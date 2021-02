TechStage Top-Deals im Februar: Rabatte bis zu 45 %

Jeden Tag suchen die Redakteure von TechStage nach den besten Schnäppchen im Web. Heute mit dabei: Huawei Watch GT 2 Pro, Smartphones und Multifunktionsdrucker.

Deals und Schnäppchen-Checks gibt es viele im Web. Die meisten sind automatisiert und, nunja, mittelmäßig gut. Nicht so bei TechStage. Die Redaktion geht jeden morgen durchs Web und sucht Angebote heraus, bei denen man wirklich spart. Damit es ein Deal in die TechStage-Liste schafft, muss der Preis entweder so tief wie noch nie oder mindestens so günstig wie schon länger nicht mehr sein. Dabei sehen wir nicht nur auf den aktuellen Preis, sondern haben den Preisverlauf und die Versandkosten im Blick – nur die besten Angebote und Tiefstpreise landen in unserem täglich aktualisierten Schnäppchen-Artikel. Garantiert handverlesen.

Hinweis: Es kann sein, dass Deals ausverkauft sind. Wir aktualisieren den Artikel an jedem Werktag.

Februar-Deals: Smartwatch, Smartphones, Drucker

Zu einem der besten Deals am heutigen Dienstag zählt eine Smartwatch. Die Huawei Watch GT 2 Pro (Testbericht) hat im Test mit tollem Display, hochwertigen Materialien und guter Akkulaufzeit überzeugt und die Bewertung sehr gut bekommen. Der Hauptkritikpunkt der GT 2 Pro war deren hoher Preis von rund 300 Euro. Aktuell wurde die Uhr von einer Handvoll Shops auf den bisherigen Tiefstpreis von 209 Euro reduziert. So günstig war die Smartwatch bisher ein einziges Mal. Verfügbar ist das Modell in Schwarz und in Grau.

Auch die True-Wireless-Kopfhörer Huawei Free Buds Pro (Testbericht) mit ANC sind aktuell zu einem Tiefstpreis erhältlich. Im Test konnten die kompakten In-Ear-Kopfhörer mit einer hervorragenden aktiven Geräuschunterdrückung, sattem Sound und schickem Design überzeugen. Wer das Modell in Silber, schwarz oder weiß für 129 Euro bei Mediamarkt oder Saturn kauft, spart zwischen 10 und 15 Euro.



Ein weiteres spannendes Angebot ist der True-Wireless-Kopfhörer CX 400BT von Sennheiser (Testbericht) welcher heute zum bisherigen Tiefstpreis erhältlich ist. Gleich eine ganze Handvoll Händler bietet die Kopfhörer für 99 Euro an. Der nächsthöhere Preis liegt bei mindestens 139 Euro.

Das kompakte 5,6-Zoll-Smartphone Google Pixel 3a ist aktuell bei Mediamarkt für 199 Euro erhältlich. Das ist ein neuer Tiefstpreis für das Gerät in Weiß. Andere Händler verlangen mindestens 369 Euro und somit 170 Euro mehr. Der Rabatt dieses Deals beträgt über 45 Prozent. Im direkten Vergleich mit dem neueren Pixel 4 muss sich das Gerät nicht verstecken und so kann man hier ein echtes Schnäppchen machen.



Ebenfalls interessant ist das WOW-Angebot des Samsung Galaxy Fold F908 5G bei Ebay. Wer die schwarze Variante mit 512 GByte für 759 Euro kauft, spart laut Preisvergleich 438 Euro gegenüber dem nächstbesten Angebot in Höhe von 1197 Euro. Der Rabatt beträgt satte 36 Prozent.

Das Xiaomi Redmi Note 9t (Testbericht) mit 128 GByte ist in Schwarz weiterhin zu einem Tiefstpreis erhältlich. Aktuell gibt es das Gerät auf Amazon für 226 Euro. Andere Händler verlangen mindestens 259 Euro. Der Rabatt für das Gerät mit guter Akkulaufzeit und tollem Gesamtpaket beträgt immerhin 12 Prozent.



Wer auf der Suche nach einem großen und günstigen Monitor für Homeoffice oder Distanzunterricht ist, sollte sich den 31,5-Zoll-Monitor ViewSonic YX3211-MH ansehen. Dieser FHD-Monitor war zwar bereits minimal günstiger zu bekommen, der Preis von 153 Euro ist dennoch interessant. Mitbewerber verlangen mindestens 220 Euro und somit ist hier ein Rabatt von ordentlichen 30 Prozent drin.



Ebenfalls für die Arbeit zu Hause sind folgende Drucker interessant. Der All-In-One Tintenstrahl-Drucker HP OfficeJet 6950 mit Drucker, Scanner, Kopierer und Fax ist heute für 104 Euro erhältlich. Der nächstbeste Preis bei 150 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 46 Euro oder 30 Prozent.

Eine noch günstigere Alternative dazu ist der Canon Pixma MX475 für aktuell 79 Euro. Andere Händler verlangen mindestens 130 Euro und somit 51 Euro mehr. Der Rabatt dieses Deals beträgt fast 40 Prozent.



Bei hohem Druckaufkommen sind diese beiden Tintenstrahler allerdings zu langsam. Wer auf die Faxfunktion und Farbdruck verzichten kann, sollte sich den HP LaserJet Pro MFP M148dw ansehen. Das Gerät mit WLAN, Scanner und einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute, ist auf 144 Euro reduziert. Bei anderen Shops kostet der LaserJet mindestens 190 Euro. Hier sind 24 Prozent Rabatt oder eine Ersparnis von 46 Euro möglich. Noch mehr zu Druckern im Homeoffice und Homeschooling zeigen wir im Ratgeber: Der ideale Drucker fürs Homeschooling.

Interessant für alle, die O2-Kunden sind oder einfach ihr WLAN ausbauen wollen; Den O2-Access Point und seine Satelliten gibt es aktuell jeweils für 19 Euro bei O2. Das ist preiswert für das Wifi-5-Set.



Februar-Deals: Radeon RX 6900 XT, TVs, Speichermedien

Der Februar startet stark für alle, die ihren PC aufrüsten wollen. Mindfactory bietet die neue Radeon-Grafikkarte RX 6900 XT von XFX Speedster für 1299 Euro. Andere Händler wollen mindestens 1438 Euro. Die Tests der Kollegen der c’t zeigen, wie nahe AMDs aktuelles Flaggschiff an die Nvidia RTX 3090 herankommt – und diese Karten kosten um die 2000 Euro.

Weiter geht es im PC, denn Speicher gibt es ebenfalls günstiger. Die Samsung Evo SSD bekommt man heute bei zwei Händlern günstiger: Notebookmonster verkauft die 2 TByte-Variante für 224 Euro, bei Galaxus gibt es die 1 TByte große SSD von Samsung für 117 Euro. Beide Versionen waren nie günstiger zu bekommen. Wer dagegen lieber eine HDD sucht, etwa für sein NAS (Themenwelt), der sollte bei Mindfactory vorbeisehen. Dort gibt es Seagate Exos X X16 mit fetten 16 TByte Speicher für 313 Euro, ebenfalls ein neuer Tiefstpreis.

Weiter geht es bei den TV-Geräten, zwei gibt es heute günstig wie nie. Expert Technomarkt verkauft einen OLED, den Philips 65OLED935 zum neuen Tiefstpreis von 2479 Euro. Die gleiche Diagonale, nämlich 65 Zoll, hat der Sony KD-65X7055. Weil er aber auf ein LED-LCD setzt, kostet er deutlich weniger. Am günstigsten gibt es ihn heute bei 0815.eu, dort werden 629 Euro fällig. Noch mehr TV-Schnäppchen zeigen wir im ständig aktualisierten Beitrag zu den günstigsten UHD-TVs.

Wer lieber einen Zuspieler sucht, der sollte sich die Nokia Streaming Box ansehen. In unserem Vergleichstest zu Streaming-Sticks und -Boxen gefiel sie uns gut. Bei ComStern gib es sie heute erstmals unter 90 Euro.

Der letzte gute Deal heute ist ein Smartphone. Das OnePlus 8T (Testbericht), das bei uns mit Sehr Gut abschnitt, gibt es heute zum Tiefstpreis von 549 statt 586 Euro. Das Einsteiger-Smartphone Xiaomi Poco M3 gibt es ebenfalls zum neuen Tiefstpreis. Mit Gutschein-Code BGM3PD kostet es 109 statt 128 Euro.

Wer einen Schnäppchentarif sucht, sollte heute bei Crash-Tarife vorbeischauen. Dort gibt es für monatlich 3 Euro 750 MB (max. 25 MBit/s), sowie 100 Minuten im D-Netz (Vodafone oder Telekom). Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten und hat keinen Anschlusspreis.

Speicher-Deals: Günstig an Micro-SD-Karten

Im Rahmen seiner Breaking Deals und Weekend Deals XXL bieten Media Markt und Saturn aktuell zahlreiche Micro-SD-Karten von Sandisk an. Dabei handelt es sich sowohl um Karten der Ultra-, als auch der Extreme-Reihe.

Am günstigsten sind die Ultra-Speicherkarten. Sie sind nach UHS-I und Class 10 klassifiziert, ihre Lesegeschwindigkeit liegt um 80 bis 100 MByte/s. Alle Karten werden mit SD-Adapter ausgeliefert. Bei Saturn gibt es:

Sandisk Ultra 16 GByte für 4 statt 5,5 Euro an.

Sandisk Ultra 32 GByte für 5 statt 6 Euro

Sandisk Ultra 64 GByte für 7 statt 10 Euro

Sandisk Ultra 128 GByte für 12 statt 14 Euro

Sandisk Ultra 200 GByte für 20 statt 26 Euro (UHS-i U1, A1, Class 10)

Sandisk Ultra Plus 400 GByte für 47 statt 56 Euro (UHS-i U1, A1, Class 10)

Die Extreme-Speicherkarten sind nach UHS-I U3, A1, Class 10 und UHS Video Speed Class 30 (V30) klassifiziert und erreichen typische Lesegeschwindigkeiten von 100 bis 160 MByte/s. Auch sie kommen mit SD-Adapter zum Kunden.

Sandisk Extreme 32 GByte für 7 statt 9 Euro

Sandisk Extreme 64 GByte für 10 statt 11 Euro

Sandisk Extreme 128 GByte für 19 statt 21 Euro

Bei Media Markt ist derzeit die Kingston Canvas Select Plus mit 256 GByte im Angebot. Die nach UHS-I U3, A1 und Class 10 klassifizierte Micro-SD-Karte kommt auf 100 MByte/s Lesegeschwindigkeit und wird ebenfalls mit SD-Adapter ausgeliefert. Sie ist aktuell bei Media Markt für 27 statt 44 Euro zu haben.

Fazit

Gerade Datenspeicher fällt immer weiter. Die Preise für Festplatten, SSDs oder Speicherkarten sind so günstig wie nie zuvor. Da lohnt es sich, die älteren Systeme auszutauschen, alte Festplatten in Rente zu schicken und für Kamera oder Drohne eine neue Micro-SD zu holen.

Auch sonst gibt es im Web immer wieder gute Angebote, gerade abseits von großen Verkaufsaktionen. Es lohnt sich, die Augen offenzuhalten und Deals zu vergleichen.

