Schnäppchen: Homepod, HP-Notebooks & Prime Day im Check

Apple Homepod (225€), Xiaomi Mi 9 SE (267€), Xiaomi Airdots Pro (53€): Wir haben das Netz nach den besten Angeboten durchsucht und zeigen, was sich wirklich lohnt.

Amazon Prime Day

Am 15. und 16. Juli 2019 ist wieder Amazon Prime Day. Im Gegensatz zu den letzten Jahren stellt Amazon seinen Prime-Mitgliedern 48 Stunden lang Angebote und Aktionen bereit. Wie immer gilt: Nur Amazon-Prime-Kunden bekommen den Rabatt. Wer an der Aktion teilnehmen und kein dauerhaftes Prime-Abo abschließen möchte, kann Prime *30 Tage lang kostenlos testen. Wer übrigens bei Amazon Prime ist, ist automatisch auch Twitch-Prime-Nutzer und bekommt unter anderem monatlich Spiele oder In-Game-Goddies umsonst.

Bereits heute gibt es bis zum 16. Juli 2019 einige Angebote für Prime-Kunden, *die hier eingesehen werden können. Eine kurze Recherche zeigt: wirklich prickelnd sind diese nicht. Hier eine kleine Auswahl:

Notebooksbilliger HP Summer Sale

HP reduziert viele Produkte aus seinem Sortiment auf Notebooksbilliger. Wir haben einige Perlen herausgefischt, eine Übersicht *finden Kunden hier.

Den Anfang machen HP-Notebooks. Zunächst zeigen wir zwei lohnenswerte Angebote aus dem Einsteigerbereich und steigern uns bis zu den Gaming-Notebooks. Das HP 15-da1103ng ist ein einfach ausgestattetes 15,5-Zoll-Full-HD-Notebook mit Intel Core i5, 8 GByte RAM und 256 GByte SSD. Es kostet jetzt 399,20 statt 435 Euro. Der Preisverlauf des Notebooks zeigt, dass es bisher nie günstiger angeboten wurde. Das gleiche gilt für das ebenfalls 15,6 Zoll große Full-HD-Notebook HP Pavilion 15-cw1105ng mit Ryzen 5 5300U, 8 GByte RAM und 256 GByte SSD. Es kostet 509,15 statt 539 Euro. Bis vor wenigen Tagen war das Notebook bei keinem Händler für unter 599 Euro zu haben.

Das 13,3-Zoll-Full-HD-Notebook HP Envy 13-aq0101ng mit Intel Core i5, 8 GByte RAM und 512 GByte SSD kostet auf Notebooksbilliger 759,20 Euro. Viele Händler bieten es für einen vergleichbaren Preis an. Der Preisverlauf verrät jedoch, dass es noch vor wenigen Tagen nicht für unter 890 Euro zu haben war.

Aus der Spectre-Reihe kommt das HP Spectre x360 13-ap0102ng (*zum Angebot). Das Convertible hat ein 360-Grad-Scharnier, ein 13,3-Zoll-Full-HD-Touch-Display, einen Intel Core i5 mit 8 GByte RAM und 256 GByte SSD. Es kostet 974,25 statt 1176 Euro. Auch das HP Spectre x360 15-df0108ng (*zum Angebot) bietet ein 360-Grad-Scharnier, ist aber mit seinem 15,6-Zoll-UHD-Touchscreen etwas größer und höher auflösend. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Intel Core i7 mit 16 GByte RAM und 1 TByte SSD. Es kostet auf Notebooksbilliger 1499,25 statt bei anderen Händlern aktuell mindestens 1544 Euro. Der Preisvergleich zeigt, dass das Gerät noch bis vor wenigen Tagen nur selten unter 1900 verkauft wurde und nun seinen bisherigen Tiefstpreis erreicht.

Der Omen by HP 15-dc1005ng (*zum Angebot) gehört zur Gaming-Reihe von HP. Er bietet ein mattes 15,6-Zoll-Full-HD-Display, Intel Core i7, 32 GByte RAM, 512 GByte SSD, 1 TByte HDD, Geforce RTX 2070 und kostet auf Notebooksbilliger 1839,20 statt bei anderen mindestens 1895 Euro. Laut Preisvergleich kostete es bisher mindestens 2100 Euro und war nie günstiger als jetzt.

HP Monitore

Auch Monitore hat HP bei Notebooksbilliger reduziert. So kostet der 27-Zoll-Monitor HP V270 mit IPS-Panel, einem Kontrastverhältnis von 10.000.000:1 und einer maximalen Helligkeit von 300 cd/m² 124,90 statt 139 Euro. Der HP 32s ist mit seinen 31,5 Zoll gleich eine ganze Ecke größer. Er bietet ein Kontrastverhältnis von 6.000.000:1 und eine maximale Helligkeit von 250 cd/m². Er kostet 179 statt üblicherweise um die 200 Euro. Der 27 Zoll große Monitor HP Pavillion 27 (*zum Angebot) hat ein IPS-Panel, eine Pop-Up-Kamera, Bang & Olufsen zertifizierte Lautsprecher und unterstützt FreeSync. Er kostet auf Notebooksbilliger 199 Euro, woanders werden für ihn mindestens 260 Euro fällig.

Ebay

Hände hoch, wer gerade nicht schwitzt. Für alle anderen ist vielleicht der mobile Verdünstungskühler Ozeanos OT-EC-1200 (*zum Angebot) etwas. Er kostet auf Ebay 99,90 statt 112 Euro. Nicht kühl aber angeblich gesünder macht der Xiaomi Mi Luftreiniger 2S (*zum Angebot) die Luft. Er kostet auf Ebay mit Gutscheincode PERFEKT 116,99 statt im Preisvergleich mindestens 131 Euro.

Das Xiaomi Mi 9 SE (*zum Angebot) mit 6 GByte RAM und 128 GByte Speicher kostet auf Ebay mit Gutscheincode PINATA3 267 statt sonst mindestens 315 Euro. Die True-Wireless-In-Ears (drei im Vergleichstest) Xiaomi Airdots Pro (*zum Angebot) kosten mit Gutscheicode PINATA3 53 statt 67 Euro.

Ebenfalls um ein sehr gutes Angebot handelt es sich bei den Apple Homepods (*zum Angebot) in Schwarz und Weiß. Sie kosten mit Gutscheincode PINATA3 224,91 statt 294 Euro. Laut der Preisverlaufskurve war der Apple Hompod bisher nie auch nur annähernd so günstig, fiel nur einmal auf 263 Euro.

Amazon Musik

Wer sich für *Amazon Music Unlimited entscheidet, hat Zugriff auf 50 Millionen Songs, viele Hörspiele und alle Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga live. Das ganze werbefrei und es gibt einem Offline-Modus, in dem die Songs zuvor heruntergeladen werden. *Die ersten 30 Tage sind kostenlos und Amazon Music Unlimited kann jederzeit gekündigt werden. Interessant ist das etwa für Besitzer von Multiroom-Systemen (Übersicht), die Amazon Musik direkt in die Systeme integrieren können.

Kostenübersicht:

Prime-Mitglieder: 7,99 Euro/Monat oder 79 Euro/Jahr

Non-Prime Mitglieder: 9,99 Euro/Monat

Studenten: 4,99 Euro/Monat

Familien bis zu 6 Personen: 14,99 Euro/Monat oder 149 Euro/Jahr

Limitiert auf ein Echo Gerät: 3,99 Euro/Monat

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

