzeln kostet ein 5G-Tarif 35 Euro im Monat. Zusammen mit dem Einzelpreis des Smartphones kommen Nutzer auf 1490 Euro für 24 Monate. Der Bundle-Preis für 5G-Vertrag und Smartphone liegt bei 970 Euro. Somit sparen sich Käufer des Bundles gut 500 Euro.

Wer auf 5G verzichten kann, zahlt im O2-Netz insgesamt 792 Euro mit Vertrag – das S20 FE ohne 5G liegt einzeln bei 550 Euro.

Oneplus 8 Pro

Das Oneplus 8 Pro (Testbericht) ist ein Spitzenmodell. Die Aufnahmen der Kamera schnitten in unserer Leserumfrage sogar noch besser ab als die Aufnahmen des Samsung Galaxy S20 Ultra (Testbericht).

Aktuell liegt das Smartphone bei 800 bis 820 Euro. Im Vodafone-Vertrag via sparhandy.de zahlen Käufer einmalig 120 Euro für Gerät und Anschlusspreis. Der Tarif mit 20 GByte 5G / LTE (max. 500 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat liegt bei monatlich 40 Euro.

Die Kamera steht zwar deutlich aus dem Gehäuse, ist aber dezenter als bei der Konkurrenz und mittig platziert.

Einzeln kostet der gleiche Tarif 50 Euro im Monat. Entsprechend zahlt man beim separaten Kauf 2020 Euro in 24 Monaten, beim Vertrags-Bundle 1080 Euro – eine ordentliche Ersparnis.

Weitere Angebote sind zu vernachlässigen. Entweder ist das Smartphone nicht verfügbar oder der monatliche Tarifpreis liegt, wie beispielsweise bei Telekom, bei mindestens 92 Euro.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Testbericht) belegt in unserer Bestenliste Platz 4. Das mit 6,9 Zoll Diagonale riesige OLED-Display, die gute Kamera mit 108 Megapixel, die 12 GByte RAM und 256 GByte Speicher sprechen für das Smartphone. Der Akku mit mageren 4500 mAh nervt aber im Alltag. Wer allerdings ein Smartphone mit Stylus sucht, bekommt wohl aktuell kein besseres Gerät.

Der Einzelpreis beträgt zurzeit 940 Euro. Die besten Deals mit Vertrag bietet sparhandy.de. Mit Vodafone-Tarif kostet das Gerät einmalig 90 Euro inklusive Anschlusspreis. Der Tarif mit 30 GByte (max. 500 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat liegt bei 50 Euro im Monat.

Der Stylus bietet für Stift-Fans eine gute Erweiterung und praktische Zusatzfunktionen.

Im Telekom-Netz zahlt man einmalig 40 Euro und im Monat 55 Euro. Darin enthalten sind 58 GByte (max. 300 MBit/s) sowie Telefonie- und SMS-Flat.

Wer den Weg mit O2 gehen will, zahlt einmalig 55 Euro für das Note 20 Ultra 5G. Der zugehörige Tarif kostet monatlich 55 Euro und bietet unlimitiertes Inklusivdatenvolumen (max. 225 MBit/s) sowie ebenfalls Telefonie- und SMS-Flat.

Wer Tarif und Smartphone einzeln bezieht, zahlt auf 24 Monate mindestens 1800 Euro – gerechnet am günstigsten Tarif im O2-Netz mit 40 GByte. Im Bundle bietet der Vodafone-Vertrag den günstigsten Preis für 1290 Euro; das sind 510 Euro Ersparnis.

Huawei P40 Pro Plus

Aktuelle Huawei-Smartphones bieten keine Google-Dienste. Auch sonst steht der hauseigene Appstore den Stores von Apple und Google nach. Dennoch sind Smartphones wie das Huawei P40 Pro Plus (Testbericht) sehr gute Geräte. In unserer Bestenliste belegt das P40 Pro Plus entsprechend den fünften Platz.

Den günstigsten Einzelpreis haben wir aktuell mit 959 Euro gefunden. Via sparhandy.de gibt es auch für Huawei erneut die günstigsten Bundle-Angebote. Mit Vodafone-Vertrag zahlen Käufer hier einmalig 170 Euro und monatlich 50 Euro für 30 GByte (max. 500 MBit/s), Telefonie- und SMS-Flat.

Via Telekom liegt der Gerätepreis bei 219 Euro und der Tarif bei monatlich 55 Euro. Dieser bietet 24 GByte (max. 300 MBit/s) und ebenfalls Telefonie- und SMS-Flat. Und mit O2 zahlt man einmalig 220 Euro und monatlich 50 Euro. Der zugehörige Tarif bietet 120 GByte (max. 300 Mbit/s) und Telefonie- und SMS-Flat.

Smartphone und Tarif kosten bei separatem Kauf 1680 Euro in 24 Monaten; hier gemessen am günstigsten O2-Tarif mit mindestens 20 GByte für 30 Euro monatlich. Im Bundle belegt erneut Vodafone den Bestpreis-Platz mit 1370 Euro für 24 Monate.

Fazit

Mit Bundles aus Smartphone und Vertrag kann man ordentlich Geld sparen, wie unser Beitrag zeigt. Ausnahmen wie das Xiaomi Poco F2 Pro bestätigen allerdings die Regel – hier ist man mit einem separaten Kauf besser aufgehoben. Unser Tipp: Kurzes Gegenrechnen erspart im Zweifelsfall Ärger und Geld. Unsere aktuellen Preisübersichten sind jetzt aktuell, können in wenigen Tagen aber schon wieder anders aussehen.

