Täglicher Deal-Check: Micro-SDs und SSDs für Drohne, Handy & PC

TechStage checkt täglich Schnäppchen und Deals, um die besten Angebote zu finden. Am Donnerstag ist Speicher-Tag: Dabei sind Micro-SDs und SSDs für Drohne, Handy und PC.

Deals am 28.01.: Micro-SDs und SSDs

Im Rahmen seiner Breaking Deals und Weekend Deals XXL bieten Media Markt und Saturn aktuell zahlreiche Micro-SD-Karten von Sandisk an. Dabei han d elt es sich sowohl um Karten der Ultra-, als auch der Extreme-Reihe.

Am günstigsten sind die Ultra-Speicherkarten. Sie sind nach UHS-I und Class 10 klassifiziert, ihre Lesegeschwindigkeit liegt um 80 bis 100 MByte/s. Alle Karten werden mit SD-Adapter ausgeliefert. Bei Saturn gibt es:

Sandisk Ultra 16 GByte für 4 statt 5,5 Euro an.



Sandisk Ultra 32 GByte für 4 statt 6 Euro



Sandisk Ultra 64 GByte für 7 statt 10 Euro



Sandisk Ultra 128 GByte für 12 statt 14 Euro



Sandisk Ultra 200 GByte für 20 statt 26 Euro (UHS-i U1, A1, Class 10)



Sandisk Ultra Plus 400 GByte für 42 statt 56 Euro (UHS-i U1, A1, Class 10)



Die Extreme-Speicherkarten sind nach UHS-I U3, A1, Class 10 und UHS Video Speed Class 30 (V30) klassifiziert und erreichen typische Lesegeschwindigkeiten von 100 bis 160 MByte/s. Auch sie kommen mit SD-Adapter zum Kunden.

Sandisk Extreme 32 GByte für 7 statt 9 Euro



Sandisk Extreme 64 GByte für 10 statt 11 Euro



Sandisk Extreme 128 GByte für 19 statt 21 Euro



Bei Media Markt ist derzeit die Kingston Canvas Select Plus mit 256 GByte im Angebot. Die nach UHS-I U3, A1 und Class 10 klassifizierte Micro-SD-Karte kommt auf 100 MByte/ s Lesegeschwindigkeit und wird ebenfalls mit SD-Adapter ausgeliefert. Sie ist aktuell bei Media Markt für 27 statt 44 Euro zu haben.

Mindfactory hat hingegen zwei Samsung-SSDs im Angebot. Dabei handelt es sich um das Modell EVO 870 in den Speichergrößen 500 GByte und 1 TByte. Die Preise liegen bei knapp 66 und 129 Euro – beides sind absolute Tiefstpreise.

Deals am 27.01.: Fernseher, Monitore und Fritzbox

Wer Wert auf hervorragende Bildqualität legt, kommt um einen Fernseher mit OLED-Panel kaum herum. Leider sind diese gerade ab 65 Zoll mit 120 Hz Bildwiederholungsrate und einem HDMI-2.1-Anschluss meist kostspielig. Doch heute gibt es den LG OLED 65CX9LA für 1949 Euro. Selbst zum Black Friday 2020 war er noch etwas teurer. In den letzten Wochen zahlten Käufer für ihn mindestens 2200 Euro.

Auch die drei TV-Geräte von gestern sind noch aktuell und nach wie vor attraktiv. Dazu gehört der mit 77 Zoll sehr große OLED-TV Sony KD-77AG9, der mit 3399 zwar immer noch recht teuer, aber dennoch so günstig wie noch nie ist. Mit 799 plus Versandkosten deutlich günstiger ist der Sony KD-55XH9299 zu haben. Der Fernseher nutzt Direct-Lit und bietet HDMI 2.1. Keine Selbstverständlichkeit in der Preisklasse. Wer nochmal weniger zahlen will, für den könnte sich 43 Zoll große der Xiaomi Mi Smart TV 4S für 247 Euro lohnen. Im Testbericht des Xiaomi TV zeigt er, was er kann.

Der 27 Zoll große Curved-Monitor Odyssey C27G53TQWU von Samsung kostet heute 277 Euro inklusive Versand. Bisher kostete er immer knapp 300 Euro. Ein bietet einen besonders spitzen Curved-Radius, um die Augen weniger zu ermüden. Außerdem hilft beim Gamen die WQHD-Auflösung mit HDR10, einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde und einer Bildwiederholungsrate von 144 Hertz.

Wer zum Monitor eine passende Leuchte sucht, kann sich heute die Xiaomi Mijia Lite ansehen. Die Bildschirmleuchte kostet mit Gutschein-Code 3cc8a9 33 Euro. Andere Händler verlangen 40 Euro und mehr dafür. Alternativen, etwa die Screenbar von Benq, kostet knapp 100 Euro. Hierzu haben wir weitere Informationen im Beitrag: Maus, Tastatur & Co. fürs Homeoffice zusammengefasst.

Die AVM Fritzboxen sind für ihre Preisstabilität bekannt. Wirklich viel günstiger sind sie nur selten. Wer jedoch auf der Suche nach einem guten Angebot für die AVM Fritzbox 7530 ist, kann heute bedenkenlos zuschlagen. Mit 149 Euro erreicht der VDSL2-Router seinen bisherigen Tiefstpreis.

Deals am 26.01.: Fernseher, Macbook Pro und Elgato-Mikrofon

Endlich gibt es wieder Deals für TV-Geräte. Das teuerste, günstigste Angebot ist heute der Sony KD-77AG9. Der OLED-UHD-Fernseher bietet eine Bildschirmdiagonale von 77 Zoll (etwa 196 cm) und setzt auf Android-TV als Betriebssystem (Details im Ratgeber TV-Betriebssysteme). Er kostet heute bei einem Saturn-Markt auf Ebay 3399 Euro. Das ist viel Geld, aber das bisher günstigste Angebot für diesen TV. Günstiger, kleiner und ebenfalls von Sony ist heute der KD-55XH9299 zu haben. Das TV nutzt LEDs für das Display mit 55 Zoll Diagonale (etwa 140 cm), das Direct-Lit-Gerät kommt mit UHD und unterstützt HDMI 2.1 Bei Expert gibt es den Fernseher heute für 799 Euro ohne Versandkosten.



Noch kleiner, dafür aber noch günstiger ist heute der Xiaomi Mi Smart TV 4S mit 43 Zoll (etwa 109 cm) Diagonale. Im Testbericht gefiel das Xiaomi TV gut, auch wenn wir allerdings in hellen Szenen ein Clouding feststellen konnten. Dennoch, für die 247 Euro, die Mediamarkt heute via Ebay möchte, ist das ein solides TV.



Das passende TV war nicht dabei? Dann empfehlen wir einen Blick in den Ratgeber: Die günstigsten UHD-TVs aus allen Kategorien. Dort listen wir, ständig aktualisiert, die günstigsten Geräte aus allen wichtigen Größen und mit verschiedenen Features (etwa OLED, HDMI 2.1 oder Android als Betriebssystem).



Ebenfalls gute Angebote finden heute alle, die ihr Homeoffice etwas aufbohren wollen. Da wäre zunächst das Apple MacBook Pro 13.3" in Silber mit dem neuen Apple M1-Chipsatz. Es kostet heute 1449 Euro, das ist der Tiefstpreis für dieses Modell. Andere Händler wollen mehr als 1555 Euro haben. Wer also mit dem neuen Macbook Pro liebäugelt, der sollte zuschlagen.

Wer dagegen in Calls einfach nur besser gehört werden möchte, das Tischmikrofon Elgato Wave 3 gibt es heute bei mehreren Händlern erstmals für 139 Euro, bislang waren knapp 160 Euro dafür fällig. Das Mikrofon mit Nierencharakteristik wird bei verschiedenen Tests gelobt. Wer also ein Streaming-Studio bauen möchte, der ist damit und mit unserem Ratgeber Let’sPlay: Wie baue ich ein Streaming-Studio auf? gut beraten.



Einen neuen Tiefstpreis erreicht die Gaming-Tastatur Corsair K60 RGB. Die mechanische Tastatur nutzt die neuen Viola-Switches, die uns im Test gut gefielen. Für 99 Euro geht die Tastatur heute über den virtuellen Ladentisch, bislang waren dafür eher 135 Euro fällig.

Es gibt noch einen Smartphone-Deal bei Saturn: Das Samsung Galaxy A51 mit 128 GByte Speicher gibt es heute bei Saturn mit einer Hülle für 225 Euro. Das ist einer der besten Preise für dieses Handy, es ist nur selten unter 220 Euro zu bekommen – und die Hülle ist eine nette Dreingabe dazu. In unserem Testbericht zum A51 schnitt das Mittelklasse-Smartphone gut ab, das Smartphone ist ein gutes Gesamtpaket mit einer für diese Klasse guten Kamera.



Top-Deals am 25.01.: Xiaomi

Der Fitness-Tracker Xiaomi Mi Watch Lite hat einen neuen Tiefstpreis. Bei Saturn kostet sie nun 48 Euro; vor wenigen Tagen lag das Modell noch bei 194 Euro. Wer die Uhr bei Saturn kauft, braucht einen Warenkorb von 59 Euro, um sich die Versandkosten zu sparen. Alternativ gibt es die Mi Watch Lite auch via Amazon für 57 Euro. Weitere Modelle haben wir uns im Beitrag: Acht Fitness-Tracker im Vergleich angesehen.

Das günstigste Xiaomi Poco ist aktuell das M3. Es bietet Android 10, 6,53-Zoll-Display, 4 GByte RAM und 128 GByte Speicher. Via Ebay verkauft ein Händler das Smartphone nun für 150 statt 199 Euro; das entspricht 25 Prozent Rabatt.

Fazit

Nicht jedes Angebot ist auch ein richtiges Schnäppchen. Mit etwas Geduld und unseren Tipps kann man immer wieder gute Schnäppchen finden; auch abseits von großen Verkaufsaktionen.



