Tablets für Homeschooling und Lernportale

Egal ob Sofatutor, die Studienkreis Online-Lernbibliotek oder Schulminator – Lernportale können für Schulkinder aller Altersklassen eine sinnvolle Alternative zu herkömmlicher Nachhilfe sein. Wir zeigen die besten Tablets dafür.

Wenn das Kind in der Schule schwächelt, gibt es mehrere Alternativen. Neben Eigeninitiative gehören dazu in erster Linie Nachilfestunden in Lerngruppen wie dem Studienkreis oder Einzelnachhilfe, wie sie viele ältere Schüler oder auch Studenten anbieten. Gerade in Epidemie-Zeiten müssen Kontakte zu Fremden aber weitestgehend eingeschränkt werden, die klassische Nachhilfe scheidet also meist aus.

Was sind Lernportale?

Neben Homeschooling (Ratgeber: PCs für Homeschooling ab 150 Euro) gibt es auch für die Nachhilfe digitale Lösungen in Form von Lernportalen. Die bieten je nach Anbieter meist Hilfe für die Klassen 5 bis 10 an, die in Text- und Videoform meist für mehrere Fächer vorliegt. Einige Unternehmen gehen weit darüber hinaus und haben Angebote für alle Klassen und Schulformen sowie die meisten der an den unterschiedlichen Schulformen angebotenen Fächer.

Hinzu kommen bisweilen Lernspiele und in den meisten Fällen Übungsaufgaben, um das gelernte zu überprüfen und zu festigen. Darüber hinaus bieten einige Portale zudem persönliche Betreuung per Chat, Hausaufgabenhilfe oder gleich kompletten Einzelunterricht per Videochat.

Anbieter wie Lernwerk, Schulinator oder Studyhelp bieten ihr Angebot sogar kostenlos an, die meisten anderen verlangen auf den Monat umgerechnet zwischen 5 und 25 Euro. Kostenlose Testphasen oder auch einige bei Youtube veröffentlichte Videos bieten erste Einblicke in Art und Qualität des Angebots. Gezahlt wird meist für mehrere Monate im Voraus oder gleich im Jahresabo, mancher Anbieter gibt sogar eine Geld-zurück-Garantie im Falle ausbleibenden Lernerfolges.

PC oder Tablet?

Nicht immer ist ein PC nötig, gerade für Lernvideos reicht ein deutlich günstigeres Android-Tablet dafür locker aus. Dabei sollten aber einige Kriterien erfüllt sein, damit die Nachhilfe auch auf der technischen Seite Spaß macht. So sehen wir Tablets mit einer Display-Größe unter 10 Zoll (ca. 25 cm) kritisch und auch eine Display-Auflösung von 1920 × 1080 Pixel sollte für ausreichend scharfe Darstellung nicht unterschritten werden. Damit Eingaben ohne Wartezeit direkt umgesetzt und Videos flüssig abgespielt werden, sollten die Geräte mindestens einen Quad-Core-Prozessor und 2, besser 3 GByte Arbeitsspeicher haben. Intern ist eine Speichergröße von 32 GByte oder größer optimal, damit Apps und Videos auch mal im Speicher Platz finden und so auch ohne direkten Internet-Zugang verwendet werden können.

WLAN als Internet-Zugang dürfte in den meisten Fällen reichen, teure LTE-Module dürfen Eltern daher getrost außen vorlassen. Für junge Schüler lohnt sich eventuell der Griff zu besonders robusten, aber kaum vorhandenen Kinder- oder Outdoor-Varianten. Alternativ bieten sich hier entsprechende Schutzhüllen oder Tablets für Kinder an. Amazon bietet dafür etwa die Kids-Edition seiner Fire-HD-Tablets an. Die halten nicht nur mehr aus, sondern erlauben zudem auch noch den Zugriff der Eltern und die Möglichkeit, bestimmte ablenkende Faktoren wie den App Store samt In-App-Käufen zu sperren. Für bestimmte Fächer oder fortgeschrittene Schüler kann zudem der Erwerb eines Tablets mit Stiftbedienung hilfreich sein. Damit lassen sich Skizzen oder handschriftliche Notizen schnell digitalisieren.

Tablets für Kinder

Die Kids-Editionen von Samsung und Amazon bieten zwar wie erwähnt besondere Schutzhüllen, die das Tablet auch bei rauerem Umgang schützen sollen und bieten zudem verschiedene Elternfunktionen wie eine Einschränkung der verfügbaren Apps. Leider ist der Arbeitsspeicher mit 2 GByte etwas knapp bemessen. Sie richten sich eher an Kinder, die noch nicht auf weiterführende Schulen gehen. Für die Nutzung normaler Lernportale reichen sie aber durchaus. Das Fire HD 10 in der Kids Edition (Testbericht) haben wir bereits getestet.

Sonstige Tablets

Für rund 150 bis 200 Euro erhalten Interessenten mit den aktuellen Modellen Odys Space One 10 LTE, Lenovo Tab M10 Plus und Samsung Galaxy Tab A7 drei 10-Zoll-Tablets, die aktuell sind und die von uns geforderten Mindestvoraussetzungen erfüllen. Das Modell von Odys bietet nicht nur viel Speicher (4/64 GByte), sondern darüber hinaus auch noch ein LTE-Modul. Damit können Lern-Sessions – einen entsprechenden LTE-Vertrag (Artikel: Unlimitiertes Datenvolumen ab 20 Euro) vorausgesetzt - bei gutem Wetter auch in den Park oder wenigstens in den Garten verlegt werden. Android 10 gibt es schon ab Werk - das ist bei Tablets längst nicht normal.

Das zeigt etwa das Lenovo Tab M10 Plus, das derzeit nur Android 9 bietet. Dafür sind die restlichen Spezifikationen mit 4/64 GByte Speicher ähnlich, nur LTE gibt es nicht. Das ist auch beim Samsung Galaxy Tab A7 so, zudem ist der Speicher mit 3/32 GByte etwas kleiner. Dafür gibt es Vorteile beim Chipsatz: 8 Kerne bieten zwar auch die anderen beiden Tablets, Samsung setzt aber auf einen Snapdragon 662, der nicht nur ordentliche Power liefert, sondern auch zukünftige Updates begünstigt und weniger stromhungrig ist. Entsprechend verfügt auch dieses Modell bereits über Android 10. Mit 10,4 Zoll ist der Bildschirm des Samsung-Tablets zudem am größten, das gilt auch für den Akku mit 7040 mAh.

Weitere passende Tablets haben wir in unserer Kaufberatung: Wieviel Tablet ist nötig? preislich sortiert zusammengefasst.

Tablet mit Stift

Tablets mit zusätzlicher Stiftbedienung gibt es eine Handvoll, aktuell und halbwegs günstig ist derzeit aber vor allem das Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Es bietet nicht nur Vorteile bei Design und Bautiefe, sondern darüber hinaus auch einen Stylus mit passender Software und mehr Speicher.

Fazit

Es muss nicht immer ein vollwertiger PC sein, schon vergleichsweise günstige Tablets können helfen, den Schulerfolg zu verbessern. Neben dem entsprechenden Lernportal sollten Eltern dabei auch die passende Hardware im Auge behalten – wer zu niedrig ansetzt, kauft unter Umständen schon nach kurzer Zeit neu.

Soll es doch ein neuer PC fürs Homeschooling sein? Dann haben wir in diesem Artikel die richtigen Tipps und Empfehlungen.

