Schnäppchen-Check: iPhone Xr, Marvel-Filme, BT-Boxen

Smartphones

Ebay verkauft das *iPhone Xr mit 64 GByte Speicher (zum Angebot) als Neuware für 666 Euro. Ein sehr gutes Angebot, andere Händler verlangen für das Gerät mindestens 738 Euro. Auch war das iPhone Xr laut der Preisverlaufskurve nie günstiger.

Das *Xiaomi Pocophone F1 mit 128 GByte Speicher und 6 GByte RAM bietet eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Smartphone-Markt. Es kostet auf Ebay (Neuware) derzeit 285,99, mit dem Gutscheincode PERFEKT sogar nur 257 Euro. Andere Händler wollen für das Gerät mindestens 316 Euro. Ein weiterer Chinese mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist das High-End-Smartphone *Xiaomi Mi 9 mit 64 GByte Speicher und 6 GByte RAM. Es kostet auf Ebay (Neuware) mit Gutscheincode PERFEKT 366,29, statt sonst mindestens 400 Euro.

Wer wegen des Telekommunikationsnotstands derzeit Smartphones chinesischer Hersteller lieber meidet, kann sich zum Beispiel das südkoreanische *Samsung Galaxy S10e mit 128 GByte Speicher anschauen. Es kostet auf Ebay (Neuware) nach Eingabe des Gutscheincodes PREISOPT7 482,27 statt sonst mindestens 500 Euro. Dazu passend haben wir Huawei-Alternativen: Beliebte Smartphones aus Europa recherchiert.

Daneben reduziert Ebay viele weitere Smartphones mit dem Gutscheincode PERFEKT um 10 Prozent, maximal um 50 Euro. *Zu den Angeboten geht es hier entlang.

5-für-3: Marvel und Star Wars

Amazon hat für alle Fans von Marvel- und Star-Wars-Filmen heute ein interessantes Angebot. Kunden, die dort aus insgesamt 68 Filmen fünf wählen, erhalten beim Bezahlen die zwei günstigsten umsonst. *Hier finden sich die kompletten Nutzungsbedingungen und alle verfügbaren Filme. Mit dabei sind in vielen Fällen neben der klassischen Blu-ray auch 3D-Blu-rays und 4K-Blu-rays. Wer noch ein passendes Abspielgerät sucht, dem empfehlen wir unseren Vergleichstest: Vier 4K/UHD-Blu-ray-Player ab 150 Euro.

Samsung- & Huawei-Tablets

Wer momentan ein Samsung-Tablet kaufen will, kann *bei Amazon gute Rabatte erzielen. Das *Samsung Galaxy Tab A T585 in schwarz und *weiß bietet ein gutes 10-Zoll-Display, 32 GByte Speicher und ein LTE-Modul. Es kostet 159 Euro. Andere Händler rufen dafür mindestens 178, beziehungsweise 185 Euro auf. Das *Samsung T590 Galaxy Tab A in schwarz oder *weiß hat zwar statt LTE nur WLAN, bietet dafür aber eine zusätzliche 64-GByte-Micro-SD-Karte für die Erweiterung des 32 GByte großen Speichers. Das T590 bietet außerdem ein 10,5-Zoll-Display, 3 GByte RAM, 8-Megapixel-Rück- und 5-Megapixel-Frontkamera.

Mit knapp 10 Zoll etwas kleiner ist das *Samsung Galaxy Tab S2 T813. Das besondere ist sein 2048 × 1536 Pixel auflösendes OLED-Display. Es kostet 199, bei anderen Händlern mindestens 219 Euro. Mit einer ähnlichen Ausstattung, aber einem zusätzlichen LTE-Modem kommt das *Samsung Galaxy Tab S2 T719. Es kostet 349,90, bei anderen Händlern mit 361 Euro nicht viel mehr. Hier raten wir jedoch von einem Kauf ab. Wie die Preisverlaufskurve zeigt, war das Gerät schon häufig günstiger, teilweise wechselte es schon für etwa 250 Euro den Besitzer. *Hier eine Übersicht aller reduzierten Samsung-Tablets auf Amazon.

Neben Amazon hat auch Media Markt ein gutes Tablet-Angebot. So kostet das *Huawei MediaPad T3 WiFi (zum Angebot) mit 16 GByte Speicher, 9,6-Zoll-Display 79 statt 117,90 Euro.

Audio

Die *Bose Soundlink Mini II ist eine sehr gute Bluetooth-Box, die trotz ihres schmalen Formfaktors einen erstaunlich starken Bass liefert. Sie kostet aktuell auf Cyberport 111 Euro statt sonst um die 130 Euro. Mittlerweile bietet Amazon die Box ebenfalls für 111 Euro an.

Media Markt ruf derzeit ihre *Sound-Tiefpreis-Woche aus. Wie üblich gilt auch diesmal bei Media Markt, die Preise unbedingt mit einem Preisvergleichsanbieter wie Geizhals gegenzuchecken. Denn häufig liegt der Angebotspreis über dem günstigsten Preis anderer Händler. Was sich lohnt, ist der Bluetooth-Lautsprecher *Sony SRS-XB21 in schwarz, *blau, *grau und *rot. Er kostet bei Media Markt und mittlerweile auch bei Amazon 49 statt sonst um die 60 Euro.

Richtig gut ist das Angebot der *Anker SoundCore Flare im Doppelpack (zum Produkt). Laut Preisvergleich kostet hier sonst eine Bluetooth-Box bereits mindestens 55 Euro, zusammen also 110 Euro. Media Markt will für das Doppelpack aktuell 79 Euro. Der Vorteil von zwei Boxen: Sie pairen sich über Bluetooth und bieten so Stereo-Sound. Auch die Bluetooth-On-Ear-Kopfhörer *Sony WH-CH500 (zum Angebot) lohnen sich heute bei Media Markt. Sie kosten 29 statt sonst 35 Euro. Allerdings sind online bereits nicht mehr verfügbar, können aber nach dem Kauf in einem Markt abgeholt werden.

Monitor

Der *Acer Gaming-Monitor XF270HUC (zum Angebot) setzt auf ein LED-Panel mit einer Diagonale von 27 Zoll und QHD-Auflösung im 16:9-Format. Er kostet auf Ebay 349,90, beim nächstgünstigsten Händler 399 Euro.

Brettspiel

Im Brettspiel *Ravensburger Disney Villainous (zum Angebot) verwandeln sich die Mitspieler in Disney Bösewichte. Es gewinnt, wer seinen Mitspielern lästige Helden in den Weg stellt. Heute kostet das Spiel auf Ebay 24,99 statt bei anderen Händlern mindestens 31 Euro. Im Spiel SOS Minion Alarm von Mattel hängen Minions in einem Turm an Stäbchen. Für die Spieler gilt, diese taktisch geschickt zu entfernen, so dass möglichst wenig Minions herunter fallen. Das Spiel kostet bei Galeria-Kaufhof mit Gutscheincode sparen10af 8,95 Euro. Bei anderen Händlern legen Käufer dafür mindestens 13 Euro auf den Tisch.

Fazit

Wie immer gilt: Nicht überall, wo "Rabatt" draufsteht, ist auch ein echtes Schnäppchen drin. Hier lohnt es sich durchaus, Preise zu vergleichen und vor allem auf die historischen Daten zu blicken.

