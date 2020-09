Schnäppchen-Highlights: Die besten Deals des Tages

Jeden Tag sucht die TechStage-Redaktion die wirklich besten Deals und Angebote aus dem Web von Hand zusammen. Dazu kommen Highlights von Banggood und den September-Angeboten von Amazon.

Top-Schnäppchen am Montag, den 07.09.2020

Banggood vertreibt das Oneplus 8 Pro (Testbericht) für über 150 Euro günstiger als das nächste Angebot. Die Version mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicher kostet mit dem Gutschein-Code BGAFFHK12 628 statt 794 Euro. Die Version mit 12 GByte RAM und 256 GByte Speicher liegt mit Gutschein-Code BGAFFHK17 bei 709 statt 913 Euro.

Das Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A21s kostet aktuell 140 Euro inklusive Versand – so günstig war es noch nie. Noch Ende August lag es bei 160 Euro. Einen rapiden Preisfall hat zudem das Samsung Galaxy S10 lite mit 128 GByte Speicher hingelegt. Es kostet 400 statt 412 Euro. Ende Juli 2020 wollten Händler noch 460 Euro für das Smartphone.

Sparfüchse dürfen sich über einen neuen Tiefstpreis zum Xiaomi Poco F2 Pro (Testbericht) freuen. Die weiße Version mit 128 GByte Speicher kostet jetzt 377 statt 400 Euro.

82 Zoll Bildschirmdiagonale passen ins Wohnzimmer? Dann ist der Fernseher Samsung GU82TU8079 vielleicht genau das richtige. Der LED-TV bietet eine Auflösung von 3840 × 2160 Pixel und eine Bildwiederholfrequenz von 2100 Hertz. Dafür will Händler Büroshop24 jetzt nur noch 1403 Euro inklusive Versands. Vor einem Monat lag der Fernseher noch bei 1690 Euro.

Wer knackige Farben bevorzugt, kommt an der OLED-Technologie nicht vorbei. Der 65-Zöller LG 65GX9LA ist vergleichsweise deutlich günstiger geworden. Händler Expert will 2777 statt 3309 Euro für den Fernseher. Beim Versand muss man sich aber etwas gedulden. Der TV braucht 10 bis 14 Tage laut Händler.

Kürzere Versandzeit und deutlich weniger Geld fallen beim Samsung GQ50Q60T an. Der 50-Zoll-Fernseher nutzt die Quantum-Dot-Technologie und ist damit fast so gut wie ein OLED. Details zum Thema klären wir im Testbericht zum Samsung GQ65Q90R.

1390 statt 1700 kostet der LG 65NANO917NA. Der TV bietet 65 Zoll Bildschirmdiagonale und setzt auf die Nano-Cell-Technologie – eine OLED-Alternative für bessere Farben (Beitrag auf heise online).

Noch ein Schnäppchen für Spieler: Doom Eternal hat in der PC, Xbox- und PS4-Version einen neuen Tiefstpreis – gerade einmal 17 Euro kostet das Spiel noch. Das Angebot gibt es bei Amazon, Media Markt und Saturn. Andere Händler wollen noch mindestens 25 Euro für das Game. Gegebenenfalls fallen 5 Euro Versand an, am besten bestellt man das Spiel online bei Media Markt oder Saturn und holt es in der Filiale ab.

Amazon September-Angebote

Vom 7. bis 15. September hat Versandriese Amazon die September-Angebote ausgerufen. Wie üblich gibt es hier täglich neue Deals. Wir schauen uns an, welche Angebote davon wirklich günstig sind.

Wer Pflanzen auf Terrasse, Balkon oder im Wintergarten bewässern will, findet in unserem Beitrag: Automatische Bewässerung passende Tipps. Damit die Bewässerung ohne festen Wasseranschluss klappt, braucht man eine Wasserpumpe. Die Gardena 4000/5 mit 1100 Watt Leistung gibt es jetzt so günstig wie nie: Amazon verlangt für das Modell 117 statt 146 Euro. Die Pumpe eignet sich freilich eher für größere Vorhaben und weniger für zwei Blumentöpfe. Der passende Wasserverteiler kostet 45 statt 55 Euro, das Micro-Drip-Starter-Set mit 50 Metern Schlauchlänge 39 statt 43 Euro.

Und wer kurz vor dem Herbstbeginn noch ein Rasenmäher-Schnäppchen schießen will, sollte sich den Akku-Mäher Gardena Powermax Li-40/32 ansehen. Der bietet einen Mähradius von 32 Zentimetern und fängt bis zu 9 Kilogramm Gras auf. Dafür will Amazon 209 statt 254 Euro. Bisher gab es den Rasenmäher nur einmal für 201 Euro.

Heimwerker finden heute vor allem Bosch-Elektrowerkzeug deutlich reduziert. Der kabelgebundene Elektro-Hobel DIY PHO 2000 kostet beispielsweise 58 statt 74 Euro, der Akku-Exzenterschleifer Advancedorbit 18 liegt bei 43 statt 57 Euro.

Für das Elektro-Mulifunktionswerkzeug DIY PMF 3500 verlangt Amazon 100 statt 123 Euro. Es kommt mit Segmentsägeblatt, zwei Tauchsägeblättern, Schleifplatte, Schleifpapier und Koffer zum neuen Eigentümer. 25 Euro spart man zudem beim Kauf der Akku-Schwertsäge Advancedcut 18. Die kostet samt Koffer, Ladegerät, Sägeblatt und Akku 115 statt 140 Euro.

Für 44 statt 58 Euro verlässt der Kreuzlaser Quigo Green das Versandlager von Amazon. Er projiziert zwei Linien gleichzeitig. Und wer eine neue Schlagbohrmaschine sucht, findet die Universalimpact 700 samt Zusatzgriff und Koffer für 55 statt 67 Euro.

3D-Drucker

Der fertig montierte Qidi X-Plus (Testbericht) hat bei uns die Note 1 erhalten. In unserem Preisvergleich wollen Händler mindestens 745 Euro dafür – viel Geld. Günstiger wird es aktuell auf Banggood. Der Händler verlangt mit Gutschein-Code BGXPlus nur noch 559 Euro für den 3D-Drucker. Wer das Modell aus dem tschechischen Lager bestellt, bekommt es in drei bis sieben Werktagen geliefert.

Bild 1 von 15 Qidi X-Plus im Detail (15 Bilder) Das im Lieferumfang beigelegte Filament haben wir außerhalb des Bauraums aufgehängt.

Deutlich günstiger sind zudem diverse Ender-Drucker von Creality3D. Im Beitrag: Kostet der beste 3D-Drucker nur 200 Euro haben wir den Ender 3, 3 Pro und 5 miteinander verglichen. Die aktuellen Tiefstpreise haben wir in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Disney+

Im Beitrag: So klappt Streaming an jedem TV zeigen wir, wie man den Streaming-Dienst Disney+ ganz einfach auf jedem Fernsehgerät zum Laufen bekommt. Seitdem Mulan am 4. September dort veröffentlicht wurde, steigt das Interesse am Dienst wieder deutlich. Zwar kostet der Film trotz Abo aktuell noch 22 Euro, ab 4. Dezember ist er aber für alle Abonnenten kostenlos abrufbar (Bericht auf heise online).

Ab Oktober kommt zudem die neue Staffel des Star-Wars-Abkömmlings The Mandalorian nach Deutschland. Wer sich das nicht entgehen lassen will, bekommt Disney+ aktuell noch immer für 70 Euro im ersten Jahr. Zum Vergleich: Netflix kostet im günstigsten Abo-Modell knapp 100 Euro.

Fazit

Werkzeuge, 3D-Drucker und das Oneplus 8 Pro sind zum Wochenstart deutlich reduziert. Wer kein Angebot der kommenden Tage verpassen will, merkt sich am besten die URL dieses Beitrags oder abonniert unseren Newsletter.

